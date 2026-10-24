Saatte 35,8 km: CIES araştırmasında Manchester City savunmacısı Husanov rekor kırdı
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES Football Observatory), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en hızlı futbolculara ilişkin yeni bir analiz raporu yayınladı.
Bu prestijli araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere'nin Manchester Citykulübü ve Özbekistan milli takımı oyuncusu Abdukodir Husanov kendi pozisyonunda Avrupa'nın rakipsiz en hızlı stoperi olarak kabul edildi. Husanov'un saatte 35,8 km'lik hızı: Rekor nasıl kaydedildi?
Stoperler arasındaki sıralamada Husanov, fenomenal hızıyla dev kulüplerin yıldızlarını geride bıraktı:
Maksimum hız:
Özbek futbolcu sahada saatte 35,8 kilometre hıza ulaşarak kendi pozisyonunda mutlak 1. sıraya yerleşti; Rakipleri geride bırakmak:
Husanov, Avrupa'nın en çevik savunmacılarından biri olarak kabul edilen Tottenham oyuncusu Micky van de Ven'i bile geride bıraktı; Hücumculardan bile hızlı:
Onun verisi, merkez forvetler arasında lider olan Kylian Mbappe'nin maksimum hızından (35,7 km/saat) bile daha yüksek çıktı. Diğer pozisyonlarda kimler lider?
CIES analistleri, beş farklı mevki için en yüksek hıza ulaşan ilk 20 kişilik listeyi oluşturdu:
Kanat forvetleri:
Turnuvanın en hızlı koşan oyuncusu unvanı Newcastle temsilcisi Anthony Gordon'a nasip oldu; maksimum hızı saatte 37,9 kilometreye ulaştı; Bekler:
Bu alanda PSG kulübü temsilcileri liderlik ediyor; özellikle Achraf Hakimi saatte 36,4 kilometre hız kaydetti, onu Nuno Mendes takip ediyor; Merkez orta sahalar:
Tottenham'ın genç yeteneği Archie Gray saatte 34,8 kilometre hızla klasman lideri oldu; Merkez forvetler:
Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe saatte 35,7 kilometre sonuçla forvetler arasında en hızlısı seçildi. Sahada yürüyen yıldızlar: Hız dağılımı analizi
Araştırmada sadece maksimum hız değil, oyuncuların hız kategorilerine göre kat ettikleri mesafeler de titizlikle incelendi. Seçilen 100 futbolcu arasında ilginç bir eğilim tespit edildi:
Düşük hızda (saatte 7 km'den az) en çok yürüyenler:
Bu kategoride merkez forvetler başı çekti. Kylian Mbappe sahada kat ettiği toplam mesafenin yüzde 43,5'ini ,Victor Osimhen yüzde 41,9'unu ,Luis Suarez ise yüzde 40,1'ini yavaş adımlar ve yürüyüşle geçirdi; Durmaksızın hareket eden orta sahalar:
Sahada daha az yürüyen ve sürekli yüksek tempoda hareket eden futbolcular merkez orta sahalar oldu: Hakon Evjen (%23,0), Joao Simoes (%24,1) ve Lucas Bergvall (%25,2). Abdukodir Husanov'un en modern savunmacılar gibi yüksek pozisyonel sezgiyi benzersiz bir hızla birleştirebilmesi,
Manchester City savunmasındaki yerinin giderek daha önemli hale geldiğini bir kez daha kanıtlıyor.» mudofaasida uning o‘rni tobora ortib borayotganini yana bir bor isbotlaydi.
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