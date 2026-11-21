Manchester City'nin kış transfer dönemi planları yavaş yavaş netleşiyor. Kulüp bazı futbolcuları satmayı veya kiralamayı, birkaç lider oyuncuyla sözleşme uzatmayı ve sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu süreç Abdukodir Husanov'un takımdaki görevini de etkileyebilir.

Manchester City'nin Ocak transfer döneminde kadroyu yeniden şekillendirmeye yönelik bir dizi karar alması bekleniyor. Kulüpte bazı oyuncuların geleceği belirsizliğini korurken, diğer isimlerin uzun vadeli sözleşmelerle takımda tutulması planlanıyor.

City'nin faaliyetlerini yakından takip eden mancitycore.com yayını, kulübün kış transfer planları, ayrılması muhtemel oyuncular, yeni sözleşmeler ve olası transferler hakkında analitik bir içerik yayınladı.

Makaledeki en dikkat çekici noktalardan biri sağ bek transferi için yapılan çalışmalar. Eğer kulüp bu pozisyon için uzman bir oyuncu alırsa, Abdukodir Husanov'un ana görevi stoperde oynamak olabilir.

Mateo Kovacic ve Rayan Ait-Nouri ayrılabilir

Manchester City'den ayrılması muhtemel oyuncular listesinin başında Mateo Kovacic ve Rayan Ait-Nouri yer alıyor.

32 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic, bu sezon Premier Lig'de sadece üç maçta forma giydi. Kulüple mevcut sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Kovacic'in yanı sıra 34 yaşındaki kaleci Marcus Bettinelli'nin de sözleşmesi sona ermek üzere, ancak kendisi City formasıyla henüz hiçbir maçta süre almadı.

Yaz transferlerinden sonra Kovacic'in ilk 11'deki şansı daha da azaldı. Manchester City'nin orta sahayı güçlendirmek için 300 milyon sterlinden fazla harcama yaparak Enzo Fernandez, Elliot Anderson ve Ayoub Bouaddi gibi isimleri kadrosuna kattığı belirtiliyor.

Hırvat oyuncuyla Türkiye'den Fenerbahçe kulübü ilgileniyor. Kovacic, Ocak ayından itibaren sözleşmesinin bitimine altı ay kalan bir oyuncu olarak yabancı bir kulüple ön sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. Bununla birlikte City, uygun bir teklif gelmesi halinde onu kışın satma seçeneğini de değerlendirebilir.

Ait-Nouri düzenli oynamak için kulüpten ayrılmak istiyor

Cezayirli sol bek Rayan Ait-Nouri de Manchester City'deki geleceğini yeniden gözden geçiriyor.

Enzo Maresca yönetiminde oyuncu, Premier Lig'deki on maçta tek bir dakika bile süre alamadı. Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'ndaki dört maçta görev alarak toplam 168 dakika oynadı ve üç asist yaptı.

Ancak Ait-Nouri, Josko Gvardiol ve Nico O'Reilly'nin gerisinde kalıyor. Bazı maçlarda ise kadroya bile alınmadı.

Düzenli oyun pratiği kazanma isteği, oyuncuyu kulüpten ayrılmayı düşünmeye itti. Juventus, Ocak ayında onu kiralama seçeneğini değerlendiriyor. İtalyan kulübünün finansal imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle kiralama seçeneği en makul çözüm olarak görülüyor.

Ayrıca Napoli de Ait-Nouri ile ilgileniyor. Barcelona, Alejandro Balde'nin takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Cezayirli oyuncunun durumunu takip ediyor. Manchester United da transfer konusundaki ilgisini yeniden canlandırdı.

Ait-Nouri'nin milli takımdaki durumu da karmaşıklaştı. Cezayir milli takımına çağrılmadı. Milli takım teknik direktörü Brahim Hemdani, oyuncuyla ilgili kararların takımın çıkarları doğrultusunda alındığını vurguladı.

Teknik direktör, "Rayan ile ilgili hiçbir sorun veya disiplin cezası yok. Soyunma odasındaki tartışmalar gizli kalır, ancak kararlarım tamamen takım dengesi ve iyiliği temel alınarak verilir" dedi.

Josko Gvardiol için Avrupa'nın dev kulüpleri yarışıyor

24 yaşındaki Josko Gvardiol ile Avrupa'nın birçok büyük kulübü ilgileniyor. Barcelona, Hırvat savunmacıyı stoper hattını güçlendirmek için ana adaylardan biri olarak görüyor. Katalan kulübünün bir diğer alternatifi ise Bayern Münih oyuncusu Jonathan Tah.

Ancak Gvardiol'un kış transfer döneminde Manchester City'den ayrılma ihtimali düşük. İspanya'daki kaynaklar da böyle bir transferin Ocak ayında gerçekleşmesinin zor olduğunu düşünüyor. Barcelona'nın oyuncu alabilmesi için önce kadrosundaki bazı isimleri satması gerekebilir.

Gvardiol ile PSG, Liverpool, Bayern Münih ve Chelsea de ilgileniyor. Bazıları, City'nin gelecekte oyuncuyu satmaya karar vermesi durumunda transferin finansal şartlarını öğrenmeye hazır.

Hırvat savunmacı, Temmuz ayında Manchester City ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı. Piyasa değeri yaklaşık 64 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

Matheus Nunes ile yeni sözleşme yapılacak

Manchester City, takımın önemli oyuncularından Matheus Nunes ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya yakın.

Wolverhampton'dan 53 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncu, takımda sağ bek görevini de üstlenerek kilit bir isim haline geldi. Mevcut sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceği söyleniyor.

Yeni anlaşma, oyuncunun maaşını haftalık en az 20 bin sterlin artırmayı öngörüyor. Sonuç olarak Nunes'in temel maaşı 150 bin sterline ulaşabilir.

Kulüp, oyuncuyu tutmayı uzun vadeli planların önemli bir parçası olarak görüyor.

Abdukodir Husanov stoper bölgesine dönebilir

Manchester City, sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi de planlıyor. Bu durum Özbekistanlı Abdukodir Husanov'un takımdaki görevlerini etkileyebilir.

Yaz transfer döneminde bu pozisyona özel bir oyuncu almayan City, Matheus Nunes'e yedek olarak Husanov'u kullanıyor. Özbekistan milli takımı savunmacısı sağ kanatta da güven veren bir oyun sergileyebiliyor ancak ana pozisyonu stoper.

Analistlere göre Husanov, stoperde güçlü yönlerini tam anlamıyla sergileyebilir. Sağ bek için özel bir transfer yapılırsa, Özbek oyuncuya savunmanın merkezinde düzenli oynama fırsatı yaratılacaktır.

City'nin olası transfer listesinde Chelsea oyuncusu Malo Gusto da var. 23 yaşındaki Fransız oyuncu, Enzo Maresca yönetiminde Chelsea'de forma giydi. Mevcut takımında ilk 11'e girmekte zorlandığı için transfere açık olabilir.

City'nin Gusto için Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, Milan, Como ve RB Leipzig ile rekabet etmesi bekleniyor. Kulüp yedek seçenek olarak Newcastle oyuncusu Tino Livramento'yu da takip ediyor.

Eğer Manchester City sağ bek transferini gerçekleştirirse, bu durum Husanov'un stoperdeki şansını artırabilir.

Ismaelo Ganiu transferi yaza kalabilir

Lens'in 21 yaşındaki stoperi Ismaelo Ganiu da Manchester City scoutlarının takibinde. Fransız kulübünün oyuncusuyla İngiltere'den Chelsea, Tottenham, Newcastle, Fulham ve Brentford kulüpleri de ilgileniyor.

Ganiu'nun transfer bedeli yaklaşık 25,5 milyon sterlin veya 30 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Dizindeki sakatlık nedeniyle oyuncunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Bu nedenle transferinin Ocak ayından ziyade 2027 yazında gerçekleşme ihtimali daha yüksek.

Manchester City'nin 20 Ocak 2027 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Lens ile karşılaşması planlanıyor. Bu maç, kulüp scoutlarına oyuncuyu doğrudan izleme imkanı verebilir.

Ganiu'nun Lens'teki performansı City için özel bir ilgi uyandırıyor. Abdukodir Husanov da tam olarak bu Fransız kulübünden Manchester'a transfer olmuştu ve bu geçiş, Özbek savunmacının Avrupa futbolundaki kariyerinde önemli bir aşama olmuştu.

Steven Mfuni'yi PSG ve Bayern Münih de izliyor

Manchester City, 18 yaşındaki stoper Steven Mfuni'yi takımda tutmaya çalışıyor. PSG ve Bayern Münih, genç oyuncunun potansiyelini takip ediyor.

Mfuni şu anda Coventry City'de kiralık olarak forma giyiyor ve Premier Lig'de üç maça ilk 11'de başladı.

City ile sözleşmesi bu sezon sona erebilir. Ancak kulübün sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunuyor ve yönetim oyuncuya uzun vadeli bir sözleşme teklif etmek için çalışıyor.

Erling Haaland City'den ayrılmayacak

Avrupa'nın dev kulüpleri Erling Haaland'ı da takip ediyor. Ancak Norveçli golcünün Manchester City'den ayrılması şu an için gerçekçi bir transfer senaryosu olarak görülmüyor.

Haaland'ın kulüple sözleşmesi 2034 Haziran ayına kadar devam ediyor. Barcelona ile ilgili olası transfer haberlerine rağmen, oyuncunun çevresinin böyle bir geçişi tartışmadığı belirtiliyor.

Norveç'in TV2 kanalına kulüpteki durum ve olası cezalar sorulduğunda Haaland şu cevabı vermişti:

"Cevapların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ne zaman olduğunu bilmiyorum."

Golcü oyuncu ayrıca Manchester City'de kendini mutlu hissettiğini vurguladı.

Finansal suçlamalar transfer planlarını etkileyebilir

Manchester City'nin transfer politikası, kulübe yönelik finansal kural ihlalleri suçlamalarına ve bunların hukuki sonuçlarına da bağlı.

Kulüp, 114 kural ihlaliyle ilgili verilen karara itiraz etti. Bu itirazın Aralık ayında görüşülmesi bekleniyor. Ceza meselesinin ise 2027'den önce çözülmeyebileceğine dair haberler var.

Şimdilik bu durum City'nin kadroyu korumasına ve transfer planlarına devam etmesine olanak tanıyor. Ancak kulübün Ocak ayında kaç transfer yapacağı, ne kadar harcama yapacağı ve hangi oyuncuları satacağı konusu belirsizliğini koruyor.

City için Ocak ayı nasıl geçebilir?

ManCityCore analizine göre, Manchester City için kış transfer dönemi büyük harcamalardan ziyade kadroyu optimize etme, oyuncuları tutma ve bazı pozisyonları güçlendirme dönemi olabilir.

Kovacic'in ayrılma ve Ait-Nouri'nin kiralanma ihtimali, Nunes ve Mfuni ile yeni sözleşme yapma planları, kulübün kadroyu yeniden şekillendirme stratejisini gösteriyor.

Ancak en önemli konulardan biri sağ bek transferi olmaya devam ediyor. Malo Gusto veya başka bir oyuncunun gelişi, Abdukodir Husanov'a savunmanın merkezinde düzenli oynama imkanı verebilir. Bu da Özbek oyuncunun Manchester City'deki rolünü ve gelecek sezonlardaki perspektifini belirlemede önemli bir faktör olabilir.