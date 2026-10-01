Infantino'yu büyüleyen cesaret: Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, Özbek futbol tarihine altın harflerle kazındı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva sonunda Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki ilk deneyimi hakkında sıcak ve samimi açıklamalarda bulundu.

FIFA başkanına yöneltilen "Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın maçlarını izlediniz mi ve sizi en çok ne etkiledi?" sorusuna Infantino, hem bir uzman hem de bir futbolsever olarak hayranlığını gizleyemedi.

FIFA başkanı, Özbek oyuncuların sahadaki özverisinin her türlü sonucun üzerinde olduğunu vurguladı:

«Evet, kesinlikle maçları izledim ve bunu ülke başkanına da söyledim. Beni en çok etkileyen şey, oyuncuların sahaya tüm kalpleriyle çıkmalarıydı.

Bu onların dünya kupasındaki ilk katılımlarıydı. Biliyorsunuz, bu tamamen farklı bir deneyim, bambaşka bir seviye. Yaşananlardan dolayı şaşkınlık yaşarsınız ama onlar gerçekten çok iyi bir oyun sergilediler. Kolombiya maçı... Beraberliği koruyorlardı ancak son dakikalarda gol yediler. Ancak bu çok önemli değil, çünkü tüm ülkeyi gururlandırmayı başardılar.

Dünya Kupası'nda çok sayıda takım oynuyor ama Özbekistan yürekten oynadı. Aslında en önemlisi de bu.»