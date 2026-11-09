Özbek eskrimci Sanam Nazarova Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

·24·Spor
Özbek eskrimci Sanam Nazarova Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen gençler kılıç (épée) Dünya Kupası etabı, kıran kırana geçen mücadelelerle sona erdi.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) basın servisinden alınan bilgilere göre, dünyanın 23 ülkesinden 121 seçkin genç sporcunun katıldığı bu prestijli turnuvada vatandaşımız Sanam Nazarova üstün bir performans sergileyerek bronz madalyakazandı.

Madalyaya giden zorlu yol

Genç Özbek eskrimci, turnuva boyunca kararlı ve kendinden emin bir oyun sergileyerek önde gelen takımların temsilcilerini mağlup etti:

  • Play-off'taki güven verici galibiyetler: Nazarova, turnuva ağacında ilerlerken eskrimde dünya liderleri arasında kabul edilen Çin, Hong Kong ve Mısır milli takımı sporcularına karşı üst üste galibiyetler elde etti;

  • Yarı final heyecanı: Podyumun en üst basamağı için verilen yarı final mücadelesinde vatandaşımız, Hong Kong'un bir diğer deneyimli temsilcisine karşı zorlu bir maç çıkardı. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibi üstünlük sağladı ve Nazarova Dünya Kupası'nı değerli bir bronz madalya ile tamamladı.

Manama Dünya Kupası etabının temel verileri

Gösterge

Rakam / Detay

Açıklama

Yarışma tarihi

5–8 Kasım

Dört günlük resmi turnuva

Ev sahibi şehir

Manama (Bahreyn)

Gençler kategorisi resmi FIE etabı

Branş

Kılıç (Épée)

Gençler bireysel müsabakalar

Katılımcı ülke sayısı

23 ülke

Uluslararası düzeyde yüksek rekabet

Toplam sporcu sayısı

121 sporcu

Seçkin genç eskrimciler

Özbekistan sonucu

Bronz madalya

Sanam Nazarova

Özbek eskriminin yeni nesli

Son yıllarda Özbekistan Eskrim Federasyonu tarafından genç kadroların yetiştirilmesine yönelik gösterilen sistemli çabalar meyvelerini veriyor. 120'den fazla sporcu arasından sıyrılarak Dünya Kupası podyumuna çıkan Sanam Nazarova'nın bu başarısı, milli takım yedek kulübesinin uluslararası arenada ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sanam NazarovaEskrimDünya KupasıÖzbekistan Eskrim FederasyonuSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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