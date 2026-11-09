ABD'de tek bir bilet sahibi Powerball'dan 847 milyon dolarlık tarihi ikramiyeyi kazandı
ABD piyango tarihindeki en büyük ve ses getiren kazançlardan biri kaydedildi. New Jersey eyaletinde satın alınan tek bir biletin sahibi, ünlü Powerball piyangosunda tam 847 milyon dolarlık dev bir ikramiyeyi kazandı.
Şanslı bilet, 4 Kasım 2026 tarihinde yapılan çekilişteki 6 rakamın tamamını — 15, 34, 41, 53, 56 ve kırmızı renkli özel Powerball 21 numarasını doğru tahmin ederek sahibini bir gecede gezegenin en zengin insanları arasına kattı.
Bilet nereden satın alındı? Mağaza da ödül kazandı
Piyango organizatörleri tarafından sağlanan resmi bilgilere göre, şanslı numaraların bulunduğu bilet New Jersey eyaletinin Bergen bölgesine bağlı Montvale şehrindeki Wegmans süpermarketinden satın alındı.
Kazanan bileti satan bu mağaza da eli boş dönmedi; Powerball yönetmeliğine göre, mağazaya piyango organizatörleri tarafından 30.000 dolarlık özel bir garantili bonus verildi.
Kazanan parayı nasıl alabilir? İki seçenek ve vergiler
Yeni multimilyoner, ödülünü almak için iki finansal mekanizmadan birini seçmek zorunda kalacak:
29 yıllık kademeli ödeme: Kazanan, 847 milyon doları tam tutarıyla almak isterse, miktar kendisine 29 yıl boyunca her yıl eşit taksitler halinde ödenecektir;
Nakit ödeme seçeneği: Eğer kazanan parayı hemen ve tek seferde almayı tercih ederse, kendisine 363,1 milyon dolar nakit ödeme yapılacaktır;
Devlet vergileri: Seçilen ödeme şekli ne olursa olsun, kazanç tutarından ABD yasaları gereği yüzde 24 federal vergi ve New Jersey eyalet bütçesi için yüzde 8 yerel vergi kesilecektir.
Tarihi kazancın temel göstergeleri
Gösterge / Faktör
Detaylar
Önemi
Toplam Kazanç (İkramiye)
$847.000.000
Powerball tarihindeki 9. en büyük kazanç
Nakit ödeme seçeneği
$363.100.000
Tek seferlik ödeme tutarı
Şanslı numara kombinasyonu
15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)
6 topun tamamı tam eşleşti
Satış noktası
Wegmans (Montvale, New Jersey)
Süpermarket 30.000$ bonus kazandı
Kişisel gizlilik
Tam anonim kalma hakkı
Eyalet yasası kimliğin açıklanmamasına izin veriyor
Kazananın ismi gizli kalacak mı?
Pek çok kişinin merak ettiği temel soru, bu devasa servetin sahibinin kim olduğudur. New Jersey eyaletinin mevcut yasaları, piyango kazananlarının güvenliğini ve kişisel gizliliğini sağlamak amacıyla onlara tam anonim kalma hakkıtanımaktadır. Bu nedenle şanslı kişi, kendi isteği doğrultusunda ismini ve yüzünü kamuoyundan gizli tutabilir.
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