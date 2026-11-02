Şavkat Umurzoqov Paxtakor kulübünü ziyaret ederek büyük değişim planlarını açıkladı

Taşkent Belediye Başkanı Şavkat Umurzoqov, ülkenin önde gelen takımlarından biri olan Paxtakor futbol kulübünün tesislerini ziyaret etti. Şehir yöneticisi; kulüp yönetimi, teknik heyet, fiziksel hazırlık uzmanları, takım kaptanı ve futbolcularla bir araya gelerek açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, "aslanlar"ın zengin tarihi mirasını korumanın yanı sıra kulübü uluslararası standartlarda modernize etmek, maddi-teknik altyapıyı kökten yenilemek ve yeni zaferler için tüm imkanları seferber etmek konuları ana gündem maddesi olarak ele alındı.

Akademide küresel başarı ve modern ekosistem

Belediye Başkanı Paxtakor'un Özbek futbolundaki eşsiz yerini özellikle vurguladı:

Milli servet ve CIES sıralaması: Paxtakor sadece başkentin değil, tüm ülkemizin spor tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kulüp akademisi, futbolcu yetiştirme konusunda dünyaca ünlü CIES Football Observatory küresel sıralamasında 46. sırada yer alarak büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu kanıtladı;

Tam kapsamlı futbol ekosistemi: Modern futbolun sadece bir oyundan ibaret olmadığı; genç yetenekleri keşfetme, uygun çalışma koşulları oluşturma ve adil bir spor rekabeti sağlayan bütüncül bir sistem olduğu belirtildi.

Altyapının yenilenmesi, toparlanma sistemi ve yeni ekipmanlar

Toplantıda, takım üyelerinin önerileri doğrultusunda somut adımlar belirlendi:

Maddi-teknik altyapının modernizasyonu: Futbolcuların sağlığına kavuşması (rehabilitasyon), fiziksel durumlarının en üst seviyede tutulması ve kritik uluslararası maçlara tam anlamıyla hazırlanabilmeleri için en son teknoloji tıbbi cihazlar ve antrenman ekipmanları temin edilecek;

Profesyonel yönetim ve imaj: Kulüp faaliyetlerine ileri düzey uluslararası yönetim standartları entegre edilecek ve Paxtakor markasının tarihine yakışır modern bir imaj oluşturulması için özel programlar hayata geçirilecek;

Mali destek: Hatırlatmak gerekirse, daha önce Taşkent Belediye Başkanlığı tarafından Paxtakor kulübünü desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 5 milyar som tutarında kaynak ayrılmıştı.

Belediye ve kulüp yönetiminin temel hedefi, milli futbol geleneklerini koruyarak takımın potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve uluslararası arenada yeni başarılara imza atmaktır.