2026 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanması gerektiği matematiksel kesinlikle açıklandı

·4·Spor
2026 Ballon d'Or ödülünü kimin kazanması gerektiği matematiksel kesinlikle açıklandı

Dünyanın en prestijli spor analiz merkezlerinden biri olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES Football Observatory), 2026 Ballon d'Or ödül töreni öncesinde kapsamlı bilimsel sıralamasını yayınladı. Organizasyonun matematiksel analizlerine ve Impect metodolojisine göre, bu yılki Ballon d'Or ödülünü Katalan kulübü Barcelona'nın kanat oyuncusu Lamine Yamal kazanmalıdır.

Bu prestijli sıralama, geçen yıl olduğu gibi sezon boyunca en istikrarlı ve üretken performans sergileyen 50 saha oyuncusu arasında oluşturuldu. Ödül töreni ise bugün, 26 Ekim akşamı Londra'da gerçekleşecek.

Analiz kriterleri: Neden Lamine Yamal?

CIES Football Observatory sıralaması duygulara değil, somut istatistiksel verilere dayanıyor:

  • Üç temel kriter: Analistler, oyuncuların hareketlerini sekiz teknik-taktik açıdan değerlendiren Impect metodolojisini, futbolcunun sahaya çıktığı maçların rekabet düzeyini (zorluğunu) ve elde edilen nihai sonuçları hesapladı;

  • İki yıl üst üste lider: 2025'te olduğu gibi, 2026 analizlerinde de Lamine Yamal 95,8 puan ile gezegenin en faydalı ve güçlü futbolcusu olarak mutlak birinciliği elde etti;

  • Bayern Münih forvetleri ilk üçte: İkinci ve üçüncü sıraları Bayern Münih'in yıldızları Michael Olise (93,9 puan) ve Harry Kane (90,5 puan) aldı.

Messi, Mbappe ve Haaland'ın konumları

Sıralamanın ilk onu ve diğer yıldızların yerleşimi uzmanların dikkatini çekiyor:

  • Aynı puanı kaydeden üçlü: Efsanevi Lionel Messi (Inter Miami), Desire Doue (PSG) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) 90,4 puanla sırasıyla 4, 5 ve 6. sıraları paylaştı;

  • İlk 10'un sonu: Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 90,3) ve Pedri (Barcelona, 90,3) ilk sekizde yer alırken, Erling Haaland (Manchester City) ve Pau Cubarsi (Barcelona) 90,0 puanla ilk onu tamamladı;

  • Diğer yıldızlar daha aşağıda: Real Madrid'in lideri Vinicius Junior (89,8 puan) 13. sırada, Jude Bellingham (84,4 puan) ise 39. sırada kaldı. Ayrıca Rodri 14, Raphinha 19, Ousmane Dembele 27 ve Declan Rice 45. sırada yer aldı.

CIES'e göre 2026'nın en iyi 10 futbolcusu

Sıra

Futbolcu

Kulübü

CIES Puanı

1

Lamine Yamal

Barcelona

95,8

2

Michael Olise

Bayern Münih

93,9

3

Harry Kane

Bayern Münih

90,5

4

Lionel Messi

Inter Miami

90,4

5

Desire Doue

PSG

90,4

6

Kylian Mbappe

Real Madrid

90,4

7

Khvicha Kvaratskhelia

PSG

90,3

8

Pedri

Barcelona

90,3

9

Erling Haaland

Manchester City)

90,0

10

Pau Cubarsi

Barcelona

90,0

Londra'daki bugünkü resmi törende uluslararası hakemlerin ve oy verenlerin görüşlerinin, CIES merkezinin bu bilimsel sonucuyla ne kadar örtüşeceği tüm dünya futbolseverlerinin en büyük merak konusu.

Lamine YamalBallon d'OrCIES Football ObservatoryBarcelonaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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