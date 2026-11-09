Sadır Caparov, fabrika kapatılırsa Kırgızistan'ın Singapur olamayacağını söyledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Çuy bölgesi sakinleriyle yaptığı açık toplantıda, sanayi tesisleri ve yeni üretim kapasiteleri olmadan ülkeyi modern, ekonomik açıdan gelişmiş bir devlete dönüştürmenin imkansız olduğunu sert bir dille vurguladı.

Kara-Balta şehrinde gerçekleşen görüşmede, yerel halktan biri bölgedeki büyük 'Junda' petrol rafinerisinin (NPZ) faaliyetleri nedeniyle çevrenin kötüleştiğini, halk arasında alerji, saç dökülmesi ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarının arttığını belirterek stratejik işletmenin kapatılmasını veya filtre sistemlerinin güçlendirilmesini talep etti.

'Sihirbaz değilim': Cumhurbaşkanının ret cevabı ve gerekçeleri

Devlet başkanı, stratejik sanayi tesisini kapatma önerisini kesin bir dille reddederek konuya küresel ekonomi ve devlet çıkarları açısından yanıt verdi:

Çoğunluğun talebi — sanayi ve istihdam: 'Fabrikaları çoğaltamıyoruz, siz ise kapatmayı öneriyorsunuz. Halkın yüzde 90'ı altı yıldır: “Fabrikalar kurun, iş verin, bizi Singapur'a dönüştürün” diye talep ediyor. Fabrikalar kurmazsam bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Sonuçta sihirbaz değilim ki...' dedi Caparov;

Enerji bağımsızlığı faktörü: 2011 yılından beri faaliyet gösteren Junda fabrikası, Kırgızistan'ın akaryakıt ürünleri ile tedarikinde temel tesislerden biridir. Cumhurbaşkanı, yakıt bağımsızlığına ulaşmanın devlet güvenliğinin temeli olduğunu hatırlattı;

2 yeni petrol rafinerisi daha inşa edilecek: Ülkenin yakıt ithalatına olan dış bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak amacıyla kuzeyde (Tokmok/Kemin bölgesi) ve güneyde iki büyük rafinerinin daha inşa edilmesi planlanıyor.

Ekoloji ve uzlaşma: Sorun nasıl çözülecek?

Cumhurbaşkanı, ekolojik endişeleri tamamen reddetmedi ve işletmeyi kapatmadan halk sağlığını korumaya yönelik bir dizi uzlaşmacı çözüm önerdi:

Yön Alınacak önlemler Beklenen sonuç Tıbbi ekspertiz Halk sağlığı konusunda derinlemesine klinik incelemeler yapılması Fabrikanın insan organizması üzerindeki gerçek olumsuz etkisinin belirlenmesi İşletmenin taşınma ihtimali Tıbbi sonuçlar zararı kanıtlarsa, fabrikanın yerleşim yerlerinden uzağa taşınması Sanayi kapasitesini koruyarak riskin ortadan kaldırılması Yeşil kuşak oluşturulması Fabrika çevresine damlama sulama sistemi ile çok sayıda ağaç dikilmesi Zararlı gaz ve tozların azaltılması, havanın temizlenmesi

Sadır Caparov'un bu açıklaması, Kırgızistan'da sanayileşme ile ekolojik güvenlik arasındaki hassas denge politikasını açıkça ortaya koydu. Ülke yönetimi, istihdam ve ekonomik bağımsızlığı ön planda tutarak, ekolojik standartları modernizasyon yoluyla iyileştirme yolunda ilerleyeceğini gösteriyor.