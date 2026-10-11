FPF Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo konusunda son noktayı koydu

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FPF Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo konusunda son noktayı koydu

Portekiz milli takımı ve kaptanı Cristiano Ronaldo etrafındaki sansasyonel disiplin krizi beklenmedik olumlu bir dönüş yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Pedro Proença resmi bir açıklama yaparak, 41 yaşındaki efsanevi golcünün yakında milli takıma dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Federasyon başkanı, önceki anlaşmazlıklara ve olası kadro dışı kalma haberlerine rağmen, tüm takımın ve teknik heyetin yıldız futbolcuyu tekrar kadroda görme konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Pedro Proença'nın açıklaması: «Hepimiz onun dönmesini istiyoruz»

FPF başkanı, konuyla ilgili olarak federasyonun, teknik direktörün ve oyuncuların ortak duruşunu açıkladı:

  • Birlik ve ortak arzu: «Federasyon, teknik direktör ve tüm takım arkadaşları aynı fikirde: biz Cristiano'nun dönmesini istiyoruz. O, tüm zamanların en büyük futbolcusu» dedi Proença;

  • Kasım ayı milli ara: Federasyon başkanı, Ronaldo'nun çok bekletmeden, bu yılın Kasım ayında gerçekleşecek bir sonraki milli takım kampında kadroya dönmesini umut ettiğini belirtti;

  • Cristiano'nun kişisel arzusu: Proença, futbolcunun kendisinin de vatanının onurunu korumaya devam etmek ve milli takım formasını giymek istediğini ekledi.

Sırada Danimarka ve Galler var: Jorge Jesus'un takımının planları

Yakın zamanda milli takım kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan ve diskalifiye riskiyle karşı karşıya kalan Ronaldo için bu karar önemli bir dönüm noktası oldu:

  • Kasım ayındaki kritik maçlar: Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz milli takımını, Kasım ayında UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka ve Galler'e karşı zorlu mücadeleler bekliyor;

  • Kaptanın liderliği: Pedro Proença ve teknik heyet, 41 yaşındaki golcünün tecrübesinin, kazanma hırsının ve liderlik vasıflarının yaklaşan maçlarda Portekiz için belirleyici faktör olacağına inanıyor.

Böylece milli takım etrafındaki gerginlik sona erdi ve dünya futbol efsanesinin Portekiz formasıyla zafer yürüyüşü devam edecek gibi görünüyor.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıPedro ProençaPortekiz Futbol FederasyonuUEFA Uluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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