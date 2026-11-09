ABD'de tek bir bilet sahibi Powerball'dan 847 milyon dolarlık tarihi ikramiyeyi kazandı

ABD piyango tarihindeki en büyük ve ses getiren kazançlardan biri kaydedildi. New Jersey eyaletinde satın alınan tek bir biletin sahibi, ünlü Powerball piyangosunda tam 847 milyon dolarlık dev bir ikramiyeyi kazandı.

Şanslı bilet, 4 Kasım 2026 tarihinde yapılan çekilişteki 6 rakamın tamamını — 15, 34, 41, 53, 56 ve kırmızı renkli özel Powerball 21 numarasını doğru tahmin ederek sahibini bir gecede gezegenin en zengin insanları arasına kattı.

Bilet nereden satın alındı? Mağaza da ödül kazandı

Piyango organizatörleri tarafından sağlanan resmi bilgilere göre, şanslı numaraların bulunduğu bilet New Jersey eyaletinin Bergen bölgesine bağlı Montvale şehrindeki Wegmans süpermarketinden satın alındı.

Kazanan bileti satan bu mağaza da eli boş dönmedi; Powerball yönetmeliğine göre, mağazaya piyango organizatörleri tarafından 30.000 dolarlık özel bir garantili bonus verildi.

Kazanan parayı nasıl alabilir? İki seçenek ve vergiler

Yeni multimilyoner, ödülünü almak için iki finansal mekanizmadan birini seçmek zorunda kalacak:

29 yıllık kademeli ödeme: Kazanan, 847 milyon doları tam tutarıyla almak isterse, miktar kendisine 29 yıl boyunca her yıl eşit taksitler halinde ödenecektir;

Nakit ödeme seçeneği: Eğer kazanan parayı hemen ve tek seferde almayı tercih ederse, kendisine 363,1 milyon dolar nakit ödeme yapılacaktır;

Devlet vergileri: Seçilen ödeme şekli ne olursa olsun, kazanç tutarından ABD yasaları gereği yüzde 24 federal vergi ve New Jersey eyalet bütçesi için yüzde 8 yerel vergi kesilecektir.

Tarihi kazancın temel göstergeleri

Gösterge / Faktör Detaylar Önemi Toplam Kazanç (İkramiye) $847.000.000 Powerball tarihindeki 9. en büyük kazanç Nakit ödeme seçeneği $363.100.000 Tek seferlik ödeme tutarı Şanslı numara kombinasyonu 15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21) 6 topun tamamı tam eşleşti Satış noktası Wegmans (Montvale, New Jersey) Süpermarket 30.000$ bonus kazandı Kişisel gizlilik Tam anonim kalma hakkı Eyalet yasası kimliğin açıklanmamasına izin veriyor

Kazananın ismi gizli kalacak mı?

Pek çok kişinin merak ettiği temel soru, bu devasa servetin sahibinin kim olduğudur. New Jersey eyaletinin mevcut yasaları, piyango kazananlarının güvenliğini ve kişisel gizliliğini sağlamak amacıyla onlara tam anonim kalma hakkıtanımaktadır. Bu nedenle şanslı kişi, kendi isteği doğrultusunda ismini ve yüzünü kamuoyundan gizli tutabilir.