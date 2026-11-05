Ciddi Sınav: “Beyaz Kurtlar”ın Kasım Ayındaki Rakipleri ve Maç Saatleri Belli Oldu

Özbekistan Milli Takımı, Kasım ayındaki resmi FIFA günleri kapsamında iki prestijli ve zorlu uluslararası hazırlık maçına çıkacak. Dünya futbolunun efsanesi, teknik direktör Fabio Cannavaro önderliğindeki temsilcilerimiz, 9-17 Kasım tarihleri arasında Rusya ve Suudi Arabistan milli takımlarına karşı güçlerini sınayacak.

Bu karşılaşmalar, “Beyaz Kurtlar” için ciddi bir sınav ve kadro potansiyelini bir kez daha gözden geçirmek adına önemli bir aşama olacak.

Taşkent'te merkez maç: Rusya ile Paxtakor'da karşılaşma

Milli takımımız Kasım ayındaki ilk sınavını kendi taraftarları önünde verecek:

Rakip ve mekan: 12 Kasım'da Özbekistan Milli Takımı, başkentteki merkez Paxtakor Stadyumu'nda Rusya Milli Takımı'nı ağırlayacak;

Başlama saati: Karşılaşma Taşkent saatiyle saat 20:00'de başlayacak. Başkentli taraftarları zorlu ve şiddetli bir karşılaşma bekliyor.

Doha seferi: Jassim bin Hamad'da Suudi Arabistan'a karşı maç

İkinci uluslararası karşılaşma tarafsız saha olarak Katar'da düzenlenecek:

Deplasman sınavı: 17 Kasım'da temsilcilerimiz, Katar'ın başkenti Doha'daki ünlü Jassim bin Hamad Stadyumu'nda Asya'nın önde gelen devlerinden biri olan Suudi Arabistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek;

Maç saati: Bu müsabaka Taşkent saatiyle saat 20:30'da başlayacak.

Fabio Cannavaro'nun öğrencileri için bu iki merkez maç, gelecekteki büyük turnuvalar ve önemli resmi karşılaşmalar öncesinde taktiksel üslubu geliştirmek ve yeni isimleri denemek adına büyük önem taşıyor.