Lukaşenko'nun kişisel baltası kime nasip oldu? Medya odun kırma şampiyonasının detayları

·8·Dünya
Lukaşenko'nun kişisel baltası kime nasip oldu? Medya odun kırma şampiyonasının detayları

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko geleneksel olarak düzenlenen medya çalışanları arası V. yıl dönümü odun kırma şampiyonası katılımcıları için özel bir ustalık sınıfı (master-class) verdi.

Minsk bölgesindeki manzaralı Vyacha Baraj Gölü kıyısında düzenlenen yarışmada, ülkenin önde gelen ulusal ve bölgesel medya kuruluşları ile resmi basın servislerinden oluşan 37 takım birincilik için mücadele etti.

Video mesaj yoluyla ustalık sınıfı: «Yalnızca kendilerinin çalışmadığını görsünler»

Devlet başkanı, yarışma günü Mogilev bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiği için etkinliğe şahsen katılamadı ancak katılımcıları ihmal etmedi:

  • Uygulamalı talimat ve teknik: Cumhurbaşkanı gönderdiği video mesajında odun kırmanın zorlu yönlerini, baltayı doğru tutma ve darbe vurma tekniklerini bizzat göstererek katılımcılar için yüksek bir standart belirledi;

  • Gazetecileredestek: «Gazeteciler sadece kendilerinin çalışmadığını bilmeliler», diyen Lukaşenko, medya çalışanlarını ağır fiziksel işlerde de aktif olmaya teşvik etti.

Yarışma formatı ve ana kategoriler

Katılımcı takımlar sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda hassasiyet ve hız gerektiren birkaç özel kategoride yarıştı:

  • «Cumhurbaşkanı usulü odun kırma»: Devlet başkanının gösterdiği teknik temelinde kütükleri ustalıkla yarma;

  • «Tek darbeyle!»: Tek bir güçlü ve isabetli darbeyle odunu ikiye ayırma testi;

  • Takım bayrak yarışı: Hız ve uyumu test eden genel aşama.

Yarışma sonuçları ve büyük ödül detayları

Kategori / Kriter

Gösterge / Detaylar

Yarışma tarihi ve yeri

8 Kasım 2026, Vyacha Baraj Gölü kıyısı (Minsk bölgesi)

Katılımcı ölçeği

37 takım (Ulusal ve bölgesel medya, basın servisleri)

Büyük ödül (Özel)

Belarus üretimi bir balta ve cumhurbaşkanı eldivenleri (Aleksandr Lukaşenko imzalı)

Mutlak şampiyon

«VoyenTV» televizyon kanalının «Voyenkor» takımı

Cumhurbaşkanı imzalı balta kime nasip oldu?

Etkinliğin en ilgi çekici anı büyük ödülün takdim süreciydi. Cumhurbaşkanı, şahsen odun kırmada kullandığı, Belarus sanayisinde üretilen özel baltayı ve kendi iş eldivenlerini ödül havuzuna dahil etti.

Devlet başkanının imzasını taşıyan bu değerli ve sembolik ödül, yarışma sonuçlarına göre tüm rakiplerini geride bırakarak genel klasmanda birinci olan «VoyenTV» televizyon kanalının «Voyenkor» takımına nasip oldu.

Aleksandr LukaşenkoBelarusVyacha Baraj GölüVoyenTVMedya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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