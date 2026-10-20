«Kupada büyük sansasyon»: Lokomotiv, Neftchi'yi 4-2 ile geçti

Özbekistan Kupası çeyrek final maçları sürpriz sonuçlara ve gerçek sansasyonlara sahne oldu. Çeyrek final kapsamındaki iki önemli karşılaşmada Lokomotiv ve Andijon takımları parlak galibiyetler alarak turnuvada yarı finale yükseldiler.

Özellikle Fergana'da, ülkenin son şampiyonu Neftchi'nin turnuvaya veda etmesi, kupa maçlarının en büyük sansasyonu olarak kaydedildi.

Fergana'da gol şovu: Lokomotiv, şampiyonu kupadan eledi

Günün ana ve dramatik olayı Fergana'da yaşandı. Taşkent ekibi Lokomotiv deplasmanda Neftchi'ye konuk oldu, gerçek bir gol şovu sergiledi ve rakibini 4-2 mağlup etti:

«Demiryolcular»ın müthiş ilk yarısı: Lokomotiv, ilk yarıda ev sahibi ekibin kalesine 4 gol attı. Jasurbek Yaxshiboyev 11. dakikada penaltıyı gole çevirerek perdeyi açtı, 33. dakikada ise duble yaptı;

Tupliyev ve Turopov'un golleri: Ayrıca 23. dakikada Tupliyev ve 43. dakikada Turopov, Fergana ekibinin kalesini havalandırarak Taşkent temsilcisinin üstünlüğünü perçinledi;

Neftchi'nin cevap golleri: Ev sahibi ekipte 36. dakikada G‘iyosov ve 45+3. dakikada Ismoilov farkı azaltsa da, bu durum son şampiyonu mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Zomin'de kıran kırana mücadele: Andijon, So‘g‘diyona'yı devirdi

Cizzah bölgesinin Zomin şehrinde oynanan ikinci maçta Andijon kulübü, So‘g‘diyona deplasmanında iradeli bir galibiyet elde etti (2-1):

Kendi kalesine gol ve Boake'den gol: İkinci yarıda Andijon ekibi baskıyı artırdı. 59. dakikada Petar Michin'in kendi kalesine attığı golle konuk ekip öne geçti, 80. dakikada ise Martin Boake skoru 2-0'a getirdi;

Jamolov'un golü geç geldi: Ev sahibi ekipte 84. dakikada Sardor Jamolov bir gol atarak umutları yeşertse de, «Kartallar»ın savunması maç sonuna kadar skoru korumayı başardı.

Maç özeti ve istatistikler

Özbekistan Kupası. Çeyrek final sonuçları:

Neftchi — Lokomotiv 2:4 Goller: G‘iyosov (36), Ismoilov (45+3) — Yaxshiboyev (11 pen, 33), Tupliyev (23), Turopov (43).

So‘g‘diyona — Andijon 1:2 Goller: Jamolov (84) — Michin (59 k.k), Boake (80).

Böylece, OKMK'dan sonra Lokomotiv ve Andijon da Özbekistan Kupası'nda yarı final biletini alan takımlar oldu.