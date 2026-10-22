Braga — Gent: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Braga — Gent karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Braga ilk 11: 31. Bernardo, 2. Gomes V., 14. Lagerbielke G., 37. Barisic A., 26. Arrey-Mbi B., 10. Victor P., 8. Moutinho J., 29. Gorby, 11. Gabriel Silva, 21. Horta R. (kaptan), 17. Milosevic Y.
Braga yedekler: 44. Bayram A., 20. Dorgeles M., 23. Huseinbasic D., 16. Marques T., 77. Martinez G., 9. Navarro F., 50. Rodrigues D., 12. Sa T., 22. Sergio Garcia, 34. Tyknaz D. E., 7. Travassos, 6. Vitor Carvalho.
Braga teknik direktörü: Carvalho F.
Gent ilk 11: 33. Roef D. (kaptan), 3. Pascotsi M., 16. Burgess C., 44. Van Der Heyden S., 20. Araujo T., 45. Goure J., 27. De Vlieger T., 17. Delorge M., 7. Balikwisha M., 75. Cisse I., 11. Sonko M.
Gent yedekler: 39. Ayinde A., 8. Benes L., 35. De Meyer G., 56. Diallo M., 28. El-Adfaoui M., 37. Kadri A., 22. Lopes L., 10. Omgba A., 30. Pirsman K., 59. Seck E. H., 57. Volckaert M., 14. Wilson K.
Gent teknik direktörü: De Mil R.
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