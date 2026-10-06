Fabio Cannavaro Güney Kore maçından sonra sırrı açıkladı: Özbekistan'da neler değişecek?

Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro, Güney Kore'ye karşı oynanan hazırlık maçından sonra alınan sonuçtan duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Ancak İtalyan uzman için skordan ziyade, takımın güçlü bir rakibe karşı sergilediği futbol daha önemliydi.

Cannavaro maç sonu basın toplantısında Özbekistan'ın Kore karşısında yarattığı fırsatlar, rakibin tehlikeli atakları, takımın Dünya Kupası sonrası girdiği yeni dönem ve genç oyunculara verilen şanslar hakkında konuştu.

«Sonuçtan üzgünüz ama...»

Cannavaro'ya göre, Güney Kore Cumhuriyeti ile oynanan maç Özbekistan için ciddi bir sınavdı.

Teknik direktör, takımına güçlü rakibe karşı mümkün olduğunca zorluk çıkarma görevi verdiğini vurguladı. Ona göre oyuncular, maçın her iki yarısında da bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştı.

«Çok iyi bir maçtı. Sonuç açısından elbette üzgünüz, ancak oyun kalitesi açısından takımımız iyi bir performans sergiledi».

Cannavaro, özellikle güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda küçük detayların belirleyici olduğunu kaydetti.

Yani Özbekistan iyi bir oyun ortaya koysa da, uluslararası seviyedeki rakiplere karşı yaratılan fırsatları değerlendirmek ve en küçük hataları bile azaltmak önemli.

Özbekistan, Kore kalesi önünde birçok fırsat yarattı

Cannavaro, takımının oyunundaki en önemli olumlu yönlerden biri olarak yaratılan gol pozisyonlarını gösterdi.

Oyuncularından öncelikle sahaya özgüvenle çıkmalarını istediğini belirtti. Çünkü Güney Kore Cumhuriyeti gibi bir takıma karşı kendi sahasında oynamak kolay değil.

Galibiyet için ise yüksek yoğunluk, aktif hareket ve top kontrolü gibi faktörlerin aynı anda işlemesi gerekiyor.

Cannavaro, Özbekistan'ın bu unsurların bir kısmını pratikte gösterebildiğini vurguladı.

Özellikle takım bir dizi tehlikeli atak geliştirdi. Teknik direktör, rakip kalecinin birkaç kez önemli kurtarış yaptığını özellikle belirtti.

Aynı zamanda Kore'nin isabetli şut sayısına dikkat çeken Cannavaro, rakip takımın sadece iki kez ciddi tehlike yarattığını vurguladı.

Bu da teknik direktörün gözünde, Özbekistan'ın savunmada da rakibin fırsatlarını kısıtlayabildiği anlamına geliyor.

Ana sorun — yaratılan fırsatları değerlendirmek

Kore maçı, Cannavaro için bir başka önemli sonucu ortaya koydu: iyi oyun, her zaman sonuç garantisi değildir.

Özbekistanlı oyuncular pozisyonlar yarattı ancak bunları nihai sonuca dönüştüremedi. Rakip kalecinin önemli kurtarışları da bu süreçte büyük rol oynadı.

Futbolda öyle durumlar vardır ki, takım ne kadar iyi oynarsa oynasın, tek bir isabetli şut, tek bir kurtarış veya tek bir küçük hata tüm maçın kaderini değiştirebilir.

Cannavaro da tam olarak bu noktaya vurgu yaptı: güçlü rakiplere karşı oynanan maçlarda küçük farklar nihai sonucu belirler.

«Yine de bu futbol. Gelecekte de takımımızı daha da geliştirmek ve mükemmelleştirmek için yollar aramaya devam edeceğiz».

Dünya Kupası'ndan sonra yeni bir dönem başladı

Cannavaro, basın toplantısında Özbekistan milli takımındaki önemli değişiklikler hakkında da açık konuştu.

İtalyan uzman, takımın başına getirildikten sonra Dünya Kupası'na kadar kadroda büyük değişiklikler yapmaktan kaçındığını belirtti.

Bu kararın nedeni anlaşılır: Dünya Kupası biletini, önceki teknik direktör yönetiminde şekillenen takım kazanmıştı.

Bu yüzden Cannavaro başlangıçta mevcut sistemi bozmadan, önceki çalışmaları devam ettirmeyi tercih etti.

Ancak Dünya Kupası'ndan sonra durum değişti.

Artık milli takımda yeni bir dönem başlıyor.

Genç futbolculara kapılar açılıyor

Cannavaro, Dünya Kupası'ndan sonra takımda belirli değişikliklerin yapıldığını vurguladı.

En önemli yönlerden biri, genç futbolculara daha fazla şans vermek.

Bu süreç tesadüfi bir karar değil. Teknik direktör, Özbekistan Futbol Federasyonu'nun gençlik futboluna büyük önem verdiğini ve bu alana ciddi yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Altyapının gelişimi ve futbolcular için gerekli koşulların yaratılması, milli takımın geleceği için de önemli bir faktör haline geliyor.

Bu nedenle Cannavaro, takımı kademeli olarak yenileme yolunu seçti.

Buradaki temel amaç, bir veya iki maçın sonucundan ziyade daha uzun vadeli bir perspektife odaklanmak.

Cannavaro, Özbekistan futbolu için nasıl bir felsefe kuruyor?

İtalyan uzmanın açıklamalarından görüldüğü üzere, milli takımda sadece sonuca değil, belirli bir futbol felsefesini oluşturmaya da odaklanıyor.

Yüksek yoğunluk, aktif hareket, top kontrolü, güçlü rakipten korkmamak ve futbolcuların kendi güçlerine olan inancı — Cannavaro'nun bahsettiği temel kavramlar.

Buna genç futbolcuların kademeli olarak dahil edilmesi de ekleniyor.

Kore maçı ise bu süreçte önemli bir deneyim görevi gördü. Çünkü genç futbolcular, güçlü bir Asya takımına karşı sahaya çıkarak üst düzey bir futbol ortamını hissetme fırsatı buldular.

Sonuçtan ziyade sürecin önemli olduğu bir maç

Kore maçından sonra Cannavaro'nun ana sonucu net: Özbekistan'ın hala geliştirmesi gereken yönler var, ancak takım kendi yönünü bulma sürecinde.

Güçlü bir rakibe karşı birçok pozisyon yaratmak olumlu bir işaret. Ancak bunları değerlendirmek, maçın kırılma anlarında soğukkanlılığı korumak ve küçük hataları azaltmak bir sonraki adım.

Dünya Kupası'ndan sonra milli takımda yeni bir dönemin başladığı bir zamanda Cannavaro, gençlere şans vermeyi ve mevcut takımı kademeli olarak yenilemeyi seçiyor.

En önemlisi, bu değişiklikler bir gecede sonuç vermeyebilir. Ancak Kore maçı, Cannavaro'nun kurmak istediği Özbekistan takımının nasıl bir görünüme sahip olacağını belli ölçüde gösterdi.

Artık temel görev; yaratılan fırsatları gole çevirmek, güçlü rakiplere karşı oyundaki güveni korumak ve genç nesli milli takımın ana gücü haline getirmek.

Eğer Cannavaro'nun bahsettiği felsefe tutarlı bir şekilde şekillenirse, bugünkü mağlubiyet veya şanssız sonuç, yarınki büyük hedefler için önemli bir ders olabilir.