Özbekistan U17 takımı, Ekvador karşısında 90+2'de mağlubiyetten kurtuldu

Dünya Kupası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Özbekistan U17 milli takımı, uluslararası hazırlık maçı kapsamında Güney Amerika'nın güçlü temsilcisi Ekvador U17 takımı ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve kıran kırana geçen mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçın zirve noktası: Son dakikalarda gelen kahramanlık

Karşılaşma boyunca her iki takımın teknik heyeti, taktiksel denemelere ve oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirmeye odaklandı:

Ekvador'un üstünlüğü: Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarının 61. dakikasında ise Ekvadorlular, savunmadaki hatayı değerlendirerek öne geçti;

90+2. dakikada gelen gol: Özbek gençler maçın sonuna kadar mücadele ederek baskıyı artırdı. Sonuç olarak, hakemin eklediği 90+2. dakikada oyuna sonradan giren Habibulloh Tohirov rakip fileleri havalandırarak takımını mağlubiyetten kurtardı.

Uluslararası hazırlık maçı protokolü

Gösterge / Bölüm Detaylar Maçın statüsü Uluslararası hazırlık maçı (Dünya Kupası hazırlığı) Rakipler Özbekistan U17 — Ekvador U17 Final skoru 1:1 Goller Ekvador (61. dakika) — Habibulloh Tohirov (90+2. dakika) Karakter göstergesi Maç sonunda mağlubiyetten dönüldü

Özbekistan U17 takım kadrosu

Teknik heyet, maç boyunca genişletilmiş kadroyu test ederek bir dizi rotasyon gerçekleştirdi:

İlk 11: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;

İkinci yarıda oyuna girenler: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Dünya Kupası öncesinde Latin Amerika futbolunun hızlı ve güçlü temsilcisi Ekvador'a karşı oynanan bu maç, gençlerimiz için büyük bir uluslararası tecrübe ve önemli sonuçlar çıkarma fırsatı sundu.