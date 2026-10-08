Ünlü uzman Özbekistan'ın Asya Kupası'ndaki hedeflerini gerçekçi bir şekilde değerlendirdi

·120·Spor
Ünlü uzman Özbekistan'ın Asya Kupası'ndaki hedeflerini gerçekçi bir şekilde değerlendirdi

Tarihi Dünya Kupası katılımının ardından yeni bir döneme başlayan Özbekistan milli takımı, FIFA'nın sonbahar dönemindeki hazırlık kampını tamamladı. Taşkent'te İran (3:1) ve Suriye (4:1) karşısında alınan parlak galibiyetlerin ardından, teknik direktör Fabio Cannavaro öğrencileri deplasmanda kıtanın devi olan Güney Kore'ye 0:2'lik skorla mağlup oldu.

6 Ekim'de gerçekleşen bu karşılaşma ve milli takım etrafındaki aşırı yüksek coşkuya ilişkin ünlü futbol gazetecisi Nikolay Yegorichev eleştirel ve pragmatik bir değerlendirme yaparak, yaklaşan Asya Kupası öncesinde takımın gerçek potansiyelini ortaya koydu.

«Güney Kore ile oynanan maç en doğru ölçüt»

Uzman, kendi Telegram kanalında taraftarlar arasında oluşan yüksek beklentiler ile gerçekler arasındaki farka dikkat çekti:

  • Beklentiler ve tarih: «Yorumlarda birçok kişi, Özbekistan'ın Asya Kupası'nda en azından yarı finale çıkması gerektiğini yazıyor. Tarihte bu aşamaya sadece bir kez ulaşılmış olmasına rağmen, böyle talepler ortaya çıktı», diyor Yegorichev;

  • Kore fenomeni: Uzman, kıta hegemonlarının istikrarına vurgu yaptı: «Güney Kore ile oynanan maç, kıta şampiyonası öncesinde kapasitemizi değerlendirmek için en doğru aynadır. Onlar, 21. yüzyılda düzenlenen yedi Asya Kupası'nın beşinde yarı finale ulaştılar, iki kez de çeyrek finalde elendiler».

Cannavaro ve Katanec deneyimi: «Kapasitenin sınırlarını aşmak mümkün değil»

Gazeteci Fabio Cannavaro önderliğindeki teknik heyetin çalışmalarına duygusallıktan uzak yaklaşılması gerektiğini belirtti:

  • Körükörüne güvenden kaçınmak: «Cannavaro'yu haksız yere eleştirme niyetinde değilim, ancak ona körükörüne güvenenler kategorisine de girmiyorum. Her halükarda takım, kendi kapasitesinin sınırlarının ötesine geçemez»;

  • Sonuç değil, kalite önceliği: Uzman, Srečko Katanec dönemindeki turnuvayı hatırlattı: «Geçen Asya Kupası'nda Katanec yönetimindeki takımımız çok iyi bir izlenim bırakmış olsa da, geleceğin şampiyonu Katar'a karşı penaltı atışlarında elenmişti. Bu nedenle Asya Kupası'nda yarı finali garantili bir hedef olarak belirlemek yerine, öncelikle sahadaki oyun kalitesini artırmaya odaklanmak şart».

Sonbahar testinin sonuçları: Önümüzde önemli çıkarımlar var

Hatırlatmak gerekirse, Güney Kore'nin Yongin Mireu Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada temsilcilerimiz aktif ve hücum ağırlıklı bir oyun sergilemeye çalışsa da, ev sahibinin yüksek sınıfı ve kontra ataklardaki soğukkanlılığı belirleyici oldu.

Sonbahar kampındaki 3 maçta kaydedilen iki büyük galibiyet ve bir ciddi mağlubiyet, Fabio Cannavaro için Asya Kupası öncesinde takımın zayıf noktalarını belirlemek ve savunmayı düzene sokmak adına en önemli ders oldu.

FIFAÖzbekistan Milli Futbol TakımıFabio CannavaroAsya KupasıFutbol Analizi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fabio Cannavaro Güney Kore maçından sonra sırrı açıkladı: Özbekistan'da neler değişecek?Fabio Cannavaro Güney Kore maçından sonra sırrı açıkladı: Özbekistan'da neler değişecek?6 Ekim 19:29Infantino'yu büyüleyen cesaret: Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdiInfantino'yu büyüleyen cesaret: Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi1 Ekim 11:46Özbekistan milli futbol takımı Suriye'yi farklı skorla mağlup ediyor (video)Özbekistan milli futbol takımı Suriye'yi farklı skorla mağlup ediyor (video)1 Ekim 20:20Husanov'dan Shomurodov'a: Özbekistan Milli Takımı kadrosu açıklandı!Husanov'dan Shomurodov'a: Özbekistan Milli Takımı kadrosu açıklandı!20 Eylül 15:5732 yıllık "kara gelenek": "Beyaz Kurtlar" Seul'de nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak?32 yıllık "kara gelenek": "Beyaz Kurtlar" Seul'de nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak?4 Ekim 21:47Cannavaro'nun İran galibiyeti sonrası açıklamaları: Asya Kupası planı analiziCannavaro'nun İran galibiyeti sonrası açıklamaları: Asya Kupası planı analizi24 Eylül 23:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?