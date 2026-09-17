Özbekistan Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler: Çeyrek finalde sansasyon sürecek mi?

·4·Spor
Özbekistan Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler: Çeyrek finalde sansasyon sürecek mi?

Ulusal kupa mücadelelerinde heyecan zirveye ulaştı! Elemelerin en zorlu aşamaları geride kaldı; kupayı havaya kaldırmak için savaşacak sekiz takımın adı ve finale giden yol haritası resmen belli oldu. Taraftarları vadi derbisi ihtimali, Taşkent ve Fergana klasikleri ve alt lig temsilcilerinin devlere karşı göstereceği gerçek bir cesaret bekliyor. Peki, finale giden yol kimler için daha kolay ve yarı finalde nasıl süper eşleşmeler bekleniyor?

Çeyrek final draması: Kim kime karşı?

Kura sonuçlarına göre, 1/4 final aşamasında kıran kırana ve sürpriz eşleşmeler yaşanacak:

  • NeftchiLokomotiv: Fergana'da yeniden büyük futbol heyecanı ve Taşkent'in en tecrübeli 'demiryolcularına' karşı mücadele;

  • Sogdiana — Andijan: Cizzak'ta gerçekleşecek, her iki takım için de sezonun kurtarıcısı olabilecek bir savaş;

  • AGMK — Gulistan: Mirjalol Qosimov'un takımı, sansasyonel Sirderya temsilcisinin sınavını geçebilecek mi?

  • Navbahor — Gazalkent: Namanganlı 'şahinlere' karşı sürpriz yapmaya hazır olan Bostanlık takımının yürüyüşü.

Finale giden dar yol: Yarı final tablosu

Turnuva yönetmeliğine göre, yarı final eşleşmelerinin şeması da belli oldu: Burada ikinci bir şans yok; kaybeden takım evine dönecek.

Kupa tablosu şu şekilde şekillendi:

Aşama

1. çiftin galipleri eşleşmesi

2. çiftin galipleri eşleşmesi

1/4 final

Neftchi vs Lokomotiv

Sogdiana vs Andijan

1/2 final eşleşmesi

Neftchi / Lokomotiv

Sogdiana / Andijan

1/4 final

AGMK vs Gulistan

Navbahor vs Gazalkent

1/2 final eşleşmesi

AGMK / Gulistan

Navbahor / Gazalkent

Özbekistan Kupası'nda nefes kesen eşleşmeler: Çeyrek finalde sansasyon sürecek mi?

Eğer Neftchi ve Andijan rakiplerini mağlup ederse, taraftarlar yarı finalde kanı kaynatan şiddetli bir Vadi derbisine tanıklık edebilir. Diğer taraftan ise AGMK ve Navbahor, final kapısında karşılaşmaya en büyük adaylar olarak öne çıkıyor.

Sizce bu sezon Özbekistan Kupası'nı kim havaya kaldırır? Hangi sansasyonel takım devlere 'ders' verebilir?

Tahminlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu tutkunu arkadaşlarınızla bu sıcak haritayı Telegram üzerinden gönderin!

Özbekistan KupasıNeftchiLokomotivVadi DerbisiÖzbekistan Süper Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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