Tarihi Dünya Kupası katılımının ardından yeni bir döneme başlayan Özbekistan milli takımı, FIFA'nın sonbahar dönemindeki hazırlık kampını tamamladı. Taşkent'te İran (3:1) ve Suriye (4:1) karşısında alınan parlak galibiyetlerin ardından, teknik direktör Fabio Cannavaro öğrencileri deplasmanda kıtanın devi olan Güney Kore'ye 0:2'lik skorla mağlup oldu.

6 Ekim'de gerçekleşen bu karşılaşma ve milli takım etrafındaki aşırı yüksek coşkuya ilişkin ünlü futbol gazetecisi Nikolay Yegorichev eleştirel ve pragmatik bir değerlendirme yaparak, yaklaşan Asya Kupası öncesinde takımın gerçek potansiyelini ortaya koydu.

«Güney Kore ile oynanan maç en doğru ölçüt»

Uzman, kendi Telegram kanalında taraftarlar arasında oluşan yüksek beklentiler ile gerçekler arasındaki farka dikkat çekti:

Beklentiler ve tarih: «Yorumlarda birçok kişi, Özbekistan'ın Asya Kupası'nda en azından yarı finale çıkması gerektiğini yazıyor. Tarihte bu aşamaya sadece bir kez ulaşılmış olmasına rağmen, böyle talepler ortaya çıktı», diyor Yegorichev;

Kore fenomeni: Uzman, kıta hegemonlarının istikrarına vurgu yaptı: «Güney Kore ile oynanan maç, kıta şampiyonası öncesinde kapasitemizi değerlendirmek için en doğru aynadır. Onlar, 21. yüzyılda düzenlenen yedi Asya Kupası'nın beşinde yarı finale ulaştılar, iki kez de çeyrek finalde elendiler».

Cannavaro ve Katanec deneyimi: «Kapasitenin sınırlarını aşmak mümkün değil»

Gazeteci Fabio Cannavaro önderliğindeki teknik heyetin çalışmalarına duygusallıktan uzak yaklaşılması gerektiğini belirtti:

Körükörüne güvenden kaçınmak: «Cannavaro'yu haksız yere eleştirme niyetinde değilim, ancak ona körükörüne güvenenler kategorisine de girmiyorum. Her halükarda takım, kendi kapasitesinin sınırlarının ötesine geçemez»;

Sonuç değil, kalite önceliği: Uzman, Srečko Katanec dönemindeki turnuvayı hatırlattı: «Geçen Asya Kupası'nda Katanec yönetimindeki takımımız çok iyi bir izlenim bırakmış olsa da, geleceğin şampiyonu Katar'a karşı penaltı atışlarında elenmişti. Bu nedenle Asya Kupası'nda yarı finali garantili bir hedef olarak belirlemek yerine, öncelikle sahadaki oyun kalitesini artırmaya odaklanmak şart».

Sonbahar testinin sonuçları: Önümüzde önemli çıkarımlar var

Hatırlatmak gerekirse, Güney Kore'nin Yongin Mireu Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada temsilcilerimiz aktif ve hücum ağırlıklı bir oyun sergilemeye çalışsa da, ev sahibinin yüksek sınıfı ve kontra ataklardaki soğukkanlılığı belirleyici oldu.

Sonbahar kampındaki 3 maçta kaydedilen iki büyük galibiyet ve bir ciddi mağlubiyet, Fabio Cannavaro için Asya Kupası öncesinde takımın zayıf noktalarını belirlemek ve savunmayı düzene sokmak adına en önemli ders oldu.