Özbekistan milli futbol takımı Suriye'yi farklı skorla mağlup ediyor (video)

Taşkent'teki merkezî Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan milli futbol takımı, uluslararası bir hazırlık maçı kapsamında Suriye temsilcileriyle karşılaşıyor. Başkentte saat 19:00'da başlayan mücadelede millilerimiz mutlak bir üstünlük sergileyerek güven verici bir oyun ortaya koyuyor.

Karşılaşmanın 57. dakikasına gelindiğinde temsilcilerimiz tabelada farklı bir — 3:0 skoru kaydetmiş durumda.

Hücum futbolu ve ilk yarıdaki iki gol

Maçın başından itibaren inisiyatifi eline alan milli takımımız, rakip kalede art arda tehlikeli pozisyonlar yarattı:

27. dakika | 1:0: Husayn Norchayev'in şık ve isabetli pasından sonra orta saha oyuncusu Sherzod Esanov topu ağlara göndererek skoru açtı.

45. dakika | 2:0: İlk yarının son dakikasında Akmal Mozgovoy uzak mesafeden attığı sert şutla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımımızın üstünlüğünü perçinledi.

İkinci yarıda hızlı gol: Fayzullayev ve Norchayev tandemi

İkinci yarının başında Suriye kadroda üç değişiklik yapmasına rağmen, temsilcilerimiz baskıyı daha da artırdı:

49. dakika | 3:0: Takımın yıldızlarından Abbos Fayzullayev'in ustalıkla gönderdiği pası forvet Husayn Norchayev gole çevirdi. Böylece Norchayev, maçta bir gol ve bir asistle oynadı.

Maç detayları ve kadrolar:

Özbekistan — Suriye 3:0 (57. dakika itibarıyla)

Goller: Sherzod Esanov (27), Akmal Mozgovoy (45), Husayn Norchayev (49).

Hakem: Sayyodjon Zayniddinov

Sarı kart: Mahmud al-Asvad (11).

Özbekistan milli takımı kadrosu:

Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Akmal Mozgovoy, Odil Hamrobekov, Aziz Amonov, Husayn Norchayev, Abbos Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov.

Suriye milli takımı kadrosu:

Elias Hadaya, Ahmad Faqa, Ayham Hanz Usu, Abdulloh ash-Shomiy, Jan Yahyo Mustafo, Mahmud al-Asvad (Elmar Abraham, 46), Muhammad Usmon, Ahmad Yosin ad-Dali (Zakariyo Hannon, 46), Yohannes Danho, Nuh Leon, Alouddin Yosin ad-Dali (Muhammad al-Halloq, 46).

Şu dakikalarda sahada yüksek tempolu ve şiddetli bir oyun devam ediyor; milli takımımız kontrolü elinde tutarak rakibine hiçbir fırsat tanımıyor.