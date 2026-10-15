Egnatia — Midtjylland: kadrolar ve canlı anlatım

·2·Spor
Egnatia — Midtjylland: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki EgnatiaMidtjylland karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı metin olarak güncellenecektir.

Egnatia ilk 11'i: 98. Daysinani M., 2. Adjessa D., 10. Albaneze A., 6. Aleksi A. (kaptan), 33. Bitri E., 77. Gruda I., 22. Xayme G., 17. Kriyeziu A., 20. Lukili K., 28. Sota E., 29. Yago A.

Egnatia teknik direktörü: Dede N.

Midtjylland ilk 11'i: 25. Bakker N., 8. Billing P., 21. Kastilo D., 10. Cho Gyu-Son, 4. Diao O., 38. Emefile Dj., 20. Xon Xyon-Sok, 5. Kristensen R. (kaptan), 98. Martines D., 9. Rayovich M., 22. Sorensen M. B.

Midtjylland teknik direktörü: Tullberg M.

EgnatiaMidtjyllandKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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