Barcelona'nın 19 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsí, Golden Boy ödülünü kazandı

Avrupa futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olarak kabul edilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün yeni sahibi resmen açıklandı. Bu onura Katalonya'nın Barcelona kulübü ve İspanya milli takımının merkez savunma oyuncusu Pau Cubarsí layık görüldü.

Ödül organizatörleri, sosyal medya hesapları üzerinden 21 yaş altı kıtanın en yetenekli futbolcusu olarak Cubarsí'nin en çok oyu aldığını resmen doğruladı.

Barcelona geleneği ve önceki kazananlar

Cubarsí'nin zaferi, Katalan kulübünün ünlü 'La Masia' akademisi mezunlarının kıtada bir kez daha rakipsiz olduğunu gösterdi:

İki yıl önceki zafer: Bundan iki yıl önce bu ödülü takım arkadaşı — Barcelona'nın bir diğer yıldızı Lamine Yamal kazanmıştı;

Geçen yılın sonucu: Geçen yıl ise Golden Boy ödülü Fransa'nın PSG kulübü kanat oyuncusu Désiré Doué 'ye gitmişti, bu sefer kupa tekrar Barcelona'ya döndü;

Savunma oyuncusu için nadir bir başarı: Tarihte genellikle forvet ve orta saha oyuncularına verilen bu ödülü bir merkez savunma oyuncusu olarak kazanmak nadir görülen bir durumdur.

Mevcut sezon istatistikleri ve Dünya Kupası zaferi

Genç savunmacı hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yüksek seviyede istikrar ve olgun bir oyun sergilemeye devam ediyor:

Turnuva / Seviye Maç sayısı Sonuçlar / İstatistik Önemi La Liga (mevcut sezon) 9 maç 2 asist Savunmada güvenilirlik ve hücumu başlatma becerisi UEFA Şampiyonlar Ligi 4 maç İlk 11 oyuncusu Avrupa elitlerinde istikrarlı kontrol İspanya milli takımı İlk 11 Dünya Şampiyonu (2026) Dünya Kupası'nda kazanılan altın madalya

Dünya şampiyonluğundan sonra yeni bir zirve

Pau Cubarsí için bu ödül kariyerindeki tek büyük başarı değil. O, İspanya milli takımı formasıyla 2026 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda da mutlak şampiyonluk kürsüsüne çıkmıştı. Dünya Kupası zaferi ve Barcelona formasıyla gösterdiği güvenilir performans, onun Golden Boy yarışındaki tartışmasız üstünlüğünü sağladı.