Aarhus - Egnatia: Kadrolar ve canlı anlatım

·32·Spor
Aarhus - Egnatia: Kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Aarhus - Egnatia karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Aarhus ilk 11: 1. Hansen Y., 25. Rosler K., 5. Tingager F., 19. Call E., 29. Carstensen R., 7. Solbakken M., 10. Arnstad K. (kaptan), 26. Andersen Y., 8. Jorgensen S., 18. McCowatt K., 13. Serra J.

Aarhus yedekler: 31. Beck T., 28. Bogere Y., 33. Kallo L., 39. Emmeri F., 43. Grantzau Z., 3. Gretarsson D. L., 21. Hedenstad M., 16. Jonsson J., 4. Knudsen M., 14. Molgaard T., 27. Tchamche S., 42. van der Raad M.

Aarhus teknik direktörü: Poulsen J.

Egnatia ilk 11: 98. Daysinani M., 33. Bitri E., 29. Yago A., 28. Sota E., 22. Jaime G., 20. Lukili K., 6. Aleksi A. (kaptan), 17. Kryeziu A., 10. Albanese A., 2. Adjessa D., 77. Gruda I.

Egnatia yedekler: 24. Ajetovic N., 4. Aliyev Z., 8. Diabate I., 7. Fernando Medeiros, 13. Kacbufi A., 99. Montenegro J., 16. Ndreca E., 12. Puja B., 55. Smajli G., 1. Tandilashvili L.

Egnatia teknik direktörü: Dede N.

Canlı anlatım0-1 CANLI
26
Altin Kryeziu (KF Egnatia) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılar topu rahatça uzaklaştırdı.
26
Karim Loukili (KF Egnatia) topu merkeze gönderdi, ancak savunmacılardan biri topu uzaklaştırdı.
25
Egnatia futbolcuları, rakip savunmayı yarıp geçmek ve hızlı bir kontratak yapmak amacıyla kısa paslarla topu birbirlerine aktarıyorlar.
21
İldi Gruda (KF Egnatia) kaleye şut çekti, ancak top sağdan auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Aarhus vuruşu ile oyun yeniden başlayacak.
21
Egnatia, kısa ve net paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.
19
Her iki takımın güncel topa sahip olma istatistiği – 44:56.
18
Aarhus oyununu buluyor gibi ve topa sahip oluyor. Yeni hücum fırsatları yaratmak için uygun anı bekliyorlar.
16🟨
Altin Kryeziu (KF Egnatia) sarı kart gördü.
130-1
İldi Gruda (KF Egnatia) harika bir pası kontrol etti ve soğukkanlılıkla ağları sarstı. Vuruşu sağ direğin dibine çarparak ağlarla buluştu. Harika gol!
12🔁
Jakob Poulsen oyuncu değişikliği hazırlıyor. Callum McCowatt yerine Tobias Mølgaard (Aarhus) oyuna giriyor.
11🟨
Andrey Yago'nun (KF Egnatia) yaptığı faul kart gerektiriyordu ve Ante Čulina haklı olarak sarı kartı gösterdi.
8
Aarhuslu futbolcular topu kontrol ediyor ve birbirlerine kısa paslar veriyorlar. Rakip savunmada boşluklar oluşmasını bekliyorlar.
8
Egnatia topa sahip oluyor, birkaç pas yapıp şut için uygun bir fırsat bekliyor.
7
Andrija Janjić (KF Egnatia) serbest vuruş için topun başına geçti ve kaleyi kendisi yoklamaya karar vererek topu sol alt köşeye gönderdi, ancak Jesper Hansen uzanarak topu çıkardı.
4
Aarhus takımı, hücumda yeni fırsatlar yaratmak için isabetli ve ardı ardına paslarla oyunu sürdürüyor.
3
Egnatia harika bir takım oyunu sergiliyor, kısa paslarla topu kontrol ediyorlar. Savunmada boşluk bulup gol atmak istediklerinde en önemli faktör sabır.
3🟥
Ante Kulina tereddüt etmeden kırmızı kartı gösteriyor. Eric Kahl (Aarhus) sahayı erken terk ediyor ve yaptığı sertliği düşünebilir.
3
Yan hakem doğru bir karar verdi ve Egnatia korner kullanacak.
2
Aarhus, yeni hücum seçenekleri yaratmak için şık paslar yapıyor.
1
Maç yeni başladı.
00:06
Maça Egnatia başlıyor.
00:06
Bugünkü maçı Ante Ćulina yönetecek.
00:06
Bu maçın detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini bulabilirsiniz.
00:06
Merhaba ve canlı metin anlatımımıza hoş geldiniz! Maçtaki tüm olayları sizlere anında aktaracağız. İlk 11'ler çok yakında açıklanacak.
AarhusEgnatiaKonferans LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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