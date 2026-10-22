Aarhus - Egnatia: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Aarhus - Egnatia karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Aarhus ilk 11: 1. Hansen Y., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (kaptan), 26. Andersen Y., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt K., 13. Serra J.
Aarhus yedekler: 31. Beck T., 28. Bogere Y., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.
Aarhus teknik direktörü: Poulsen J.
Egnatia ilk 11: 98. Daysinani M., 33. Bitri E., 29. Yago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (kaptan), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.
Egnatia yedekler: 24. Ajetovic N., 4. Aliyev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.
Egnatia teknik direktörü: Dede N.
Yorumlar 0
…