Ronaldo hakkında acil disiplin soruşturması başlatıldı, 6 ay men cezası riski var

Portekiz milli takımı etrafındaki olaylar en üst gerilim noktasına ulaştı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), takım kaptanı ve efsanevi forveti Cristiano Ronaldohakkında resmi disiplin soruşturması başlattı ve onu milli takım kadrosundan geçici olarak uzaklaştırdı.

Ülkenin saygın A Bola gazetesinin yayınladığı FPF Disiplin Kurulu açıklamasına göre, futbolcunun eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya resmen acil durum statüsü verildi.

Federasyonun disiplin organı, alınan kesin önlemlerin detaylarını şu şekilde açıkladı:

Bilgilerin yayılması yasaklandı: Federasyon yönetmeliğine göre, disiplin kurulu tarafından soruşturma tamamen sonuçlanana kadar yürütülen işlemlerin ve kanıtların kamuoyuna açıklanması kesinlikle yasaklandı.

İki aşamalı uzaklaştırma: Soruşturma süreci başlayana kadar yıldız futbolcu otomatik olarak milli takımdan uzaklaştırılmıştı. Şimdi ise kendisine ek olarak otomatik olmayan geçici bir uzaklaştırma tedbiri uygulandı;

Dünya futbol kamuoyunu sarsan bu tartışmanın kökleri, milli takım kampındaki iç anlaşmazlıklara dayanıyor:

İzinsiz ayrılma: Daha önce Ronaldo'nun teknik direktör veya teknik heyetle yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle milli takım kampını izinsiz terk ettiği yönünde haberler çıkmıştı;

6 aya kadar men riski: FPF resmi yönetmeliğine göre, disiplin ihlali kesinleşirse 41 yaşındaki forvet 6 aya kadar diskalifiye ve 1000 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir;