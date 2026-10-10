«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü

İran futbolunda milli takımın son performansları ve rakip seçimleri etrafında beklenmedik sert tartışmalar yaşandı. Ülkenin önde gelen kulüplerinden biri olan Persepolis'in teknik direktörü Mehdi Tartar düzenlenen basın toplantısında milli takımın mevcut durumunu açıkça eleştirdi ve rakip belirleme politikasına itiraz etti.

Uzman isim, takımın hem oyun kalitesinde hem de aldığı sonuçlarda ciddi bir düşüş yaşandığını belirterek, özellikle Özbekistan milli takımıyla sık sık maç yapılmasının bir fayda sağlamadığını vurguladı.

«Sürekli Özbekistan ile oynuyoruz...»

Mehdi Tartar'a göre, son dönemdeki hazırlık ve resmi maçların coğrafyası İran futbolunu olumsuz etkiliyor:

Rekabet ve itibar meselesi: Teknik direktör, rakiplerin tekdüzeliğinden duyduğu rahatsızlığı gizlemedi: «Sürekli Özbekistan ile oynuyoruz ve bu durum takımımızın itibarını zedelemekten başka bir işe yaramıyor. Bu tür sorunlar milli takıma büyük zarar veriyor»— ifadelerini kullandı Tartar;

İç saha maçlarının eksikliği: Takımın krizinden sadece teknik heyetin değil, ülkedeki zorlu koşulların da sorumlu olduğunu ekledi. İç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamak zorunda kalan İran milli takımı, taraftar desteğinden ve kendi evinde oynamanın avantajından mahrum kalıyor.

Durumu düzeltmek için kapalı kapılar ardında görüşme teklifi

Persepolis teknik direktörü sadece eleştirmekle kalmayıp, sorunları içeride çözme niyetinde olduğunu belirtti:

Kapalı formatta diyalog: Tartar, basın aracılığıyla tartışmak yerine önümüzdeki hafta İran milli takımı teknik heyetiyle kapalı bir toplantı yapmayı planlıyor;

Pratik destek ve taktiksel düzeltmeler: Uzman isim, kadro seçimi, oyun şemaları ve teknik eksikliklerin giderilmesi konusunda kendi tecrübesiyle pratik destek sunmayı teklif ediyor.

İran ve Özbekistan milli takımlarının son yıllarda Dünya Kupası elemeleri ve CAFA turnuvalarında sürekli rakip haline geldiği bir dönemde, Tahranlı teknik adamın bu sert çıkışı bölge futbol kamuoyunun dikkatini çekiyor.