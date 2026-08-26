Güney Kore'ye mağlubiyet: Özbekistan U-20 milli takımından sansasyonel galibiyet!

Özbekistan U-20 genç milli takımı, uluslararası turnuvalara hazırlık kapsamında Asya'nın en köklü ve güçlü takımlarından biri olan Güney Kore U-20 milli takımıyla oynanan hazırlık maçında sahaya çıktı. Çekişmeli ve dengeli geçen mücadelede Özbek gençler 1-0'lık skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisine göre, teknik direktör Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki takım, yüksek fiziksel kondisyon ve taktik disiplin sergileyerek rakip fileleri havalandırmayı başardı.

78. dakikadaki 'joker': Tulaganov'dan galibiyet golü

Maç boyunca her iki taraf da birçok gol pozisyonu yakaladı ancak son noktayı Özbek gençler koydu:

İlk yarıda kıran kırana mücadele: Oyunun büyük bölümü orta sahada yoğun pres ve pozisyon mücadelesiyle geçti;

Oyuna sonradan girip maçı çözen kahraman: Teknik heyetin ikinci yarıdaki değişiklikleri meyvesini verdi. Oyuna sonradan dahil olan hücum oyuncusu Davron Tulaganov 78. dakikada Kore savunmasındaki boşluğu iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve maçın kaderini belirledi (1-0).

Rahmatullayev'in tercihi: Kadro ve rotasyonlar

Teknik heyet, bu prestijli hazırlık maçında tüm hatlardaki oyuncuları test etmeye odaklandı:

Özbekistan U-20 ilk 11'i:

Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonchbek Abrayev, Nurbek Sarsenbayev, Behruz Abdusattorov, Tohirjon Ashurbayev, Ozodbek Najmiddinov, Quvanishbek Saydaliyev, Abduvosid Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov ve Ulug‘bek Maratov.

Oyuna giren yedek güçler:

Galibiyet golünün sahibi Davron Tulaganov'un yanı sıra maç içerisinde Shokirov, Yusupxonov, Odiljonov, Botiraliyev, Kupaysinov, Erimbetov, Aliyev, Abdurasulov, Quvonshibayev ve Ermanov oyuna dahil edilerek takım oyunu daha da güçlendirildi.

Kıtanın önde gelen devlerinden birine karşı alınan bu galibiyetin, Jamoliddin Rahmatullayev'in öğrencileri için resmi turnuvalar öncesinde önemli bir psikolojik üstünlük ve özgüven sağlayacağı şüphesizdir.