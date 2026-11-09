Yılın En İyi 11 Yıldızı: FIFPRO Kadrosunda Messi ve Mbappe Var, Ancak Kane Yok
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) dünya genelindeki binlerce profesyonel futbolcunun resmi oylama sonuçlarına dayanarak 2026 yılının sembolik kadrosunu resmen açıkladı.
Açıklanan kadro, futbol kamuoyunda yoğun tartışmalara ve şaşkınlığa neden oldu. En büyük sürpriz ise 2026 yılı Ballon d'Or sahibi Harry Kane ve Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu kadroya dahil edilmemesi oldu.
Beklenmedik Kararlar ve Öne Çıkan Eksikler
Yılın takımını belirlerken milyonlarca taraftarın ve uzmanın dikkatini çeken ana başlıklar:
Ballon d'Or sahibine yer yok: Yılın en önemli bireysel ödülünü kazanan Harry Kane, meslektaşlarının nihai seçimine göre ilk 11'e giremedi;
Ronaldo'suz sembolik kadro: Son yıllarda gol rekorlarını kırmaya devam eden Cristiano Ronaldo da oy sayısı bakımından en iyi üç forvet arasına giremedi;
Messi hala zirvede: ABD'nin Inter Miami kulübünde forma giyen Lionel Messi ise küresel oylamada yerini koruyarak hücum üçlüsündeki yerini aldı.
FIFPRO — 2026: Yılın sembolik kadrosunun tam listesi
Dünyanın en iyi 11 futbolcusu 3-4-3 taktik dizilişine göre yerleştirildi:
Mevki
Futbolcu
Kulübü
Statü / Başarı
Kaleci
David Raya
Arsenal
Yılın en güvenilir eldiveni
Defans
Achraf Hakimi
PSG
Sağ kanadın lider savunmacısı
Defans
Pau Cubarsí
Barcelona
Golden Boy ödülü sahibi ve savunma direği
Defans
Nuno Mendes
PSG
Sol kanadın en aktif ismi
Orta Saha
Vitinha
PSG
Merkezde isabet ve oyun kontrolü
Orta Saha
Rodri
Barcelona
Orta sahanın generali
Orta Saha
Jude Bellingham
Real Madrid
Hücum hattında yaratıcılık
Orta Saha
Lamine Yamal
Barcelona
Kanatta hız ve dripling ustası
Forvet
Erling Haaland
Manchester City
Gol makinesi ve merkez forvet
Forvet
Kylian Mbappé
Real Madrid
Hücum hattının lider yıldızı
Forvet
Lionel Messi
Inter Miami
Efsanevi liderlik ve istikrarlı yetenek
Barcelona ve PSG'nin mutlak hakimiyeti
Açıklanan kadroda Fransa'nın PSG kulübü (3 oyuncu) ve Katalonya'nın Barcelona kulübü (3 oyuncu) en çok temsilciye sahip oldu. Merkez hat ve hücumdaki bu denge, modern futbolda hızlı kanatların ve genç yeteneklerin artan önemini açıkça ortaya koydu.
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