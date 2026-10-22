Omonia — Benfica: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Omonia — Benfica karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Omonia ilk 11: 40. Fabiano (kaptan), 77. Nego L., 93. Duvern J., 37. Satka L., 29. Balkovec J., 11. Costa Evandro, 74. Andreou P., 14. Maric M., 7. Montnor J., 9. Kakoullis A., 17. Tanase F.
Omonia yedekler: 20. Brouwers L., 92. Christoforou P., 82. Christou A., 99. Diony L., 1. Kaminski T., 90. Konstantinidis K., 21. Mayambela M., 78. Michael P., 85. Neofytou A., 27. Simic S., 22. Tankovic M.
Omonia teknik direktörü: Berg H.
Benfica ilk 11: 1. Trubin A., 6. Bah A., 44. Araujo T., 3. Djiku A., 34. El-Karouani S., 8. Aursnes F. (kaptan), 16. Manu Silva, 27. Rafa Silva, 30. Echeverri C., 21. Schjelderup A., 14. Pavlidis V.
Benfica yedekler: 72. Anisio, 26. Dal S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 77. Moreira G., 62. Neto J., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 24. Soares S., 10. Sudakov G.
Benfica teknik direktörü: Silva M.
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