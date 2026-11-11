Özbekistan — Rusya hazırlık maçı: Taşkent'teki karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar

Yarın, 12 Kasım'da Özbekistan milli futbol takımı, Rusya'ya karşı prestijli bir hazırlık maçına çıkacak. Maç öncesinde organizasyonel konularla ilgili resmi bir toplantı yapıldı ve taraflar karşılaşmanın temel şartları üzerinde anlaştılar.

Forma renkleri ve hakem heyeti

Edinilen bilgilere göre, bu önemli karşılaşmada Özbekistan milli takımı oyuncuları tamamen beyaz forma, kaleci ise dikkat çekici sarı forma ile sahaya çıkacak. Konuk ekip statüsünde sahaya çıkacak olan Rusya milli takımı ise geleneksel kırmızı formalarla oynayacak.

Karşılaşmayı yönetecek resmi görevliler de onaylandı. Buna göre, bu hazırlık maçını komşu Tacikistan'dan gelen hakem heyeti yönetecek: