Ronaldo olası cezayı kabul etti ve Portekiz formasına dönme şartını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımının son kampından ayrılmasına neden olan olaylar hakkında bir kez daha açıkça konuştu. Kendisinin ifadesine göre, kararın arkasındaki temel neden kendisine verilen sözün tutulmaması ve teknik direktöre olan güvenin ciddi şekilde sarsılmasıydı.

Ronaldo, milli takımda kalabilmek için kendini gerekli bir insan olarak hissetmesi gerektiğini vurguladı. Ancak durum farklı bir hal alınca, eşyalarını toplayıp kampı terk etmeye karar verdi.

«Bana verilen sözün tekrar tutulmamasını beklemeden kampı terk etmeye karar verdim. Benim için insanlar arası ilişkilerde dürüstlük her zaman en önemli şey olmuştur.»

Ronaldo'ya bir kez daha seçim şansı verildi

Ronaldo'nun sözlerine göre, basın toplantısının yapıldığı sabah Portekiz Futbol Federasyonu başkanı ve teknik direktör ile görüştü.

İkisine de, eğer onu milli takımda görmek istemiyorlarsa bunu açıkça söylemelerini istedi.

«Onlara bir kez daha söyledim: Eğer beni takımda görmek istemiyorlarsa, bunu açıkça söylemeleri gerekir. Benim için samimi olmaları yeterliydi.»

Ronaldo, böyle bir kararı da kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Hatta milli takımla güzel bir veda töreni düzenleme sözü bile verdi.

Ancak kendisine göre, federasyon başkanı ve teknik direktör oybirliğiyle onun milli takımdaki yerinin olduğunu belirttiler.

«Oybirliğiyle 'hayır' dediler. Yani yerimin milli takım olduğunu söylediler.»

«Teknik direktörün kararlarına asla karışmadım»

Ronaldo, kariyeri boyunca teknik direktörlerin taktik ve teknik kararlarına karışmadığını özellikle vurguladı.

Kendi ifadesine göre, milli takımda kendisine hangi görev verilirse verilsin, kararı kabul etmeye ve saygı duymaya hazır.

«Yaklaşık 25 yıllık kariyerim boyunca bir kez bile teknik direktörün veya milli takım hocasının teknik ya da taktik kararlarına karışmadım.»

«Bana ne yapmam teklif edilirse, iyi veya kötü olsun, kabul ederim. Kararlara saygı duyarım.»

Ancak Ronaldo için bir kırmızı çizgi var: verilen söz.

«Ama bana verilen söz tutulmazsa, kendimi bu takımda gerekli bir insan olarak hissetmem.»

Ronaldo takım arkadaşlarından da özür diledi

Milli takım kaptanı, kampı terk ettiği için takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini kabul etti.

Teknik direktörün sözüne olan güven ciddi şekilde sarsılmış olsa bile, kampı terk etmemesi gerektiğini söyledi.

«Kampı terk etmemeliydim. Bunun tüm sorumluluğu bana ait.»

Ronaldo, Portekiz halkından da bir kez daha özür diledi. Ancak bir insanın verdiği sözü tutmasının kendisi için çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

«O andan itibaren kalmamın takıma sadece zarar verebileceğini hissettim.»

«Eğer gerekli değilsem, eşyalarımı toplar ve giderim»

Ronaldo, milli takımdaki geleceği hakkında da keskin ifadeler kullandı.

Eğer takıma fayda sağladığını hissetmezse, karar almaktan korkmayacağını belirtti.

«Bu yüzden daha önce de söylediğim gibi, eğer kendimi takıma faydalı hissetmezsem ne yapacağımı biliyorum: eşyalarımı toplar ve giderim.»

Ancak bu kararın cezasız kalması gerektiğini düşünmüyor.

Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun yaptığı hareket için uygun bir ceza belirlemesi gerektiğini açıkça kabul etti.

«Bu hareketim için ceza tedbiri Portekiz Futbol Federasyonu tarafından belirlenmelidir. Cezada hafifletici sebepler olmaması gerektiğini anlıyorum.»

Hatta kaptanlık statüsünü bile hafifletici değil, aksine ağırlaştırıcı bir durum olarak değerlendirdi.

«Ben sıradan bir futbolcu değilim, milli takım kaptanıyım. Bu yüzden bu durumda bu benim için ağırlaştırıcı bir faktördür.»

Ronaldo: «Kurallar herkes için aynı»

Portekizli yıldız, uzun yıllara dayanan tecrübesinin kendisine bir şey öğrettiğini söyledi: futbolda kimse kuralların üzerinde değildir.

«Zaten özür diledim, ancak her türlü davranışın bir sonucu olması gerektiğini iyi biliyorum.»

Ronaldo'ya göre, futbolda ne kadar büyük bir isme sahip olursanız olun, herkes belirlenen kurallara uymalıdır.

«Kim olursa olsun, kurallar herkes için aynıdır.»

Veda hakkındaki konuşmalara Ronaldo'nun cevabı

Son zamanlarda Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki kariyerinin sona ereceği ve kendisine layık bir veda maçı düzenleneceği hakkında çok fazla dedikodu yayıldı.

Ronaldo ise bu konuya net bir cevap verdi.

«Tüm hayranlarıma, özellikle tüm Portekizlilere söz veriyorum: bir veya birkaç veda maçımız olacak. Bunun için daha zaman var.»

Yani, bu sözlerinden milli takımla veda konusunun henüz nihai noktaya gelmediği anlaşılabilir.

Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla sahaya çıkma niyetinin olduğunu da gizlemedi.

Babasının vefat haberini aldığı gün bile takımda kalmıştı

Ronaldo, pozisyonunu açıklamak için hayatındaki en zor günlerden birini örnek gösterdi.

Babasının vefat haberini aldığı sırada bile milli takım kampında olduğunu hatırlattı. Buna rağmen, ertesi gün oynanacak maç bitene kadar takımla kalmaya karar vermişti.

«Ama takımı düşündüğümde, ilk başta rekabet ve galibiyet aklıma gelir. Babamın vefat haberini aldığım gün bile tam olarak bunu düşünüyordum.»

Ronaldo bu kararını, ülkesine ve milli takıma karşı sorumluluğuyla ilişkilendirdi.

«O sırada milli takım kampındaydım ve ertesi gün oynanacak maç bitene kadar takımla kalmaya karar verdim.»

Ronaldo Portekiz'e tekrar dönmeye hazır

Buna rağmen, Cristiano Ronaldo milli takım kapısını kapatmadı.

Fiziksel durumu iyi olduğunda, kulübünde düzenli oynadığında, goller attığında ve olası cezasını tamamladığında tekrar Portekiz milli takımından gelecek daveti kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

«Eskisi gibi milli takıma davet alırsam kabul etmeye hazır olacağım.»

Bu beyan, Ronaldo'nun mevcut pozisyonundaki en önemli noktayı gösteriyor: Portekiz milli takımından tamamen vazgeçmek istemiyor.

Aksine, takım için tekrar sahaya çıkmak ve galibiyet için savaşmak istiyor.

«Gerçeğin en saf hali bu»

Ronaldo'nun beyanından görüldüğü üzere, kampı terk etme kararı onun için basit bir duygusal tepki değil. Bu kararı güven, verilen söz ve takımdaki yeri ile ilişkilendiriyor.

Hatasını kabul etti, takım arkadaşlarından ve Portekiz halkından özür diledi, cezaya hazır olduğunu bildirdi. Aynı zamanda milli takım kapısını kapatmadığını da net bir şekilde ifade etti.

En önemlisi, Ronaldo'nun bu olayda neyi temel aldığını bir kez daha vurguladı: