Trump'ın serveti 3 milyar dolar mı arttı? Verdiği cevap sosyal medyayı salladı
ABD Başkanı Donald Trump bir sonraki basın toplantısında bir gazeteciyle yaşadığı sert ve kendine has kinayeli diyalog nedeniyle dünya medyasının en çok tartışılan konusu haline geldi.
Sohbet sırasında muhabir, prestijli Forbes dergisinin son araştırmasına dayanarak, siyasetçinin başkanlık koltuğuna dönmesinin ardından net servetinin keskin bir sıçrama yaptığına dikkat çekti. Ancak devlet başkanının buna verdiği standart dışı tepki ve tavsiye, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Basın mensubu ile başkan arasındaki diyalog kelimesi kelimesine şöyle gerçekleşti:
Muhabirin sorusu: «Forbes dergisindeki makalede, göreve döndüğünüzden beri net servetinizin 3 milyar dolar arttığı belirtiliyor»;
Trump'ın kısa tepkisi: «Benim dönemimde herkesin durumu böyle oldu (herkesin serveti arttı)»;
Gazetecinin itirazı: «Benim net servetim 3 milyar dolar artmadı»;
Başkanın nihai cevabı: «Sizin de hisse senediniz olmalıydı o zaman».
Forbes raporu ve finansal büyümenin gerçek nedenleri
Forbes analistleri, Trump'ın sermayesindeki keskin artışı birkaç stratejik varlık ve piyasa konjonktürü ile ilişkilendiriyor:
Faktör / Varlık yönü
Büyüme mekanizması
Sonuç ve etki
Borsa ve hisse senedi piyasası
Şirketlerinin ve bağlı varlıklarının hisse değerindeki artış
Net sermayenin milyarlarca dolar genişlemesi
Medya ve dijital varlıklar
Truth Social platformu ve diğer dijital projelerin değerlemesi
Piyasa katılımcıları ve yatırımcı ilgisinin artması
Gayrimenkul ve marka değeri
Trump markası altındaki premium gayrimenkullerin fiyatlarının yükselmesi
Varlık portföyünün genel olarak güçlenmesi
Kamuoyu ve analistlerin tepkisi
Trump'ın gazeteciye verdiği cevap, ABD siyasi ve finansal çevrelerinde iki farklı şekilde yorumlanıyor:
Yatırım kültürü ve piyasa refahı: Destekçileri ve piyasa uzmanları, başkanın sözlerinin borsa piyasasının (Wall Street) güçlü büyümesini ve yatırımcıların yüksek kâr elde ettiğini yansıtan pragmatik bir gerçek olduğunu düşünüyor;
Sosyal tabakalaşma eleştirisi: Muhalefet ve eleştirmenler ise bu itirafı, sıradan Amerikalıların günlük ekonomik sorunları, enflasyon ve borsada hissesi olmayan kesimin yaşadığı sıkıntılardan kopukluğun bir işareti olarak sert bir şekilde değerlendiriyor.
Böylece Donald Trump'ın borsaya atıfta bulunarak verdiği bir sonraki kinayeli cevap, ekonomik politika ve servetin dağılımı etrafındaki küresel tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.
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