Özbekistan U-20 Asya Kupası elemelerine galibiyetle başladı: Bangladeş mağlup edildi

·1·Spor
Özbekistan U-20 Asya Kupası elemelerine galibiyetle başladı: Bangladeş mağlup edildi

Özbekistan U-20 milli takımı, Asya Kupası eleme turundaki yolculuğuna güven verici bir galibiyetle başladı. Cemaleddin Rahmatullayev'in öğrencileri, Taşkent'teki Dostluk Stadyumu'nda oynanan B Grubu 1. hafta maçında Bangladeş genç milli takımı ile karşılaştı ve rakip filelere karşılıksız 2 gol gönderdi.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan gençlerimiz, önemli üç puanı hanesine yazdırarak grup liderleri arasına adını yazdırdı.

Galibiyeti getiren goller ve maç raporu

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar ve kadrolar:

  • Erken goller: Maçın 20. dakikasında Kuvonishbek Saydaliyev perdeyi açarken, ikinci yarının başında 47. dakikada Kuvonchbek Abrayev rakip kaleyi havalandırarak skoru 2:0'a getirdi;

  • Maç protokolü:

    • Asya Kupası U-20. Eleme turu | B Grubu, 1. hafta

    • Özbekistan — Bangladeş 2:0

    • Goller: Kuvonishbek Saydaliyev (20), Kuvonchbek Abrayev (47);

    • Özbekistan U-20 kadrosu: Nematulloh Rustamjonov, Şorahim Şorahmedov (Nurmuhammad Abduganiyev, 46), Azizbek Tolkinbekov (K), Kuvonchbek Abrayev, Asilbek Abdurasulov, Behruz Abdusattorov (Asilbek Aliyev, 62), Ozodbek Najmiddinov (Ozodbek Odiljonov, 46), Kuvonishbek Saydaliyev, Abdulvosit Soliyev (Diyor Ermanov, 80), Muhammadali Dilşodbekov, Davron Tolaganov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).

B grubundaki durum ve bir sonraki karşılaşma

Grup kapsamındaki paralel maç ve gelecek takvimle ilgili temel detaylar:

  • Suriye ve Hindistan maçı: Grubun diğer maçında Hindistan genç milli takımı, Suriye'yi 86. dakikada Shami'nin attığı tek golle 1:0 mağlup etti;

  • Bir sonraki rakip: Cemaleddin Rahmatullayev'in öğrencileri, 2. hafta maçında 3 Eylül günü grubun en güçlü rakiplerinden biri olan Hindistan ile karşı karşıya gelecek.

ÖzbekistanAsya KupasıU-20FutbolEleme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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