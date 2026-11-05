Ciddi Sınav: “Beyaz Kurtlar”ın Kasım Ayındaki Rakipleri ve Maç Saatleri Belli Oldu

·4·Spor
Ciddi Sınav: “Beyaz Kurtlar”ın Kasım Ayındaki Rakipleri ve Maç Saatleri Belli Oldu

Özbekistan Milli Takımı, Kasım ayındaki resmi FIFA günleri kapsamında iki prestijli ve zorlu uluslararası hazırlık maçına çıkacak. Dünya futbolunun efsanesi, teknik direktör Fabio Cannavaro önderliğindeki temsilcilerimiz, 9-17 Kasım tarihleri arasında Rusya ve Suudi Arabistan milli takımlarına karşı güçlerini sınayacak.

Bu karşılaşmalar, “Beyaz Kurtlar” için ciddi bir sınav ve kadro potansiyelini bir kez daha gözden geçirmek adına önemli bir aşama olacak.

Taşkent'te merkez maç: Rusya ile Paxtakor'da karşılaşma

Milli takımımız Kasım ayındaki ilk sınavını kendi taraftarları önünde verecek:

  • Rakip ve mekan: 12 Kasım'da Özbekistan Milli Takımı, başkentteki merkez Paxtakor Stadyumu'nda Rusya Milli Takımı'nı ağırlayacak;

  • Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saatiyle saat 20:00'de başlayacak. Başkentli taraftarları zorlu ve şiddetli bir karşılaşma bekliyor.

Doha seferi: Jassim bin Hamad'da Suudi Arabistan'a karşı maç

İkinci uluslararası karşılaşma tarafsız saha olarak Katar'da düzenlenecek:

  • Deplasman sınavı: 17 Kasım'da temsilcilerimiz, Katar'ın başkenti Doha'daki ünlü Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Asya'nın önde gelen devlerinden biri olan Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek;

  • Maç saati: Bu müsabaka Taşkent saatiyle saat 20:30'da başlayacak.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için bu iki merkez maç, gelecekteki büyük turnuvalar ve önemli resmi karşılaşmalar öncesinde taktiksel üslubu geliştirmek ve yeni isimleri denemek adına büyük önem taşıyor.

Özbekistan Milli TakımıFabio CannavaroPaxtakor StadyumuFIFA GünleriFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

32 yıllık kötü seriye son verilecek mi? Özbekistan yarın Güney Kore ile oynuyor32 yıllık kötü seriye son verilecek mi? Özbekistan yarın Güney Kore ile oynuyor5 Ekim 12:02Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Rusya ile karşılaşıyorFabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Rusya ile karşılaşıyor20 Ekim 14:56“Dünya Kupası katılımcısı”: Denis Popov, Özbekistan milli takımının gücünü değerlendirdi“Dünya Kupası katılımcısı”: Denis Popov, Özbekistan milli takımının gücünü değerlendirdi23 Ekim 17:34“Güçlü yönlerini analiz edeceğiz”: Karpin, Özbekistan maçı öncesi görüşlerini paylaştı“Güçlü yönlerini analiz edeceğiz”: Karpin, Özbekistan maçı öncesi görüşlerini paylaştı23 Ekim 09:27Özbekistan milli takımı hocası yeni bir iş mi arıyor? Yabancı basında ses getiren haberÖzbekistan milli takımı hocası yeni bir iş mi arıyor? Yabancı basında ses getiren haber23 Ekim 12:44«Bu bir mucize»: Norchayev'in Suriye'ye karşı attığı müthiş duble sonrası Rus uzman şaşkına döndü!«Bu bir mucize»: Norchayev'in Suriye'ye karşı attığı müthiş duble sonrası Rus uzman şaşkına döndü!2 Ekim 10:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü