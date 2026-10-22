Özbekistan'da düzenlenecek FIFA U-20 Dünya Kupası'nın kesin tarihleri açıklandı

Özbekistan ve Azerbaycan'ın yeşil sahalarında düzenlenecek 2027 FIFA U-20 Dünya Kupası'nın kesin tarihleri resmen onaylandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) kararına göre, gezegenimizin en yetenekli genç futbolcularının katılımıyla gerçekleşecek bu büyük turnuva 17 Eylül - 9 Ekim 2027 tarihleri arasında devam edecek. Bu tarihi dünya kupasının iki kardeş ülkenin ev sahipliğinde üst düzeyde organize edilmesi planlanıyor.

Turnuva formatı ve katılımcılar

Gençler Dünya Şampiyonası en yüksek rekabet ortamında gerçekleşecek:

Katılımcı kapsamı: Turnuvada 6 kıtadan eleme aşamalarını başarıyla geçen en güçlü 24 milli takım şampiyonluk kupası için mücadele edecek;

Ev sahibi olarak temsilcimiz: Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan U-20 milli takımı, ev sahibi statüsüyle eleme oynamadan doğrudan turnuvaya katılacak ve kendi sahasında milyonlarca taraftarın önünde top koşturacak.

Son şampiyon ve önceki dünya kupası geçmişi

2027 turnuvası öncesinde genç dünya kupasının son sonuçları da dikkat çekici:

2025 turnuvasının ev sahibi: Bir önceki turnuva Güney Amerika kıtasında, Şili sahalarında düzenlenmişti;

Podyum sahipleri: Söz konusu turnuvada Fas genç milli takımı sansasyonel bir şekilde dünya şampiyonluğunu kazanırken, Arjantin gümüş, Kolombiya ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Özbekistan'ın ev sahipliği yapacağı bu küresel turnuva, sadece ülkemiz sporu için değil, aynı zamanda geleceğin futbol yıldızlarını dünya sahnesine çıkarmak adına tarihi bir olay olacak.