Ronaldo, milli takımdaki gerginlik ve Jesus ile yaşananlar hakkında açıklama yaptı

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının son kampında teknik direktör Jorge Jesus ile arasında yaşanan olaylara bizzat açıklık getirdi. Portekizli yıldız, teknik direktörle önceden net bir plan üzerinde anlaştıklarını, ancak Norveç ile oynanan maç günü bu planın değiştiğini belirtti. En önemlisi, Ronaldo'nun vurguladığına göre, Jesus ona 30 dakika oynayacağını söylemiş ancak sonunda onu sahaya sürmemiştir.

Ronaldo bu olayları takım içinde bırakmamaya karar verdi. Milli takım kampında yaşananları birinci ağızdan, doğrudan açıklamak istediğini ifade etti.

Ronaldo ayrılık hakkında bir mektup da hazırlamıştı

Ronaldo'nun ifadelerine göre, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımındaki kariyerini noktalamayı planlamış ve bu konuda ülke halkına bir mektup da hazırlamıştı.

«2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz halkına hitaben bir mektup hazırladım. İçinde milli takımdan tamamen ayrılacağım zaman halkımıza söylemek istediklerim yazılıydı. Mektup hala bende duruyor».

Ancak daha sonra durum değişti.

Dünya Kupası'ndan sonra ABD'den dönüş yolunda uçaktayken, Portekiz Futbol Federasyonu başkanı Ronaldo'dan milli takımı bırakma kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Başkan, federasyonun Ronaldo'nun takımda kalmasını istediğini belirtti.

Yeni teknik direktör seçimi Ronaldo ile de tartışıldı

Bunun ardından federasyon başkanı, Ronaldo'dan yeni teknik direktör adayı hakkında fikrini sordu.

O, birkaç adayın değerlendirildiğini söyledi ancak isimlerini açıklamadı.

Ronaldo ise kendi fikrini belirterek, seçilebilecek adaylardan birinin doğru karar olacağını söyledi.

Bu yüzden yeni teknik direktör resmen tanıtıldığında Ronaldo bu karardan memnun kaldı.

«Bu doğru bir seçimdi ve sonuçlar da bunu doğruluyor».

Ancak kısa süre sonra Ronaldo ile Jesus arasında ciddi bir anlaşmazlığa dönüşen bir durum yaşandı.

Jesus, Ronaldo'ya net planını açıkladı

Jesus, Ronaldo ile şahsen görüşmek istedi. Taraflar «Cidade do Futebol» tesislerinde buluştu. O sırada Ronaldo'nun kulübü sezon öncesi kampını orada gerçekleştiriyordu.

Ronaldo'nun söylediğine göre görüşme sakin bir ortamda geçti.

Jesus ona güvendiğini, takım içindeki varlığının planı için önemli olduğunu söyledi ve hatta Ronaldo'nun milli takımdaki katılımı üzerine net bir plan sundu.

Buna göre Ronaldo, ilk ve son maçlarda sahaya çıkmalı, fiziksel durumu göz önünde bulundurularak maçlar sırasında birkaç değişiklik yapılmalıydı.

En ilginci, Jesus Ronaldo'ya Norveç ve Danimarka maçlarına gitmeme seçeneğini de teklif etti.

Plana göre Ronaldo ilk maçta yer alıp, ardından Portekiz'de kalmalı ve «Dragão»daki maç öncesi takıma geri dönmeliydi.

Ronaldo teklifi reddetti

Portekizli yıldız bu seçeneği kabul etmedi.

«Bu teklifi hemen reddettim. Bu kararı kabul edemeyeceğim benim için netti. Mesele yurt dışındaki maçlarda oynamamam değildi. Ben takım kaptanı olarak milli takımla birlikte olmalıydım».

Ronaldo için mesele sadece futboldaki yük veya fiziksel durumla ilgili değildi.

O, kaptan olarak takımla birlikte olmayı önemli görüyordu.

«Portekiz'de kalmak benim için iyi bir örnek olmazdı».

Ronaldo'nun söylediğine göre Jesus sonunda onun fikrine katıldı.

Kamptan bir gün önce bir görüşme daha oldu

Milli takım kampı başlamadan bir gün önce Jesus, Ronaldo'nun Lizbon'daki evine bir kez daha gitti.

Ronaldo bu görüşmenin de sakin geçtiğini ve Ağustos ayında anlaşılan prensiplerin değişmeden kaldığını söyledi.

Daha sonra Ronaldo «Alvalade»deki maçta sahaya çıktı. Değiştirildiğinde ise bunu sorun etmedi.

Hatta kaptanlık pazubandını Bruno Fernandese kendisi devretti.

O sırada Ronaldo, milli takımdaki son günlerini geçiriyor olabileceğini aklının ucundan bile geçirmemişti.

«O gün benim için en önemlisi takımımızın galibiyetiydi. Galibiyet her zaman iyidir, Portekiz ve ülken için kazanmak ise daha da önemlidir».

Ancak bir sonraki maçta durum keskin bir şekilde değişti.

Norveç maçında beklenmedik talep

Norveç'e karşı oynanan maç günü öğle yemeği sırasında Jesus'un yardımcılarından biri Ronaldo'nun yanına gelerek teknik direktörün onunla konuşmak istediğini söyledi.

Ronaldo için en beklenmedik durum da bu görüşmede ortaya çıktı.

Jesus ondan 30 dakika sahada kalmasını istedi.

Ronaldo buna şaşırdı.

Çünkü söylediğine göre, önceki anlaşmaya göre Norveç maçında hiç oynamaması ve bir sonraki «Dragão» maçına hazırlanması gerekiyordu.

«Tamamen şaşkına döndüm. Fiziksel toparlanmama tamamen odaklanmış, her zamanki gibi takım arkadaşlarımla birlikte olmuş ve o gün hiç oynamayacağımı düşünüyordum».

Buna rağmen Ronaldo teknik direktörün talebini kabul etti.

«30 dakika oynamaya hazır olmalıydım»

Ronaldo ikinci yarı başından itibaren ısınma hareketleri yaptı.

Sahaya girmeyi bekleyerek dakikaların geçişini izledi.

Ancak çağrı gelmedi.

Ronaldo'nun söylediğine göre, tam bu noktada önceki anlaşma bozuldu.

«Geriye kalan olayları herkes biliyor. İkinci yarı başından itibaren ısındım, dakikaların geçtiğini izledim ama sahaya girmek için çağrılmadım».

Ardından açıklamasının en keskin sonucunu dile getirdi:

«Kısacası, teknik direktör bana verdiği sözü tutmadı».

Ronaldo'nun açıklamasından sonraki ana soru

Ronaldo, açıklamasıyla olaylar zincirini kendi bakış açısından tamamen anlattı: milli takımdan ayrılmayı planlamış, federasyon başkanı onu kalmaya ikna etmiş, yeni teknik direktörle görüşmüş, takımdaki rolü konusunda anlaşmaya varmış ve ardından Norveç maçı öncesi bu plan değişmiş.

En önemlisi, Ronaldo kendisini teknik direktörün kararına karşı koymaya çalışmadığını da gösterdi. Hatta Jesus'un ilk planını kabul etmiş ve takımla birlikte olmayı öncelikli görev saymıştı.

Ancak kendi yorumuna göre, Norveç maçı günü durum farklı bir hal aldı.

Ona 30 dakika oynamaya hazır olması söylenmiş, ısınmış ancak sahaya girmemişti.

Bu yüzden Ronaldo bu olayı basit bir taktiksel karar olarak değil, önceden kararlaştırılan sözün tutulmaması olarak değerlendiriyor.

Portekiz futbolunun en büyük yıldızı pozisyonunu açıkça belirtti. Şimdi ise tüm dikkatler Jorge Jesus'un bu olaylara nasıl tepki vereceğine çevrilecek.