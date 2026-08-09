Superliga 16. haftanın ideal 11'i açıklandı: Kadroda kimler var?

·69·Spor
Superliga 16. haftanın ideal 11'i açıklandı: Kadroda kimler var?

Özbekistan Superliga'sında 16. haftanın en iyi futbolcularından oluşan ideal 11 açıklandı. Kadroda şampiyonanın farklı kulüplerinden 11 futbolcu yer aldı.

Dikkat çeken nokta, «Neftçi», «Navbahor» ve «Lokomotiv»in ideal 11'e en fazla oyuncu gönderen kulüpler olmasıydı; her takımdan ikişer futbolcu seçildi. Diğer beş kulüpten ise birer temsilci kadroya alındı.

Kalede «Andijon» temsilcisi

16. haftanın en iyi kalecisi olarak Eldor Adhamov seçildi.

«Andijon» kalecisi ideal 11'de kaleyi korudu ve böylece kulübünün bu kadrodaki tek temsilcisi oldu.

Kaleci:

  • Eldor Adhamov — «Andijon»

«Navbahor» savunmada üstünlük kurdu

İdeal 11'in üç kişilik savunma hattındaki iki kontenjanı Namangan temsilcisi «Navbahor»un futbolcuları doldurdu.

Giorgi Jgerenaya ve Umar Adhamzoda haftanın en iyi savunmacıları arasına seçildi. İkiliye «Paxtakor» temsilcisi Dilshod Saidov eşlik etti.

Savunmacılar:

  • Dilshod Saidov — «Paxtakor»

  • Giorgi Jgerenaya — «Navbahor»

  • Umar Adhamzoda — «Navbahor»

Böylece savunma hattında «Navbahor»un üstünlüğü açıkça görüldü.

Orta sahada «Neftçi»den iki futbolcu

İdeal 11'in en kalabalık bölümü, dört futbolcudan oluşan orta saha hattı oldu.

Bu bölgede «Buxoro»dan Vladimir Rodich, «Lokomotiv»den Suhrob Nurulloyev ve «Neftçi»nin iki futbolcusu Jamshid Iskanderov ile Alisher Odilov yer aldı.

Orta saha oyuncuları:

  • Vladimir Rodich — «Buxoro»

  • Suhrob Nurulloyev — «Lokomotiv»

  • Jamshid Iskanderov — «Neftçi»

  • Alisher Odilov — «Neftçi»

Özellikle Fergana kulübünden aynı anda iki futbolcunun seçilmesi, «Neftçi» temsilcilerinin 16. haftadaki performansının özel olarak takdir edildiğini gösterdi.

Hücumda üç kulübün golcüleri

İdeal 11'in hücum hattında OKMK, «Lokomotiv» ve «So‘g‘diyona» temsilcileri yer aldı.

Nodir Abdurazzaqov, deneyimli Temurxo‘ja Abduxoliqov ve Lyupche Doriyev haftanın en iyi forvetleri olarak seçildi.

Forvetler:

  • Nodir Abdurazzaqov — OKMK

  • Temurxo‘ja Abduxoliqov — «Lokomotiv»

  • Lyupche Doriyev — «So‘g‘diyona»

Böylece «Lokomotiv» de Suhrob Nurulloyev ve Temurxo‘ja Abduxoliqov sayesinde ideal 11'de iki futbolcuyla temsil edildi.

Hangi kulüpler daha fazla temsilci gönderdi?

16. haftanın ideal 11'inde kulüplere göre dağılım şöyle oldu:

  • «Navbahor» — 2 futbolcu

  • «Neftçi» — 2 futbolcu

  • «Lokomotiv» — 2 futbolcu

  • «Andijon» — 1 futbolcu

  • «Paxtakor» — 1 futbolcu

  • «Buxoro» — 1 futbolcu

  • OKMK — 1 futbolcu

  • «So‘g‘diyona» — 1 futbolcu

Superliga 16. haftanın ideal 11'i açıklandı: Kadroda kimler var?

Buna göre haftanın sonunda hiçbir kulüp mutlak üstünlük sağlayamadı. İdeal kadronun sekiz takımın temsilcilerinden oluşması, 16. haftada bireysel olarak güçlü performans sergileyen futbolcuların birden fazla kulüpte bulunduğunu gösteriyor.

Superliga'da rekabet daha da kızışıyor

Sezonun ikinci yarısına girilirken her hafta, şampiyonluk, Avrupa kupaları biletleri ve puan tablosundaki sıralama mücadelesi açısından giderek daha büyük önem taşıyor.

Böyle bir ortamda ideal 11'e seçilmek, futbolcuların belirli bir haftadaki performansına verilen bireysel bir takdir anlamına geliyor ve sonraki maçlar öncesinde onlara ek motivasyon sağlıyor.

16. hafta özellikle «Navbahor», «Neftçi» ve «Lokomotiv» futbolcuları için verimli geçti; üç kulüp de ideal kadroya ikişer temsilci gönderdi.

Sizce 16. haftanın ideal 11'inde hangi futbolcu daha yer almalıydı?

Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

NeftchiNavbahorLokomotivAndicanPahtakor
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)