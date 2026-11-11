Cannavaro, Rusya maçı öncesinde Karpin ve takımı hakkında neler söyledi

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Cannavaro, Rusya maçı öncesinde Karpin ve takımı hakkında neler söyledi

Yarın, 12 Kasım'da Taşkent'te Özbekistan Milli Futbol Takımı, Rusya'ya karşı prestijli bir hazırlık maçına çıkacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde milli takımımızın teknik direktörü Fabio Cannavaro, basın toplantısına katılarak rakip ve takımın hazırlık süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

«Rusya milli takımı agresif ve disiplinli oynuyor»

Önümüzdeki ciddi sınav öncesinde konuşan ünlü uzman Fabio Cannavaro, Rusya milli takımının oyun tarzını övdü. Rakip takımı ve oyuncularını yakından tanıdığını, birçok maçlarını derinlemesine analiz ettiğini belirtti.

«Bu takımı da, oyuncularını da iyi tanıyorum. Rusya milli takımının birçok maçını analiz ettik. Çok zorlu bir rakip. Karpin'i de iyi tanırım, zamanında çok güçlü bir futbolcuydu. Takım agresif, sahada çok kompakt ve disiplinli hareket ediyor. Bizim için kolay olmayacak», dedi Fabio Cannavaro.

Maç öncesi önemli noktalar

Teknik direktörün değerlendirmesi ve detaylar

Rakip analizi

Rusya milli takımının birçok maçı derinlemesine analiz edildi

Rakibin oyun tarzı

Agresif, sahada çok kompakt ve yüksek disiplinli

Teknik direktörlerin birbirine bakışı

Fabio Cannavaro, Valeriy Karpin'in zamanında güçlü bir futbolcu olduğunu kabul etti

Maçın statüsü

Üst düzey bir rakibe karşı kendini test etme ve tecrübe kazanma fırsatı

«Bu bizim için çok iyi bir test, çünkü üst düzey bir takıma karşı oynayacağız. Kendimizi denemek ve oyuncular için tecrübe kazanmak adına iyi bir fırsat».

Taşkent'te beklenmedik ve önemli karşılaşma

Hatırlatmak isteriz ki, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki bu heyecan verici hazırlık maçı yarın, 12 Kasım'da Taşkent şehrinde gerçekleşecek. Fabio Cannavaro'nun belirttiği gibi, bu seviyedeki bir rakibe karşı oynanacak maç, oyuncularımıziçin yeteneklerini bir kez daha göstermek ve uluslararası arenada büyük tecrübe kazanmak yolunda önemli bir adım olacaktır.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, kendi sahasında savunmada kompakt ve agresif oynayan Rusya'ya karşı nasıl bir taktik seçecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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