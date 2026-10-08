Milli takımı izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'yu nasıl bir ceza bekliyor?

·3·Spor
Milli takımı izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'yu nasıl bir ceza bekliyor?

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun takım kampını izinsiz terk etmesi büyük hukuki ve disiplin tartışmalarını beraberinde getirdi. Hücum oyuncusunun takım tesislerinden ayrılmasının ardından, milli federasyon yönetmeliğine göre kendisine ne tür disiplin cezalarının uygulanabileceği sorusu gündeme geldi.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi disiplin yönetmeliğine göre, bir milli takım oyuncusunun antrenman kampını geçerli bir mazeret olmaksızın terk etmesi kesinlikle cezalandırılması gereken bir kural ihlali olarak kabul edilmektedir.

Yönetmelikte neler öngörülüyor? Mali ve sportif yaptırımlar

Federasyon tüzüğünde bu tür davranışlar için iki tür ceza net bir şekilde belirlenmiştir:

  • Mali ceza: Disiplin yönetmeliğine göre, milli takım kampından izinsiz ayrılan futbolcuya 500 Euro ile 1.020 Euro arasında para cezası verilir;

  • Müsabakalardan men (diskvalifikasyon): Mali boyutun yanı sıra daha ciddi bir sportif ceza da mevcuttur; eğer futbolcunun kampı mazeretsiz terk ettiği resmen kanıtlanırsa, oyuncu müsabakalardan 1 aydan 6 aya kadar tamamen men edilebilir.

Yönetmelik yıldıza tam olarak uygulanacak mı?

Şu anda futbol kamuoyunu ve uzmanları tek bir soru meşgul ediyor: Portekiz Futbol Federasyonu, tarihindeki en büyük isme karşı kuralları tavizsiz bir şekilde uygulayabilecek mi?

  • Mali cezanın sembolikliği: 500 ile 1000 Euro arasındaki bir ceza Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Ronaldo gibi bir multimilyoner için sembolik bir anlam taşımakta olup, herhangi bir mali zorluk yaratmayacaktır;

  • Diskvalifikasyon riski ve uzlaşma: Ancak 6 aya kadar men cezası konusu oldukça karmaşıktır. Böyle bir kararın ülke futbolundaki iç bölünmeyi derinleştirebileceği endişesiyle, yönetimin olayı resmi bir ceza seviyesine taşımadan 'ikili anlaşma' veya daha yumuşak diplomatik bir formülle kapatmaya çalışması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Federasyon disiplin kurulunun bu olayla ilgili alacağı karar, milli takımda hukukun üstünlüğünün kişisel statü ve rekorlardan üstün olup olmadığını gösterecek ilkesel bir sınav olacaktır.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıPortekiz Futbol FederasyonuDiskvalifikasyonFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Record'dan şok iddia: Portekiz teknik direktörü Ronaldo'nun ayrılık sebebini açıkladıRecord'dan şok iddia: Portekiz teknik direktörü Ronaldo'nun ayrılık sebebini açıkladı5 Ekim 11:55«Ona saygı ile eğiliyoruz»: Zidane, milli takımdan ayrılan Ronaldo hakkında konuştu«Ona saygı ile eğiliyoruz»: Zidane, milli takımdan ayrılan Ronaldo hakkında konuştu4 Ekim 21:56Bruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktıBruno Fernandes sessiz kalmadı: Ronaldo'nun ayrılığı ve takım içindeki sırlar açığa çıktı4 Ekim 01:01Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!Ronaldo'nun ayrılışı Portekiz'e pahalıya patladı: 2 milyon takipçi kaybı!4 Ekim 00:56Portekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündüPortekiz'de arbede: Taraftarlar Ronaldo ve Jesus destekçileri olarak ikiye bölündü2 Ekim 22:12Ronaldo olası cezayı kabul etti ve Portekiz formasına dönme şartını açıkladıRonaldo olası cezayı kabul etti ve Portekiz formasına dönme şartını açıkladıDün 07:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?