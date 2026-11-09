Yılın En İyi 11 Yıldızı: FIFPRO Kadrosunda Messi ve Mbappe Var, Ancak Kane Yok

·2·Spor
Yılın En İyi 11 Yıldızı: FIFPRO Kadrosunda Messi ve Mbappe Var, Ancak Kane Yok

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) dünya genelindeki binlerce profesyonel futbolcunun resmi oylama sonuçlarına dayanarak 2026 yılının sembolik kadrosunu resmen açıkladı.

Açıklanan kadro, futbol kamuoyunda yoğun tartışmalara ve şaşkınlığa neden oldu. En büyük sürpriz ise 2026 yılı Ballon d'Or sahibi Harry Kane ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu kadroya dahil edilmemesi oldu.

Beklenmedik Kararlar ve Öne Çıkan Eksikler

Yılın takımını belirlerken milyonlarca taraftarın ve uzmanın dikkatini çeken ana başlıklar:

  • Ballon d'Or sahibine yer yok: Yılın en önemli bireysel ödülünü kazanan Harry Kane, meslektaşlarının nihai seçimine göre ilk 11'e giremedi;

  • Ronaldo'suz sembolik kadro: Son yıllarda gol rekorlarını kırmaya devam eden Cristiano Ronaldo da oy sayısı bakımından en iyi üç forvet arasına giremedi;

  • Messi hala zirvede: ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen Lionel Messi ise küresel oylamada yerini koruyarak hücum üçlüsündeki yerini aldı.

FIFPRO — 2026: Yılın sembolik kadrosunun tam listesi

Dünyanın en iyi 11 futbolcusu 3-4-3 taktik dizilişine göre yerleştirildi:

Mevki

Futbolcu

Kulübü

Statü / Başarı

Kaleci

David Raya

Arsenal

Yılın en güvenilir eldiveni

Defans

Achraf Hakimi

PSG

Sağ kanadın lider savunmacısı

Defans

Pau Cubarsí

Barcelona

Golden Boy ödülü sahibi ve savunma direği

Defans

Nuno Mendes

PSG

Sol kanadın en aktif ismi

Orta Saha

Vitinha

PSG

Merkezde isabet ve oyun kontrolü

Orta Saha

Rodri

Barcelona

Orta sahanın generali

Orta Saha

Jude Bellingham

Real Madrid

Hücum hattında yaratıcılık

Orta Saha

Lamine Yamal

Barcelona

Kanatta hız ve dripling ustası

Forvet

Erling Haaland

Manchester City

Gol makinesi ve merkez forvet

Forvet

Kylian Mbappé

Real Madrid

Hücum hattının lider yıldızı

Forvet

Lionel Messi

Inter Miami

Efsanevi liderlik ve istikrarlı yetenek

Yılın En İyi 11 Yıldızı: FIFPRO Kadrosunda Messi ve Mbappe Var, Ancak Kane Yok

Barcelona ve PSG'nin mutlak hakimiyeti

Açıklanan kadroda Fransa'nın PSG kulübü (3 oyuncu) ve Katalonya'nın Barcelona kulübü (3 oyuncu) en çok temsilciye sahip oldu. Merkez hat ve hücumdaki bu denge, modern futbolda hızlı kanatların ve genç yeteneklerin artan önemini açıkça ortaya koydu.

FIFPROHarry KaneCristiano RonaldoLionel MessiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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