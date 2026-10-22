Braga — Gent: kadrolar ve canlı anlatım

27 Andris Treimanis, sert faulü nedeniyle Adrián Barisić'e (Braga) sarı kart gösterdi.

26 Maç: Braga - Gent. Skor: 1-0. Anlatım: Mathias Delorge (Gent) elle oynayarak kural ihlali yaptı.

21 Thiago Araújo (Gent) kaleye sert bir şut gönderdi, ancak defans oyuncusu kendini siper ederek topu engelledi.

17 Top savunmadan ceza sahası çizgisine uzaklaştırıldı, orada João Moutinho (Braga) gelişine vurdu. Ne yazık ki şutu üst direğin üzerinden dışarı gitti.

17 Braga'nın kullandığı duran topun ardından savunmacılardan biri topu rahatça kontrol etti.

14 Gent'li oyuncular köşe vuruşunu değerlendiremedi, defans oyuncusu ise topu uzaklaştırdı.

13 Savunmanın yaptığı iyi uzaklaştırma sayesinde Gent'in köşe vuruşu sonuçsuz kaldı.

11 Maksim Paskotşi (Gent) ceza sahası dışından şutunu çekti, top sol direğin oldukça uzağından auta gitti.

7 Adrian Bašić (Braga) sert oyunu nedeniyle serbest vuruşa sebebiyet verdi. Hakem Andris Treimanis pozisyonu yakından takip etti.

6 Braga köşe vuruşundan gol bulma şansı yakaladı ancak defans oyuncusu topu uzaklaştırdı.

5 Gabriel Silva (Braga) şut çekiyor, ancak savunmacılardan biri tarafından engellendiği için hedefi bulmuyor. Korner. Braga için iyi bir fırsat.

3 Gol! Víctor Gómez (Braga) yakın mesafeden topu kolayca ağlara göndererek durumu 1:0 yaptı. Bu pozisyonda Gorby harika bir asist yaptı.

1 Oyuncular sahaya çıktı ve maç başlamak üzere. Başlama vuruşunu Gent yapacak.

1 Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.

00:00 Bugünkü maçı Andris Treimanis yönetecek.

00:00 Braga ve Gent arasındaki maçın ilk 11'leri açıklandı.