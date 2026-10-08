Milli takımı izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'yu nasıl bir ceza bekliyor?

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Jorge Jesus arasındaki anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun takım kampını izinsiz terk etmesi büyük hukuki ve disiplin tartışmalarını beraberinde getirdi. Hücum oyuncusunun takım tesislerinden ayrılmasının ardından, milli federasyon yönetmeliğine göre kendisine ne tür disiplin cezalarının uygulanabileceği sorusu gündeme geldi.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun resmi disiplin yönetmeliğine göre, bir milli takım oyuncusunun antrenman kampını geçerli bir mazeret olmaksızın terk etmesi kesinlikle cezalandırılması gereken bir kural ihlali olarak kabul edilmektedir.

Yönetmelikte neler öngörülüyor? Mali ve sportif yaptırımlar

Federasyon tüzüğünde bu tür davranışlar için iki tür ceza net bir şekilde belirlenmiştir:

Mali ceza: Disiplin yönetmeliğine göre, milli takım kampından izinsiz ayrılan futbolcuya 500 Euro ile 1.020 Euro arasında para cezası verilir;

Müsabakalardan men (diskvalifikasyon): Mali boyutun yanı sıra daha ciddi bir sportif ceza da mevcuttur; eğer futbolcunun kampı mazeretsiz terk ettiği resmen kanıtlanırsa, oyuncu müsabakalardan 1 aydan 6 aya kadar tamamen men edilebilir.

Yönetmelik yıldıza tam olarak uygulanacak mı?

Şu anda futbol kamuoyunu ve uzmanları tek bir soru meşgul ediyor: Portekiz Futbol Federasyonu, tarihindeki en büyük isme karşı kuralları tavizsiz bir şekilde uygulayabilecek mi?

Mali cezanın sembolikliği: 500 ile 1000 Euro arasındaki bir ceza Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Ronaldo gibi bir multimilyoner için sembolik bir anlam taşımakta olup, herhangi bir mali zorluk yaratmayacaktır;

Diskvalifikasyon riski ve uzlaşma: Ancak 6 aya kadar men cezası konusu oldukça karmaşıktır. Böyle bir kararın ülke futbolundaki iç bölünmeyi derinleştirebileceği endişesiyle, yönetimin olayı resmi bir ceza seviyesine taşımadan 'ikili anlaşma' veya daha yumuşak diplomatik bir formülle kapatmaya çalışması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.

Federasyon disiplin kurulunun bu olayla ilgili alacağı karar, milli takımda hukukun üstünlüğünün kişisel statü ve rekorlardan üstün olup olmadığını gösterecek ilkesel bir sınav olacaktır.