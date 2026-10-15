Egnatia — Midtjylland: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Egnatia — Midtjylland karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı metin olarak güncellenecektir.
Egnatia ilk 11'i: 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (kaptan), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Xayme G., 17. Kriyeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.
Egnatia teknik direktörü: Dede N.
Midtjylland ilk 11'i: 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Kastilo D., 10. Cho Gyu-Son, 4. Diao O., 38. Emefile Dj., 20. Xon Xyon-Sok, 5. Kristensen R. (kaptan), 98. Martines D., 9. Rayovich M., 22. Sorensen M. B.
Midtjylland teknik direktörü: Tullberg M.
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