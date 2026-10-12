Abdusattorov'dan Sindarov'un şampiyonluk maçı öncesi sansasyonel itiraf

·2·Spor
Abdusattorov'dan Sindarov'un şampiyonluk maçı öncesi sansasyonel itiraf

Özbekistanlı ünlü büyükusta Nodirbek Abdusattorov milli takımdaki takım arkadaşı Javohir Sindarov’un Hintli Gukesh Dommaraju’ya karşı dünya satranç tacı için oynayacağı tarihi maç öncesinde basına beklenmedik ve şaşırtıcı bir röportaj verdi. UzChess yayın organına konuşan Abdusattorov, Sindarov’u satranç tarihinin en büyük efsaneleriyle aynı seviyeye koyarak, onun doğuştan gelen yeteneğini ve kendisi üzerindeki etkisini açıkça kabul etti.

Satrançseverleri hayrete düşüren bu itiraf, iki Özbek yıldız arasındaki dostluğun ve sportif rekabetin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor.

«Kasparov ile aynı seviyede»: Abdusattorov’dan’a yüksek övgü

Nodirbek, takım arkadaşının eşsiz yeteneğine değinirken şu önemli ifadeleri kullandı:

  • «Benden bile yetenekli»: «Javohir’in potansiyelini çok iyi biliyoruz. O çok büyük bir yetenek, hatta benden bile daha yetenekli olduğunu söylersem yanılmış olmam. 2021-2022 yıllarına kadar satranca çok vakit ayırmıyordu, başka işlerle de meşguldü» dedi Abdusattorov;

  • Tüm zamanların en iyi 5 ismi arasında: «Bence Sindarov tarihteki en yetenekli beş satranç oyuncusundan biri; Garry Kasparov ve diğer büyük ustalarla aynı seviyede. Yetenek açısından onlardan hiç aşağı kalır yanı yok. Sadece uzun yıllar potansiyelini tam olarak gösteremedi, biraz gölgede kaldı.»

«O beni geride bıraktı ve bende ikinci bir nefes açtı»

Büyükusta, kariyerindeki zorlukları ve Javohir’in başarısının ona nasıl güç verdiğini samimiyetle açıkladı:

  • 2700 barajı ve Adaylar Turnuvası: Abdusattorov, 2022 yılında reytingde 2700 puan barajını ilk aşan kişi olduğunu ve 2025 yılına kadar dünya elitleri arasında yer aldığını hatırlattı: «Ancak Adaylar Turnuvası aşamasına çıkmak bana nasip olmadı. Önce yaşımın küçüklüğü, sonra tecrübe eksikliği engel oldu»;

  • Sindarov’un liderliği: «Uzun yıllar ben Javohir’den bir adım öndeydim. Şimdi ise o beni geride bıraktı ve bu zirveye ilk ulaşan oldu. Onun üst üste aldığı galibiyetler bende sanki ikinci bir nefes açtı»;

  • Yeni bir güven kaynağı: «Javohir bunun mümkün olduğunu pratikte göstererek yol açtı ve kendime olan güvenimi pekiştirdi. Şimdi o önde, ben ise onun izinden gidiyorum.»

Gukesh Dommaraju’ya karşı satranç tacı mücadelesi öncesinde milli takım liderinin bu büyük desteği ve yüksek övgüsü, Javohir Sindarov’a dünya şampiyonluğu yolunda şüphesiz ekstra bir zihinsel üstünlük sağlayacaktır.

Nodirbek AbdusattorovJavohir SindarovGukesh DommarajuSatrançUzChess
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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