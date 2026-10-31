Abduqodir Husanov, Etihad taraftarlarını Brighton maçında etkiledi

·12·Spor
Abduqodir Husanov, Etihad taraftarlarını Brighton maçında etkiledi

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında oynanan kritik karşılaşmada Manchester Citykendi sahasında Brighton'a 1-0 mağlup oldu. Etihad Stadyumu'ndaki mücadelenin kaderini 11. dakikada konuk ekip orta sahası Yasin Ayari'nin attığı tek gol belirledi.

Ev sahibi ekibin aldığı kötü sonuca rağmen, Özbekistan milli takımı savunmacısı Abduqodir Husanov bu maçta 'City' formasıyla en güvenilir ve parlak performansı sergileyen lider oyuncular arasında yer aldı. Vatandaşımız maça ilk 11'de başladı ve sahada 90 dakika boyunca mücadele etti.

Flashscore puanları: Husanov ilk üçte

Uluslararası spor istatistikleri ve analizi konusunda uzmanlaşmış prestijli Flashscore portalı, Manchester Cityoyuncularının Brighton maçındaki performanslarını değerlendirdi:

  • Husanov'dan yüksek performans (7,6 puan): Abduqodir Husanov, savunmadaki güvenli oyunu ve ikili mücadelelerdeki aktifliği sayesinde 7,6 puan alarak Elliot Anderson (7,6) ile birlikte takımın en iyi oyuncuları arasına girdi;

  • Haaland'dan daha iyi sonuç: Dikkat çekici bir şekilde, vatandaşımızın puanı 'City'nin ana golcüsü Erling Haaland'dan (6,9) ve birçok deneyimli yıldızdan oldukça yüksek oldu;

  • Takımdaki en yüksek ve en düşük puanlar: Manchester ekibinde en yüksek puanı kanat oyuncusu Jeremy Doku (8,1) aldı. En düşük puan ise orta sahada hatalar yapan genç orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi'ye (5,8) verildi.

Sırada Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir deplasman var

Brighton ile oynanan maçın ardından Manchester City, tüm dikkatini kıtanın en prestijli kulüp turnuvasına çeviriyor:

  • Rakip: RB Leipzig (Almanya);

  • Turnuva: UEFA Şampiyonlar Ligi;

  • Maç zamanı: 5 Kasım, Taşkent saatiyle 01:00 (4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece);

  • Stadyum: Red Bull Arena, Leipzig.

Abduqodir Husanov'un Premier Lig'de sergilediği istikrarlı ve üst düzey performans, onun UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında da ilk 11'de kalıcı olmasının yolunu açıyor.

Abduqodir HusanovManchester CityPremier LigUEFA Şampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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