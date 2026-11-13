2-0'lık üstünlük nasıl kaybedildi? Uzman, Özbekistan'ın hatalarını gösterdi

Uzmana göre maç, taraftarlar için oldukça ilginç ve olaylı geçti. Açık bir futbol sergilendiğini ve konuk ekipte yedek kulübesinden gelen oyuncuların aktifliğinin maçın kaderini ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

Özbek pazarı konusunda uzmanlaşmış tanınmış futbol menajeri Jamol Akayev bu maçla ilgili görüşlerini dile getirerek, mağlubiyetin nedenlerine ve takımdaki taktiksel değişikliklere değindi.

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Özbekistan ve Rusya milli takımları arasında oynanan yoğun ve çekişmeli hazırlık maçı (2-3) hala tartışmaların merkezinde yer alıyor. Temsilcilerimizin 2-0 öne geçmesine rağmen maç sonunda üstünlüğü kaybetmesi birçok uzmanın dikkatini çekti.

«Bence maç izleyiciler için çok ilginçti: açık futbol, kale önünde birçok tehlikeli pozisyon, çok sayıda gol oldu. Rusya milli takımında yedek kulübesinden giren oyuncuların performansını beğendim», dedi Akayev.

Menajer analizinin temel noktaları Uzman görüşleri ve sonuçlar Maçın genel görünümü Açık futbol, çok sayıda gol ve taraftarlar için heyecan verici bir karşılaşma Cannavaro'nun yaklaşımı Teknik direktör hala en uygun kadro ve şemaları arıyor Kadrodaki yenilikler Stoperlerin yeni kombinasyonu ve gençlere verilen güven Taktiksel değişiklikler Xolmatov'un oyuna alınması ve temel dengenin bozulması

Kadrodaki deneyler ve Xolmatov'un değişikliği

Ayrıca Jamol Akayev, teknik direktör Fabio Cannavaro hâlâ takım için en uygun kadro ve oyun şemasını aradığını, bu yolda gençlere aktif olarak şans verdiğini belirtti. Özellikle, stoperlerin bu kadroyla ilk maçı olduğunu ve kaleci Vladimir Nazarov'un milli takım formasıyla sadece üçüncü maçına çıktığını hatırlattı.

Aynı zamanda uzman, maçtaki önemli taktiksel noktalardan birine özellikle değindi:

«Azizjon G‘aniyev yerine Diyor Xolmatov'un oyuna alınmasını olumsuz bir nokta olarak vurguluyorum. Xolmatov topu iyi kullanıyor ancak G‘aniyev tamamen farklı bir görev üstleniyor. Bu maçta çok önemli, neredeyse kilit bir rol oynuyordu. Sonucu ise doğal ve meşru buluyorum», diye ekledi futbol menajeri.

Sizce Fabio Cannavaro'nun kadro konusundaki bu deneyleri gelecekteki resmi maçlarda meyvesini verecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!