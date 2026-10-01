Infantino'yu büyüleyen cesaret: Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi

·3·Spor
Infantino'yu büyüleyen cesaret: Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, Özbek futbol tarihine altın harflerle kazındı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuva sonunda Özbekistan milli takımının dünya kupasındaki ilk deneyimi hakkında sıcak ve samimi açıklamalarda bulundu.

FIFA başkanına yöneltilen "Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın maçlarını izlediniz mi ve sizi en çok ne etkiledi?" sorusuna Infantino, hem bir uzman hem de bir futbolsever olarak hayranlığını gizleyemedi.

«En büyük izlenim, oyuncuların sahaya yüreklerini koymalarıydı»

FIFA başkanı, Özbek oyuncuların sahadaki özverisinin her türlü sonucun üzerinde olduğunu vurguladı:

«Evet, kesinlikle maçları izledim ve bunu ülke başkanına da söyledim. Beni en çok etkileyen şey, oyuncuların sahaya tüm kalpleriyle çıkmalarıydı.

Bu onların dünya kupasındaki ilk katılımlarıydı. Biliyorsunuz, bu tamamen farklı bir deneyim, bambaşka bir seviye. Yaşananlardan dolayı şaşkınlık yaşarsınız ama onlar gerçekten çok iyi bir oyun sergilediler. Kolombiya maçı... Beraberliği koruyorlardı ancak son dakikalarda gol yediler. Ancak bu çok önemli değil, çünkü tüm ülkeyi gururlandırmayı başardılar.

Dünya Kupası'nda çok sayıda takım oynuyor ama Özbekistan yürekten oynadı. Aslında en önemlisi de bu.»

Tarihi bir adım: Cannavaro'nun öğrencilerinin dünya kupası yolculuğu

Ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro yönetiminde tarihinde ilk kez dünya kupası finallerine katılmaya hak kazanan Özbekistan, güçlü rakiplerin bulunduğu K Grubu'nda zorlu mücadeleler verdi:

  • Kolombiya — Özbekistan 3:1: İlk maç Mexico City'deki efsanevi Azteca Stadyumu'nda oynandı. Vatandaşlarımız maçın sonuna kadar dünya devine karşı onurlu bir direniş göstererek taraftarların alkışını aldı.

  • Portekiz — Özbekistan 5:0: İkinci turda turnuvanın favorilerinden biri olan Portekiz'in engin tecrübesi farkını ortaya koydu.

  • Kongo — Özbekistan 3:1: Gruptaki son dramatik maçta rakipler üstün geldi ve takımımız puan alamadan turnuvaya veda etti.

Dünya çapında takdir: Shomurodov ve Husanov dünya sahnesinde

Takım grup aşamasından play-off'a yükülemese de, Özbek temsilcileri dünya kupası istatistiklerine ve rekorlarına adlarını yazdırdı:

  • Shomurodov'un şaheseri: Milli takım kaptanı ve golcüsü Eldor Shomurodov tarafından atılan gol, Dünya Kupası'nın en güzel iki golünden biri olarak resmen kabul edildi.

  • Husanov'un rekor hızı: Savunma hattının mutlak lideri Abdukodir Husanov dünya kupasının en hızlı savunmacıları arasında yerini sağlamlaştırdı ve büyük kulüplerin gözlemcilerinin dikkatini çekti.

  • Yeni yeteneklerin keşfi: Dünya Kupası, uluslararası futbol camiası ve dev kulüpler için birkaç genç ve yetenekli Özbek futbolcunun keşfedilmesinde büyük bir sıçrama tahtası görevi gördü.

Özbekistan'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı, sadece ülke sporu için yeni bir dönem başlatmakla kalmadı, aynı zamanda dünya futbol elitlerinin milli futbolumuza olan saygısını da artırdı.

FIFAÖzbekistan Milli Takımı2026 Dünya KupasıEldor ShomurodovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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