Portekiz'de Ronaldo krizi: Cristiano Ronaldo 30 gün men ve 255 avro para cezası aldı

·7·Spor
Portekiz'de Ronaldo krizi: Cristiano Ronaldo 30 gün men ve 255 avro para cezası aldı

Portekiz Futbol Federasyonu, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'yu milli takım kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle 30 gün müsabakalardan men etti. Ayrıca oyuncuya 255 avro para cezası verildi. Uluslararası medya, federasyonun kararına dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Olay 30 Eylül'de gerçekleşti. İddialara göre Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus ile süre konusunda anlaşmazlık yaşadı. Teknik direktörün kendisine verdiği oynama sözünü tutmamasından memnun olmayan futbolcu, milli takım kampını terk etti.

Federasyonun disiplin kurulu, futbolcunun davranışını kural ihlali olarak değerlendirdi. Ancak oyuncunun pişmanlığı ve geçmiş disiplin sicili göz önüne alınarak en hafif ceza uygulandı. Ronaldo daha önce takımdan ayrıldığı için özür diledi ve verilen cezayı kabul edeceğini belirtti.

Ceza süresi 1 Ekim'den itibaren başladığı için Ronaldo, 14 Kasım'daki Danimarka ve 17 Kasım'daki Galler maçlarında forma giyebilecek. Futbolcu, milli takım kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını da vurguladı.

Cristiano RonaldoPortekiz Futbol FederasyonuMilli TakımMedyaFutbol
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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