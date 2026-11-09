Erkekleri kaçırıp savaşa gönderdiler: Yekaterinburg'da gizli bir suç şebekesi çökertildi

·10·Dünya
Erkekleri kaçırıp savaşa gönderdiler: Yekaterinburg'da gizli bir suç şebekesi çökertildi

Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde insanları kandırarak, kaçırarak ve zor kullanarak Ukrayna'daki askeri operasyonlara gönderen bir suç örgütü çökertildi. Bu şebekenin üyeleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından askerlere verilen tek seferlik ödemeleri ve ölenler için sağlanan milyonlarca rublelik tazminatları bir 'gelir kaynağı' haline getirmişti.

Şu anda Rusya İçişleri Bakanlığı ve FSB iş birliğiyle yakalanan yedi sanık hakkında yargılama süreci resmen başladı.

Kurbanlar nasıl seçildi ve onlara nasıl tuzak kuruldu?

Suçlular kurbanlarını seçerken oldukça titiz ve acımasız bir strateji izlediler:

  • Savunmasız kesim hedefte: Grup ağırlıklı olarak maddi zorluklar yaşayan, düzenli bir işi ve geliri olmayan, evsiz veya alkol bağımlısı olan, yakınları tarafından aranmayan savunmasız erkekleri hedef aldı;

  • Geçici barınma tuzağı: Onlara başlangıçta yardım etme, ücretsiz barınma ve sıcak yemek sözü verildi;

  • Darp ve zorunlu sözleşme: Kurbanlar tuzağa düştükten sonra fiziksel şiddet, darp ve psikolojik baskıya maruz bırakıldılar. Sonuç olarak, erkekler Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamaya zorlandı.

Milyonlarca ruble ve sahte evlilik şeması

Suç örgütünün temel amacı, devlet tarafından cepheye giden askerlere ödenen büyük miktardaki paraları tamamen ele geçirmekti:

  • Banka hesaplarına erişim: Grup üyeleri, kurbanların adına banka kartları çıkarttırarak hesapları yönetmek için noter tasdikli vekaletnameler aldı. Böylece tüm ödemeler ve maaşlar doğrudan suçluların cebine girdi;

  • Tazminat için kurgusal evlilikler: Grup içindeki kadınlar, savaşçının yaralanması veya cephede ölmesi durumunda verilecek büyük miktardaki sigorta ve tazminat paralarını (yasal mirasçı sıfatıyla) alabilmek için kurbanlarla sahte evlilikler yaptı.

Rakamlarla suç şebekesinin faaliyetleri

Gösterge / Yön

Detaylar

Önemi / Sonucu

Suç grubu yapısı

7 üye (erkek ve kadın)

Organize bir ağ olarak hareket ettiler

Suç dosyaları

12 insan kaçırma ve gasp vakası

Çok sayıda kurbanın varlığı doğrulandı

Ele geçirilen deliller

Onlarca telefon, SIM kart, başkalarına ait banka kartları

Hesap yönetimine dair kanıtlar delil olarak alındı

Tutuklayan kurumlar

Rusya İçişleri Bakanlığı ve FSB

Özel operasyonla etkisiz hale getirildi

Yargı ve cezanın kaçınılmazlığı

Aramalar sırasında ele geçirilen belgeler, banka kartları ve kurbanların ifadeleri doğrultusunda dava açıldı. Organize suç örgütü üyeleri hakkında insan kaçırma, hürriyeti tahdit ve çok büyük miktarda gasp suçlamalarıyla dava açılmış olup, uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıyalar.

YekaterinburgRusya Savunma BakanlığıFSBUkrayna Savaşıİnsan Kaçırma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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