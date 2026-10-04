Sinir harbi: Özbekistan U-20, Suudi Arabistan'ı dramatik bir şekilde mağlup etti

Taşkent'teki «Milli Futbol Merkezi» çimlerinde, «Mirabror Usmanov Kupası-2026» uluslararası turnuvasının 2. turu kapsamında oynanan Özbekistan ve Suudi Arabistan U-20 milli takımları arasındaki mücadele, taraftarlara gerçek bir gerilim filmi yaşattı.

Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan genç milli takımı, kıran kırana geçen karşılaşmanın normal süresinde 2:2 skoruyla berabere kaldı ve penaltı atışlarındaki mutlak soğukkanlılığı sayesinde galibiyete uzandı.

İki kez öne geçiş ve yoğun 90 dakika

Maçın ilk yarısında her iki takım da temkinli ancak agresif bir hücum futbolu sergiledi. Karşılaşmadaki gollerin kronolojisi şu şekilde gerçekleşti:

42. dakika | 1:0: Temsilcilerimizin geliştirdiği tehlikeli atak sonucunda rakip ceza sahasında penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Behruz Abdusattorov fırsatı kaçırmadı ve penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

70. dakika | 2:0: İkinci yarıda baskıyı artıran gençlerimiz farkı açmayı başardı — Sadriddin Hasanov güzel ve isabetli bir vuruşla Suudi Arabistan kalecisini bir kez daha üzdü.

Buna rağmen konuk ekip maç sonuna kadar pes etmedi, skoru eşitleyerek maçı penaltı atışlarına taşıdı.

Penaltı atışlarında mutlak üstünlük

Regülasyon gereği doğrudan geçilen penaltı atışlarında Özbek gençleri rakibe şans tanımadı:

Halkımızın gururu olan gençlerimiz, vuruşlarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek sinir harbini kazandı;

Seri 4:1 skoruyla Özbekistan U-20 lehine sonuçlandı ve önemli bir galibiyet elde edildi.

Maç özeti:

«Mirabror Usmanov Kupası-2026» | 2. tur

Özbekistan U-20 — Suudi Arabistan U-20 2:2 (penaltılarla — 4:1)

Tarih ve saat: 4 Ekim, 17:00

Yer: Taşkent, «Milli Futbol Merkezi»

Goller: Behruz Abdusattorov 42 (pen.), Sadriddin Hasanov 70.

Jamoliddin Rahmatullayev'in öğrencileri, bu önemli sınavla sadece turnuva tablosundaki yerlerini sağlamlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda güçlü bir rakip karşısında yüksek irade ve takım ruhu sergileyerek taraftarların takdirini kazandı.