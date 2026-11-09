Erkekleri kaçırıp savaşa gönderdiler: Yekaterinburg'da gizli bir suç şebekesi çökertildi
Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde insanları kandırarak, kaçırarak ve zor kullanarak Ukrayna'daki askeri operasyonlara gönderen bir suç örgütü çökertildi. Bu şebekenin üyeleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından askerlere verilen tek seferlik ödemeleri ve ölenler için sağlanan milyonlarca rublelik tazminatları bir 'gelir kaynağı' haline getirmişti.
Şu anda Rusya İçişleri Bakanlığı ve FSB iş birliğiyle yakalanan yedi sanık hakkında yargılama süreci resmen başladı.
Kurbanlar nasıl seçildi ve onlara nasıl tuzak kuruldu?
Suçlular kurbanlarını seçerken oldukça titiz ve acımasız bir strateji izlediler:
Savunmasız kesim hedefte: Grup ağırlıklı olarak maddi zorluklar yaşayan, düzenli bir işi ve geliri olmayan, evsiz veya alkol bağımlısı olan, yakınları tarafından aranmayan savunmasız erkekleri hedef aldı;
Geçici barınma tuzağı: Onlara başlangıçta yardım etme, ücretsiz barınma ve sıcak yemek sözü verildi;
Darp ve zorunlu sözleşme: Kurbanlar tuzağa düştükten sonra fiziksel şiddet, darp ve psikolojik baskıya maruz bırakıldılar. Sonuç olarak, erkekler Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaya zorlandı.
Milyonlarca ruble ve sahte evlilik şeması
Suç örgütünün temel amacı, devlet tarafından cepheye giden askerlere ödenen büyük miktardaki paraları tamamen ele geçirmekti:
Banka hesaplarına erişim: Grup üyeleri, kurbanların adına banka kartları çıkarttırarak hesapları yönetmek için noter tasdikli vekaletnameler aldı. Böylece tüm ödemeler ve maaşlar doğrudan suçluların cebine girdi;
Tazminat için kurgusal evlilikler: Grup içindeki kadınlar, savaşçının yaralanması veya cephede ölmesi durumunda verilecek büyük miktardaki sigorta ve tazminat paralarını (yasal mirasçı sıfatıyla) alabilmek için kurbanlarla sahte evlilikler yaptı.
Rakamlarla suç şebekesinin faaliyetleri
Gösterge / Yön
Detaylar
Önemi / Sonucu
Suç grubu yapısı
7 üye (erkek ve kadın)
Organize bir ağ olarak hareket ettiler
Suç dosyaları
12 insan kaçırma ve gasp vakası
Çok sayıda kurbanın varlığı doğrulandı
Ele geçirilen deliller
Onlarca telefon, SIM kart, başkalarına ait banka kartları
Hesap yönetimine dair kanıtlar delil olarak alındı
Tutuklayan kurumlar
Rusya İçişleri Bakanlığı ve FSB
Özel operasyonla etkisiz hale getirildi
Yargı ve cezanın kaçınılmazlığı
Aramalar sırasında ele geçirilen belgeler, banka kartları ve kurbanların ifadeleri doğrultusunda dava açıldı. Organize suç örgütü üyeleri hakkında insan kaçırma, hürriyeti tahdit ve çok büyük miktarda gasp suçlamalarıyla dava açılmış olup, uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıyalar.
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