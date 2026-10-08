Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi

Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Jorge Jesus arasındaki şiddetli gerilimin ardından, futbolcunun aile üyeleri de bu acı verici konu hakkında fikirlerini dile getirmeye başladı. 41 yaşındaki efsanenin annesi Dolores Aveiro Portekiz'in prestijli A Bola gazetesine verdiği röportajda, oğlunun milli takım kampından ayrılmasının ailesi için ne kadar ağır bir darbe olduğunu gizlemedi.

Bir anne olarak hissettiklerini paylaşan Aveiro, bu sınavın geride kalacağına ve adaletin yerini bulacağına olan inancını dile getirdi.

«Biraz ağladım»: Annelik şefkati ve gözyaşları

Dolores Aveiro, basına yaptığı açıklamada yaşanan durumun kendisini derin bir üzüntüye boğduğunu vurguladı:

İçsel duygular: «Bu durum beni çok etkiledi, oğlumun halini görünce içtenlikle üzüldüm», — diyor futbolcunun annesi;

Gözyaşlarıyla rahatlamak: «Doğrusu biraz ağladım. Bu da faydalıdır — insan içindeki duyguları dışarı atmalıdır. Biz tüm bunların üstesinden gelmeliyiz»;

Yaratıcıya tevekkül: Aveiro, hiçbir kötü olayın yaşanmayacağını, Yaratıcı'nın Cristiano'yu her zaman koruyacağına inancının tam olduğunu belirtti.

«Ana kapıdan başı dik bir şekilde çıkabilirdi»

Ronaldo'nun milli takım kampıyla vedalaşmasının sadece sportif değil, psikolojik açıdan da ağır geçtiği ortaya çıktı:

Arka çıkış kapısı: Aveiro'nun vurguladığına göre, Cristiano milli takıma yaptığı büyük hizmetlerden dolayı kamptan ana kapıdan, büyük bir saygıyla ayrılmayı sonuna kadar hak ediyordu;

Gürültüden kaçınmak: Ancak yıldız forvet, aşırı gürültüden ve kamera objektiflerinden uzak durmak amacıyla tesisi arka çıkış kapısından terk etmeyi tercih etti;

Karşılık bulmayan sadakat: Annesinin bu sözleri, milli takım yönetimi ve teknik heyetin kaptanlarına karşı takındığı tavrın aile üyelerinde de derin bir hayal kırıklığı yarattığını gösterdi.

Tartışmanın kökeni: 27 Eylül'deki maç ve yedek kulübesi

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan ayrılmasına, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Norveç'e karşı oynanan dramatik karşılaşma neden olmuştu:

Yedek bırakılması: Teknik direktör Jorge Jesus, 2-1 kazanılan bu maçta 41 yaşındaki forveti sahaya sürmeme kararı almıştı;

Anlaşmaların bozulması: Ronaldo bu kararı kabul edemeyerek tesisi terk etmiş ve teknik direktörü, basın toplantısında yüz yüze konuşulanları inkar etmekle suçlamıştı;

Takım arkadaşlarının sessizliği: Daha önce, milli takımdan hiçbir futbolcunun Ronaldo'nun ses getiren paylaşımına tepki vermeyerek tarafsız kalmayı seçtiği bildirilmişti.

Dolores Aveiro'nun samimi ve şefkatli açıklaması, modern futbolun yaşayan efsanesinin kariyerinin sonunda nasıl bir ruhsal baskı ve duygu seli içinde kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.