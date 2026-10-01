Özbekistan milli futbol takımı Suriye'yi farklı skorla mağlup ediyor (video)

·17·Spor
Özbekistan milli futbol takımı Suriye'yi farklı skorla mağlup ediyor (video)

Taşkent'teki merkezî Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan milli futbol takımı, uluslararası bir hazırlık maçı kapsamında Suriye temsilcileriyle karşılaşıyor. Başkentte saat 19:00'da başlayan mücadelede millilerimiz mutlak bir üstünlük sergileyerek güven verici bir oyun ortaya koyuyor.

Karşılaşmanın 57. dakikasına gelindiğinde temsilcilerimiz tabelada farklı bir — 3:0 skoru kaydetmiş durumda.

Hücum futbolu ve ilk yarıdaki iki gol

Maçın başından itibaren inisiyatifi eline alan milli takımımız, rakip kalede art arda tehlikeli pozisyonlar yarattı:

  • 27. dakika | 1:0: Husayn Norchayev'in şık ve isabetli pasından sonra orta saha oyuncusu Sherzod Esanov topu ağlara göndererek skoru açtı.

  • 45. dakika | 2:0: İlk yarının son dakikasında Akmal Mozgovoy uzak mesafeden attığı sert şutla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımımızın üstünlüğünü perçinledi.

İkinci yarıda hızlı gol: Fayzullayev ve Norchayev tandemi

İkinci yarının başında Suriye kadroda üç değişiklik yapmasına rağmen, temsilcilerimiz baskıyı daha da artırdı:

  • 49. dakika | 3:0: Takımın yıldızlarından Abbos Fayzullayev'in ustalıkla gönderdiği pası forvet Husayn Norchayev gole çevirdi. Böylece Norchayev, maçta bir gol ve bir asistle oynadı.

Maç detayları ve kadrolar:

  • Özbekistan — Suriye 3:0 (57. dakika itibarıyla)

  • Goller: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).

  • Hakem: Sayyodjon Zayniddinov

  • Sarı kart: Mahmud al-Asvad (11).

Özbekistan milli takımı kadrosu:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Suriye milli takımı kadrosu:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

Şu dakikalarda sahada yüksek tempolu ve şiddetli bir oyun devam ediyor; milli takımımız kontrolü elinde tutarak rakibine hiçbir fırsat tanımıyor.

Özbekistan Milli Futbol TakımıSuriye Milli Futbol TakımıPaxtakor StadyumuTaşkentHazırlık Maçı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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