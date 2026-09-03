Özbekistan U-20 Milli Takımı Taşkent'teki elemelerde tek başına liderliğe yükseldi

Taşkent'in ev sahipliğinde düzenlenen 20 Yaş Altı Asya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 2. hafta maçları tamamlandı. Turnuvanın ev sahibi olan Cemaliddin Rahmatullayev yönetimindeki Özbekistan Genç Milli Takımı, Hindistan karşısında sahaya çıktı ve rakip filelere dört gol göndererek farklı bir galibiyete imza attı.

Sahada tam hakimiyet ve art arda gelen goller

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi eline alan gençlerimiz, her iki yarıda da ikişer gol bularak rakibine hiçbir şans tanımadı:

29. dakika: Uluğbek Maratov savunmayı geçerek skoru açtı (0:1);

35. dakika: Kuvonçbek Abrayev rakip kaleyi havalandırarak farkı ikiye çıkardı (0:2);

66. dakika: İkinci yarıda Şorahim Şorahmedov güzel bir atağı golle sonuçlandırdı (0:3);

90. dakika: Oyuna sonradan dahil olan Nurbek Sarsenbayev maçın skorunu belirledi (0:4).

Gruptaki durum: Tek başına liderlik ve Suriye'nin farklı galibiyeti

Grubun diğer maçında da beklenen sonuç alındı. Suriye U-20 takımı, Bangladeş'i 3-0 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırdı:

Özbekistan — 6 puan (averajla mutlak lider);

Suriye — 3 puan;

Hindistan — 3 puan;

Bangladeş — 0 puan.

Asya Kupası U-20 Elemeleri. B Grubu, 2. hafta

Hindistan U-20 — Özbekistan U-20 — 0:4

Goller: Uluğbek Maratov (29), Kuvonçbek Abrayev (35), Şorahim Şorahmedov (66), Nurbek Sarsenbayev (90).

Özbekistan U-20 kadrosu: Nematulloh Rustamjonov, Şorahim Şorahmedov, Azizbek Tölkinbekov (K) (Behruz Abdusattorov, 80), Diyor Ermanov, Kuvonçbek Abrayev (Husan Köpaysinov, 66), Abdulfayz Bobomurodov, Uluğbek Maratov (Asilbek Abdurasulov, 46), Ozodbek Najmiddinov, Kuvonışbek Saydaliyev (Tohir Aşurboyev, 66), Muhammadali Dilşodbekov, Asilbek Aliyev (Nurbek Sarsenbayev, 46).

Bangladeş U-20 — Suriye U-20 — 0:3

Goller: Alan (44), Praxitelous (45+1), As Sarraj (90).

Sırada belirleyici final: Suriye ile karşılaşma

Grup liderini ve Asya Kupası biletini alacak takımı belirleyecek olan son 3. hafta maçı 6 Eylül'de oynanacak. Cemaliddin Rahmatullayev'in öğrencileri, en büyük rakipleri olan Suriye milli takımı ile karşı karşıya gelecek.

Sizce Özbekistan U-20 milli takımı, 6 Eylül'deki maçta da farklı galibiyet serisini sürdürüp gruptan %100 başarıyla çıkabilecek mi? Cemaliddin Rahmatullayev'in öğrencilerinin bugünkü performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!