Türkiye'de Altın Ayakkabı için kıyasıya mücadele: Shomurodov ve Muriqi, Orban'ı yakaladı
Türkiye Süper Ligi'nde 2026/27 sezonu gol krallığı yarışı gerçek bir yıldızlar savaşına dönüştü. Avrupa'nın önde gelen liglerinde parlayan tecrübeli golcülerin Türkiye'ye transferi, ligdeki 'Altın Ayakkabı' rekabetini eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı.
Sekizinci hafta sonunda, Liverpool'daki parlak döneminin ardından Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah 8 golle tek başına liderliği ele geçirdi. Ancak onu takip edenler arasındaki rekabet giderek kızışıyor.
Shomurodov ve Muriqi'den baskı: Hedefte Orban var
Son hafta maçları gol krallığı tablosunda ciddi değişiklikler yarattı:
Shomurodov ve Muriqi'nin üretkenliği: Başakşehir formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen Özbekistan Milli Takımı kaptanı Eldor Shomurodov ve Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi rakip fileleri bir kez daha havalandırarak gol sayılarını 7'ye çıkardılar;
Lideri yakalamak: Bu sonuçla, puan durumunda kendilerinin bir basamak üzerinde bulunan Amedspor forveti Gift Orban'ıyakaladılar.
Ekim ayındaki 'gol orucu' ve yedek kulübesindeki kriz
Shomurodov ve Muriqi'nin baskısı, Nijeryalı yetenekli forvet Gift Orban'ın psikolojisi üzerinde ağır bir darbe etkisi yarattı:
Üretkenliğin kaybı: Sezon başında üst üste goller atan Orban, Ekim ayındaki resmi maçlarda henüz golle tanışamadı;
Sandalyeyi tekmeleyen öfke: Başarısızlıkların ardından oyuncudaki sinirlilik ve gerginlik arttı. Konyaspor maçında teknik direktörün onu oyundan alma kararı sonrası Orban, sahayı terk ederken duygularına hakim olamadı ve yedek kulübesindeki sandalyeyi hırsla tekmeleyerek öfkesini dışa vurdu;
Sebep ne? Daha önce İtalya'nın Verona kulübünde de hırçın karakteriyle tanınan forvetin bu sert tepkisinin nedeni, teknik direktörün oyuncu değişikliği değil, rakip kaleye gol yolunu bulamamasıydı.
Türkiye Süper Ligi: Gol krallığı yarışındaki durum
Türkiye liginin gol krallığı listesi dünya yıldızlarıyla dolu:
Sıra
Futbolcu
Kulüp
Gol Sayısı
1
Mohamed Salah
Trabzonspor
8
2-4
Eldor Shomurodov
Başakşehir
7
2-4
Vedat Muriqi
Fenerbahçe
7
2-4
Gift Orban
Amedspor
7
5-6
Victor Osimhen
Galatasaray
6
5-6
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
6
Hatırlatmak gerekirse, geçen sezon Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde 22 gol atarak ligin rakipsiz gol kralı olmuş ve Altın Ayakkabı'yı kazanmıştı. Özbek forvet bu yıl da ödülünü korumak için en büyük favorilerden biri konumunda.
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