Freiburg 85. dakikada galibiyeti kaptı ve liderliğe yükseldi

Almanya Bundesliga5. hafta maçları sona erdi. Haftanın en önemli olayı, Freiburg kulübünün sarsılmaz iradesi ve puan tablosunun zirvesine yerleşmesi oldu. Sahada bir kişi eksik kalmasına rağmen takım, Schalke karşısında 2-1'lik önemli bir galibiyet elde etti.

Ayrıca haftanın bir diğer ilginç karşılaşmasında Köln, kendi sahasında zor günler geçiren Borussia Mönchengladbach'ı mağlup etti.

Freiburg'un dramatik galibiyeti: Kırmızı kart ve 85. dakikada gelen gol

Freiburg'un sahasında oynanan maçta taraflar, izleyenlere gerçek bir mücadele ve drama sundu:

Hızlı gol düellosu: 10. dakikada Maximilian Eggestein ev sahibini öne geçirirken, 30. dakikada Kenan Karaman dengeyi sağladı ve skoru 1-1'e getirdi;

İhraç ve sınav: 64. dakikada Freiburg oyuncusu Suzuki kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve ev sahibi ekip maçın geri kalanını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı;

Goto'nun belirleyici vuruşu: Sayıca azınlıkta kalmasına rağmen pes etmeyen ev sahibi ekip, 85. dakikada Kento Goto'nun isabetli vuruşuyla galibiyet golünü buldu (2-1);

Puan tablosunda sıçrama: Bu galibiyetle puanını 13'e çıkaran Freiburg, Bundesliga'nın tek başına lideri oldu. Mağlup olan Schalke ise 5 puanla 13. sırada kaldı.

Köln evinde güven verdi, Borussia M derin krizde

Haftanın bir diğer karşılaşmasında, küme düşme hattına gerileyen Mönchengladbach ekibi bir darbe daha aldı:

2-1'lik galibiyet: Köln adına 26. dakikada Johannesson ve 67. dakikada Al Mala'nın gollerine konuk ekip sadece bir kez (39. dakikada Joe Scally) karşılık verebildi;

Düşme hattındaki takımın puansız serisi: 5 hafta sonunda 7 puan toplayan Köln, tablonun 10. sırasına yerleşti. Sezon başından beri hiç puan alamayan (0 puan) Borussia M ise ligin son sırasında, 18. sırada kalmaya devam ediyor.

Bundesliga'nın 5. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu ve Freiburg'un eksik kalmasına rağmen elde ettiği galibiyet, takımın bu sezonki yüksek hedeflerinin bir göstergesi.