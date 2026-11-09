Trump'ın serveti 3 milyar dolar mı arttı? Verdiği cevap sosyal medyayı salladı

ABD Başkanı Donald Trump bir sonraki basın toplantısında bir gazeteciyle yaşadığı sert ve kendine has kinayeli diyalog nedeniyle dünya medyasının en çok tartışılan konusu haline geldi.

Sohbet sırasında muhabir, prestijli Forbes dergisinin son araştırmasına dayanarak, siyasetçinin başkanlık koltuğuna dönmesinin ardından net servetinin keskin bir sıçrama yaptığına dikkat çekti. Ancak devlet başkanının buna verdiği standart dışı tepki ve tavsiye, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Beyaz Saray'da 30 saniyelik tartışma: «Herkes zenginleşti»

Basın mensubu ile başkan arasındaki diyalog kelimesi kelimesine şöyle gerçekleşti:

Muhabirin sorusu: «Forbes dergisindeki makalede, göreve döndüğünüzden beri net servetinizin 3 milyar dolar arttığı belirtiliyor»;

Trump'ın kısa tepkisi: «Benim dönemimde herkesin durumu böyle oldu (herkesin serveti arttı)»;

Gazetecinin itirazı: «Benim net servetim 3 milyar dolar artmadı»;

Başkanın nihai cevabı: «Sizin de hisse senediniz olmalıydı o zaman».

Forbes raporu ve finansal büyümenin gerçek nedenleri

Forbes analistleri, Trump'ın sermayesindeki keskin artışı birkaç stratejik varlık ve piyasa konjonktürü ile ilişkilendiriyor:

Faktör / Varlık yönü Büyüme mekanizması Sonuç ve etki Borsa ve hisse senedi piyasası Şirketlerinin ve bağlı varlıklarının hisse değerindeki artış Net sermayenin milyarlarca dolar genişlemesi Medya ve dijital varlıklar Truth Social platformu ve diğer dijital projelerin değerlemesi Piyasa katılımcıları ve yatırımcı ilgisinin artması Gayrimenkul ve marka değeri Trump markası altındaki premium gayrimenkullerin fiyatlarının yükselmesi Varlık portföyünün genel olarak güçlenmesi

Kamuoyu ve analistlerin tepkisi

Trump'ın gazeteciye verdiği cevap, ABD siyasi ve finansal çevrelerinde iki farklı şekilde yorumlanıyor:

Yatırım kültürü ve piyasa refahı: Destekçileri ve piyasa uzmanları, başkanın sözlerinin borsa piyasasının (Wall Street) güçlü büyümesini ve yatırımcıların yüksek kâr elde ettiğini yansıtan pragmatik bir gerçek olduğunu düşünüyor;

Sosyal tabakalaşma eleştirisi: Muhalefet ve eleştirmenler ise bu itirafı, sıradan Amerikalıların günlük ekonomik sorunları, enflasyon ve borsada hissesi olmayan kesimin yaşadığı sıkıntılardan kopukluğun bir işareti olarak sert bir şekilde değerlendiriyor.

Böylece Donald Trump'ın borsaya atıfta bulunarak verdiği bir sonraki kinayeli cevap, ekonomik politika ve servetin dağılımı etrafındaki küresel tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.