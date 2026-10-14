José Mourinho'dan Roma ile oynanacak süper maç öncesi sansasyonel açıklama

·58·Spor
José Mourinho'dan Roma ile oynanacak süper maç öncesi sansasyonel açıklama

Madrid'in Real kulübü teknik direktörü José Mourinho UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftası kapsamında İtalya'nın Roma takımına karşı oynayacakları kritik maç öncesinde basın toplantısında görüşlerini paylaştı. İspanya'nın ünlü AS gazetesinin haberine göre Portekizli teknik adam, yakından tanıdığı eski takımının gücüne ve motivasyonuna yüksek değer biçti.

2021-2024 yılları arasında Roma'yı çalıştıran ve taraftarların sevgisini kazanan teknik adamın, bu kez onlara rakip olarak sahaya çıkacak olması maçın heyecanını daha da artırıyor.

“Buraya sadece izlemeye değil, oynamaya geldiler”

José Mourinho, rakibin azmi ve grup aşaması hakkında şunları söyledi:

  • Rakibin gücü ve tutkusu: “Çok iyi bir maç olacak. Roma güçlü bir takım, Şampiyonlar Ligi'ne döndükten sonra büyük bir motivasyon kazandılar. Buraya futbol izlemeye değil, var güçleriyle mücadele etmeye ve oynamaya geldiler.”

  • Takvimin zorluğu: “Turnuvanın başından beri İtalya'nın en güçlü iki takımıyla karşılaşmak zorunda kaldık. İlk maçta üç as oyuncumuzun eksikliğine rağmen 3 puanı aldık. Şimdi ise bizi Roma'ya karşı ciddi bir sınav bekliyor.”

  • Her puanın değeri: “Puan toplamak için çok kaliteli bir oyun sergilememiz gerekecek. Bu bizim için çok önemli bir rakip.”

“Baskıyı kendimiz yaratıyoruz, hedef sadece galibiyet”

“Kralın Kulübü”nün hocası, takıma konulan katı talepleri de dile getirdi:

  • Karar anı henüz değil: “Henüz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı veya turnuvaya veda etmeyi belirleyecek o kritik baskılı dönem gelmedi.”

  • İçsel talepkarlık ve tek hedef: “Ancak kendimize baskı uyguluyor ve beklentileri yükseltiyoruz. Tek bir hedefimiz var; bu karşılaşmadan sadece galibiyetle ayrılmak istiyoruz,” dedi Mourinho.

Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve Avrupa Ligi finaline ulaşan José Mourinho'nun eski kulübüne karşı vereceği mücadele, bu haftanın en dramatik ve beklenen olaylarından biri olmaya aday.

José MourinhoReal MadridRomaUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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