Omonia — Benfica: kadrolar ve canlı anlatım

26 Jayden Montnor (Omonia) altın kuralı çiğniyor: "Kafana göre değil, başkalarına da aynı şekilde davran." Sert bir faul yaptı ve Jasper Vergoote'ye düdük çkmaktan başka çare kalmadı.

24 Vangelis Pavlidis (Benfica) için ofsayt bayrağı kalkıyor!

21 Maç geçici olarak durduruldu, Florin Tănase (Omonia) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.

19 Harika bir organizasyon, Jayden Montnor'un Omonia'dan Kosta Evandro'ya yaptığı basit pasla sonuçlandı; Evandro topu kontrol edip orta mesafeden sol direğin dibinden dışarı vurdu. Top auta çıktı ve Benfica kalecisi oyunu başlatacak.

17 Hakem düdüğünü çaldı, Benfica köşe vuruşu kullanacak.

14 Kendi kalesine gol! Altı pas içine gelen ortayı uzaklaştırmak isteyen Loïc Nego (Omonia) topu kafayla kendi ağlarına gönderdi. Skor 0-1.

14 Gol! Claudio Echeverri (Benfica), Fredrik Aursnes'in harika taşıması ve pasının ardından yakın mesafeden kafa vuruşuyla sol köşeyi buldu ve skoru 0:1 yaptı.

12 Top taca çıktı. Omonia köşe vuruşu kullanacak.

11 Jayden Montnor (Omonia) rakiplerini çim geçerek şut için çok uygun bir pozisyon yarattı. Ceza sahası dışından çektiği şut üst köşeye doğru gitti ancak tehlikeli olmadı ve Anatoliy Trubin topu rahatlıkla kontrol etti.

9 Alessandro Circati (Benfica) pozisyon yaratmaya çalıştı ancak pası çok şiddetliydi.

7 Jayden Montnor (Omonia) atak sırasında aşırı agresiflik gösterdi ve rakibine faul yaptı.

4 Claudio Echeverri (Benfica) ceza sahası çizgisi yakınında kendine alan yarattı ve kalenin ortasına sert bir şut gönderdi, ancak Fabiano için bunu kurtarmak zor olmadı.

1 Bu maçın ilk yarısı başlamak üzere.

00:06 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Maça Benfica başlayacak.

00:06 Bu maçın baş hakemliğine Jasper Vergoote atandı.

00:06 Maç başlamadan önce bugünkü karşılaşmanın ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.