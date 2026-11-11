Özbekistan — Rusya hazırlık maçı: Taşkent'teki karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar

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Özbekistan — Rusya hazırlık maçı: Taşkent'teki karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar

Yarın, 12 Kasım'da Özbekistan milli futbol takımı, Rusya'ya karşı prestijli bir hazırlık maçına çıkacak. Maç öncesinde organizasyonel konularla ilgili resmi bir toplantı yapıldı ve taraflar karşılaşmanın temel şartları üzerinde anlaştılar.

Forma renkleri ve hakem heyeti

Edinilen bilgilere göre, bu önemli karşılaşmada Özbekistan milli takımı oyuncuları tamamen beyaz forma, kaleci ise dikkat çekici sarı forma ile sahaya çıkacak. Konuk ekip statüsünde sahaya çıkacak olan Rusya milli takımı ise geleneksel kırmızı formalarla oynayacak.

Karşılaşmayı yönetecek resmi görevliler de onaylandı. Buna göre, bu hazırlık maçını komşu Tacikistan'dan gelen hakem heyeti yönetecek:

  • Orta hakem: FIFA kokartlı Gumurodi Sa’dullo

  • Yardımcı hakemler: Hasan Karimov ve Farhod Quralov

Maç parametreleri ve detaylar

Resmi bilgiler ve istatistikler

Maçın tarihi ve saati

12 Kasım, saat 20:00'de başlayacak

Oynanacağı yer

Taşkent'teki Paxtakor Merkez Stadyumu

Özbekistanlı oyuncuların forması

Tamamen beyaz forma, kaleci — sarı renkli forma

Rusya milli takımının forması

Kırmızı formalar

Teknik direktör haberi

Özbekistan milli takımını Fabio Cannavaro çalıştırıyor

Taraftar katılımı

Rusya Futbol Birliği'nin verilerine göre, yaklaşık 1000 Rus taraftar bekleniyor

«Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki her karşılaşma büyük ilgi uyandırıyor ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşatıyor».

Kadro haberleri ve taraftar katılımı

Yaklaşan maç öncesinde milli takımımızın kadrosuyla ilgili bazı haberler var. Bilindiği üzere, taraftarların yakından tanıdığı savunma oyuncusu Abduqodir Husanov bu kampa dahil edilmedi.

Ayrıca Rusya Futbol Birliği'nin bildirdiğine göre, Taşkent'teki bu heyecan verici maçı stadyumda canlı izlemek için Rusya'dan yaklaşık bin taraftarın gelmesi bekleniyor.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, Rusya'ya karşı oynanacak bu hazırlık maçında nasıl bir sonuç alır? Yorumlarınızı bekliyoruz!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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