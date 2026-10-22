Eddie Hearn'ün "Teremoana Jalolov'u yer bitirir" sözüne sert tepki

Süper ağır sıklette iki kez Olimpiyat şampiyonu olan yenilgisiz Özbek boksör Bahodir Jalolov ve henüz mağlubiyet yüzü görmemiş Avustralyalı nakavtçı Teremoana Teremoana arasındaki olası maçın tartışmaları uluslararası basında alevleniyor.

Daha önce ünlü İngiliz organizatör Eddie Hearn, Teremoana'nın ringde Jalolov'u "yiyip bitireceğini" iddia ederek sansasyonel bir açıklama yapmıştı. Ancak tanınmış İngiliz spor gazetecisi Johnny Rawling organizatörün bu iddiasına katılmadığını açıkça belirterek tartışmaya dahil oldu.

«Konuşmak kolay»: Rawling, Eddie Hearn'e karşı

Johnny Rawling, organizatörlerin abartılı vaatlerine itiraz ederek gerçek boks seviyesinin ringde ortaya çıkacağını hatırlattı:

İddialara yanıt: «Eddie Hearn, Teremoana'nın Jalolov'u “yiyip bitireceğini” iddia etti. Ancak bu durumda eski bir atasözü çok yerinde: “Konuşmak kolaydır, çünkü herkes yapabilir”», — diye yazdı analist;

Rekabet seviyesi: Rawling'e göre, bu iki dev arasındaki karşılaşma ağır sıklet hayranları için oldukça yoğun ve taktiksel bir mücadeleye dönüşecek.

Neden Bahodir Jalolov avantajlı?

İngiliz gazeteci, Özbek boksörün dövüş tarzına yönelik eleştirilere de değinerek onun üstün yeteneklerini vurguladı:

«Sıkıcı» etiketinin nedeni: «Jalolov belki ringdeki en gösterişli ve risk alan dövüşçü olmayabilir, ancak bazılarının iddia ettiği gibi kesinlikle sıkıcı da değil. Genellikle bir boksör teknik açıdan kusursuz ve çok güçlüyse, ona kolayca “sıkıcı” demeye başlarlar;

Ringdeki klas farkı: Jalolov, Teremoana'yı ringde teknik açıdan tamamen çaresiz bırakabilecek kapasitede. En önemlisi, amatör boksta Teremoana'ya karşı zaten iki kez ikna edici galibiyet aldı», — dedi Johnny Rawling.

Londra'daki başarılı adım

Hatırlatmak gerekirse, Bahodir Jalolov yakın zamanda, 17 Ekim'de İngiltere başkenti Londra'daki görkemli «O2 Arena»da düzenlenen büyük boks gecesinde (Daniel Dubois — Fabio Wardley 2 gecesi kapsamında) yerel aday Solomon Dacres ile karşı karşıya gelmiş ve puanla galip gelmişti.

Amatörler arasındaki rekabet geçmişi ve profesyonel bokstaki hızlı yükseliş, Bahodir Jalolov ile Teremoana Teremoana arasındaki olası maçın önemini daha da artırıyor.