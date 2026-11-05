Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo hakkında resmi açıklama yaptı

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Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo hakkında resmi açıklama yaptı

Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım formasıyla 23 yıllık paha biçilmez kariyerini noktalayan Cristiano Ronaldo için büyük bir veda töreni düzenlemeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak milli takım basın birimi resmi bir açıklama yayınladı.

Federasyon, dünya futbolunun efsanesi ve ülke tarihinin en büyük kaptanının gidişini sessiz sedasız bırakmayarak, ona tüm ulus adına büyük bir saygı ve hürmet göstermeye kararlı.

«Büyük hizmetleri hak ettiği saygıyı görüyor»: Federasyon açıklaması

Milli takım basın birimi tarafından yapılan resmi duyuruda törenin amacı ve önemi açıklandı:

  • Layıkıyla onurlandırma: «Federasyonumuz, onun gidişini hak ettiği saygıdan mahrum bırakmak istemiyor. Biz Cristiano Ronaldo'nun büyük kariyerine yakışır bir etkinlik düzenlemeye ve gerçekleştirmeye kararlıyız»;

  • Halk ve efsane buluşması: «Bu törende taraftarlar ve tüm ülkemiz, bize çok şey katan ve onurumuzu dünyaya tanıtan futbolcuya bir kez daha teşekkür etme ve onunla vedalaşma fırsatı bulacak».

Tören formatı: Bir veda maçı olacak mı?

Şu an için planlanan törenin kesin şekli tartışılıyor:

  • Beklenen formatlar: Etkinliğin Portekiz milli takımının katılımıyla özel bir veda maçı şeklinde mi yoksa devasa bir stadyumda görkemli bir konser-şov şeklinde mi olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek;

  • Taraftarlar için son fırsat: Hangi format seçilirse seçilsin, tören milyonlarca taraftara kahramanlarını milli takım forması altında son kez alkışlama imkanı verecek.

Rakamlarla 23 yıllık şanlı tarih

41 yaşındaki forvetin uluslararası arenadaki rekoru, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zirve olarak kabul ediliyor:

  • 2003 çıkışlı ilk maç: Ronaldo'nun Portekiz formasıyla ilk maçı 2003 yılının Ağustos ayında başladı ve 23 yıldan fazla sürdü;

  • Dünya rekoru: Yıldız forvet, milli takım formasıyla toplam 234 maçta sahaya çıkarak, 146 gol kaydetti — bu tüm zamanların mutlak dünya rekorudur;

  • Kazanılan başarılar: Kaptan olarak Portekiz'i Euro 2016 şampiyonu yaptı ve iki kez UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandı.

Cristiano Ronaldo'ya adanan bu törenin kesin tarihi ve detaylarının yakında resmen açıklanması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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