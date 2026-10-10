Ronaldo hakkında acil disiplin soruşturması başlatıldı, 6 ay men cezası riski var
Portekiz milli takımı etrafındaki olaylar en üst gerilim noktasına ulaştı. Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), takım kaptanı ve efsanevi forveti Cristiano Ronaldohakkında resmi disiplin soruşturması başlattı ve onu milli takım kadrosundan geçici olarak uzaklaştırdı.
Ülkenin saygın A Bola gazetesinin yayınladığı FPF Disiplin Kurulu açıklamasına göre, futbolcunun eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya resmen acil durum statüsü verildi.
FPF açıklaması: Soruşturma bitene kadar materyaller gizli tutulacak
Federasyonun disiplin organı, alınan kesin önlemlerin detaylarını şu şekilde açıkladı:
İki aşamalı uzaklaştırma: Soruşturma süreci başlayana kadar yıldız futbolcu otomatik olarak milli takımdan uzaklaştırılmıştı. Şimdi ise kendisine ek olarak otomatik olmayan geçici bir uzaklaştırma tedbiri uygulandı;
Soruşturmaya acil durum statüsü verildi: 10 Ekim 2026 tarihinde toplanan tüm materyaller FPF Disiplin Soruşturma Komitesi'ne teslim edildi;
Bilgilerin yayılması yasaklandı: Federasyon yönetmeliğine göre, disiplin kurulu tarafından soruşturma tamamen sonuçlanana kadar yürütülen işlemlerin ve kanıtların kamuoyuna açıklanması kesinlikle yasaklandı.
Tartışma nasıl başladı ve Ronaldo'yu nasıl bir ceza bekliyor?
Dünya futbol kamuoyunu sarsan bu tartışmanın kökleri, milli takım kampındaki iç anlaşmazlıklara dayanıyor:
İzinsiz ayrılma: Daha önce Ronaldo'nun teknik direktör veya teknik heyetle yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle milli takım kampını izinsiz terk ettiği yönünde haberler çıkmıştı;
6 aya kadar men riski: FPF resmi yönetmeliğine göre, disiplin ihlali kesinleşirse 41 yaşındaki forvet 6 aya kadar diskalifiye ve 1000 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir;
Nihai karar bekleniyor: Şu an için bu önlemler olası bir ceza olarak değerlendiriliyor. Futbolcunun milli takıma geri dönüp dönemeyeceği veya uzun süreli bir yasakla karşılaşıp karşılaşmayacağı, komitenin nihai raporundan sonra netleşecek.
Al-Nassr formasıyla gol atarak kariyerindeki 980. golünü kutlayan golcünün, ülkesindeki bu tatsız disiplin sınavından nasıl çıkacağı spor basınının merkezinde yer alıyor.
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