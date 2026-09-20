Husanov'dan Shomurodov'a: Özbekistan Milli Takımı kadrosu açıklandı!

Özbekistan milli takım taraftarlarının merakla beklediği büyük futbol sezonu yeni bir güçle geri dönüyor. Teknik heyet, yaklaşan hazırlık kampı için çağrılan futbolcuların genişletilmiş resmi listesini kamuoyuna sundu. Bu kamp kapsamında temsilcilerimiz, kıtanın en ciddi ve köklü rakiplerine karşı üç önemli hazırlık maçına çıkacak: Vatandaşlarımız 24 Eylül'de İran'a karşı sahaya çıkacak, 1 Ekim'de Suriye ile mücadele edecek ve 6 Ekim tarihinde Asya'nın kadim devlerinden biri olan Güney Kore milli takımı ile güçlerini sınayacak.

Açıklanan kadro taraftarlar arasında büyük ilgi ve hararetli tartışmalara neden oldu. Çünkü kadroda milli ligin liderlerinin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde parlayan yıldızlar — Abdukodir Husanov («Manchester City»), Abbosbek Fayzullayev («Başakşehir»), Muhammadali O‘rinboyev («Antwerp») ve milli takımın golcüsü Eldor Shomurodov gibi lejyonerler sağlam bir yer edindi.

Peki, bu üç zorlu karşılaşma Özbekistan milli takımının taktiksel potansiyelini ne ölçüde ortaya koyacak, yeni çağrılan yetenekler ilk 11'de yer almaya hazır mı ve bu hazırlık maçları Asya ve dünya sahalarındaki hedeflere ulaşmada nasıl bir stratejik öneme sahip?

«İran, Suriye ve Güney Kore»: Hazırlık maçları takvimi ve kadro kroniği

Yaklaşan önemli karşılaşmaların programı ve milli takımın temel detayları:

Eylül ve Ekim sınavları: 24 Eylül'de İran, 1 Ekim'de Suriye ve 6 Ekim'de Güney Kore'ye karşı maçlar oynanacak;

Lejyonerlerin gücü: İngiltere'nin «Manchester City» savunmacısı Abdukodir Husanov, Belçika'nın «Antwerp» temsilcisi Muhammadali O‘rinboyev, İsviçre'nin «Lugano» kulübünden Behruzjon Karimov ile Türkiye'de forma giyen Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in dahil edilmesi kadronun üst düzey kalitesini sağlıyor;

Kale hattındaki rekabet: «Nasaf»ın iki temsilcisi (Abduvohid Ne’matov ve Samandar Muratbayev), «Pakhtakor» kalecisi Vladimir Nazarov ve «Dinamo Semerkant»tan Edem Nemanov kalede forma rekabeti verecek;

Orta sahadaki yeni isimler: Jasur Jaloliddinov, Diyor Xolmatov, Odiljon Hamrobekov ve Ruslan Jiyanov gibi yaratıcı orta sahaların yanına yerel kulüplerde parlayan gençler dahil edildi;

Hücum merkezi: Son haftalarda üretken bir oyun sergileyen Husain Norchayev («Navbahor») ve Azizbek Amonov («Dinamo Semerkant») takımın golcüleri safında önemli bir sınavdan geçecek.

Özbekistan milli takımının genişletilmiş kadrosu

Mevkiler ve futbolcuların kulüplere göre tam dağılımı:

Pozisyonlar Çağrılan futbolcular Oynadıkları kulüpler ve ülkeler Kaleciler A. Ne’matov, S. Muratbayev, V. Nazarov, E. Nemanov «Nasaf», «Pakhtakor», «Dinamo Semerkant» Savunmacılar (lejyonerler) A. Husanov, M. Mahamadjonov, B. Karimov, J. O‘rozov «Manchester City» (İngiltere), «Dinamo Mahaçkale» (Rusya), «Lugano» (İsviçre), «Rubin» (Rusya) Savunmacılar (yerel) N. Abdug‘aniyev, M. Abdumajidov, M. Hakimov, H. Alijonov, Sh. Nasrullayev, G‘. Rizaqulov «Neftchi», «Pakhtakor», «Bunyodkor», «Qizilqum» Orta sahalar (lejyonerler) U. Rahmonaliyev, A. G‘aniyev, O. Hamrobekov, A. Fayzullayev «Sabah» (Azerbaycan), «Baniyas» (BAE), «Traktor» (İran), «Başakşehir» (Türkiye) Orta sahalar (yerel) D. Hamdamov, A. Mozgovoy, J. Jaloliddinov, R. Jiyanov, S. Bahromov, Sh. Esanov, A. Xolmurodov, A. To‘lqinbekov, B. O‘ktamov, D. Xolmatov «Pakhtakor», «So‘g‘diyona», «Navbahor», «Nasaf», «Buxoro», «OKMK», «Bunyodkor», «Surxon» Forvetler E. Shomurodov, M. O‘rinboyev, A. Amonov, H. Norchayev «Başakşehir» (Türkiye), «Antwerp» (Belçika), «Dinamo Semerkant», «Navbahor»

Futbol analizi: Uzmanlar beklenen maçlar ve kadro hakkında

Spor uzmanları ve futbol yorumcularının sonuçları:

Rakiplerin seviyesinin yüksekliği: İran ve Güney Kore'ye karşı maçlar, Asya'nın en üst düzey takımlarına karşı taktiksel hazırlığı test etmek için en ideal platformdur;

Lejyonerler ve yerel oyuncuların sentezi: Avrupa devlerinde forma giyen Husanov ve O‘rinboyev gibi genç yıldızların, tecrübeli Shomurodov ve Hamrobekov ile uyumunun milli takımın ana gücü olması bekleniyor;

Teknik heyet için taktiksel rotasyon: Genişletilmiş kadro ve 3 resmi hazırlık maçı, tüm adaylara yeteneklerini sergileme ve yeni kombinasyonları deneme imkanı yaratıyor;

Galibiyet ruhu ve puan durumu: Bu maçlarda alınacak olumlu sonuçlar, milli takımın FIFA sıralamasındaki konumunu iyileştirmek ve kıta şampiyonası elemeleri öncesinde takımın özgüvenini artırmak için çok gereklidir.

Yaklaşan üç maç, Özbekistan milli takımının yeni neslinin ne kadar güçlü olduğunu tüm kıtaya göstermek için harika bir fırsat olacak.

Sizce Özbekistan milli takımı, İran ve Güney Kore'ye karşı oynanacak hazırlık maçlarında galip gelebilecek mi? Açıklanan bu kadroda hangi futbolcunun ilk 11'e girmesini daha çok bekliyorsunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en önemli kadro analizini tüm taraftar arkadaşlarınızla ve spor tutkunlarıyla paylaşın!