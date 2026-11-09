Yılın En İyi 11 Yıldızı: FIFPRO Kadrosunda Messi ve Mbappe Var, Ancak Kane Yok

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) dünya genelindeki binlerce profesyonel futbolcunun resmi oylama sonuçlarına dayanarak 2026 yılının sembolik kadrosunu resmen açıkladı.

Açıklanan kadro, futbol kamuoyunda yoğun tartışmalara ve şaşkınlığa neden oldu. En büyük sürpriz ise 2026 yılı Ballon d'Or sahibi Harry Kane ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu kadroya dahil edilmemesi oldu.

Beklenmedik Kararlar ve Öne Çıkan Eksikler

Yılın takımını belirlerken milyonlarca taraftarın ve uzmanın dikkatini çeken ana başlıklar:

Ballon d'Or sahibine yer yok: Yılın en önemli bireysel ödülünü kazanan Harry Kane, meslektaşlarının nihai seçimine göre ilk 11'e giremedi;

Ronaldo'suz sembolik kadro: Son yıllarda gol rekorlarını kırmaya devam eden Cristiano Ronaldo da oy sayısı bakımından en iyi üç forvet arasına giremedi;

Messi hala zirvede: ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen Lionel Messi ise küresel oylamada yerini koruyarak hücum üçlüsündeki yerini aldı.

FIFPRO — 2026: Yılın sembolik kadrosunun tam listesi

Dünyanın en iyi 11 futbolcusu 3-4-3 taktik dizilişine göre yerleştirildi:

Mevki Futbolcu Kulübü Statü / Başarı Kaleci David Raya Arsenal Yılın en güvenilir eldiveni Defans Achraf Hakimi PSG Sağ kanadın lider savunmacısı Defans Pau Cubarsí Barcelona Golden Boy ödülü sahibi ve savunma direği Defans Nuno Mendes PSG Sol kanadın en aktif ismi Orta Saha Vitinha PSG Merkezde isabet ve oyun kontrolü Orta Saha Rodri Barcelona Orta sahanın generali Orta Saha Jude Bellingham Real Madrid Hücum hattında yaratıcılık Orta Saha Lamine Yamal Barcelona Kanatta hız ve dripling ustası Forvet Erling Haaland Manchester City Gol makinesi ve merkez forvet Forvet Kylian Mbappé Real Madrid Hücum hattının lider yıldızı Forvet Lionel Messi Inter Miami Efsanevi liderlik ve istikrarlı yetenek

Barcelona ve PSG'nin mutlak hakimiyeti

Açıklanan kadroda Fransa'nın PSG kulübü (3 oyuncu) ve Katalonya'nın Barcelona kulübü (3 oyuncu) en çok temsilciye sahip oldu. Merkez hat ve hücumdaki bu denge, modern futbolda hızlı kanatların ve genç yeteneklerin artan önemini açıkça ortaya koydu.