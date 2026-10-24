Saatte 35,8 km: CIES araştırmasında Manchester City savunmacısı Husanov rekor kırdı

Bu kategoride merkez forvetler başı çekti. Kylian Mbappe sahada kat ettiği toplam mesafenin yüzde 43,5'ini , Victor Osimhen yüzde 41,9'unu , Luis Suarez ise yüzde 40,1'ini yavaş adımlar ve yürüyüşle geçirdi; Durmaksızın hareket eden orta sahalar:

Sahada daha az yürüyen ve sürekli yüksek tempoda hareket eden futbolcular merkez orta sahalar oldu: Hakon Evjen (%23,0), Joao Simoes (%24,1) ve Lucas Bergvall (%25,2). Abdukodir Husanov'un en modern savunmacılar gibi yüksek pozisyonel sezgiyi benzersiz bir hızla birleştirebilmesi,