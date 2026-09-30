Özbekistan U17 Portekiz sınavını geçemedi: İkinci yarıdaki 2 gol ve mağlubiyet

Özbekistan U17 Milli Takımı, Avrupa'nın en köklü futbol ekollerinden biri olan Portekiz'de, yerel yaşıtlarına karşı oynanan uluslararası hazırlık maçında sahaya çıktı. Dünya Kupası ve Asya Kupası elemelerine hazırlanan genç temsilcilerimiz için ciddi bir sınav niteliği taşıyan karşılaşma, ev sahibinin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk yarıda her iki takım da dengeli bir oyun sergileyerek gol pozisyonları üretti ancak kaleler gole kapalı kaldı. Ancak maçın ikinci yarısında Portekizli genç yetenekler baskıyı artırarak fırsatları maksimum düzeyde değerlendirdi: 64. dakikada skor açılırken, 77. dakikada fark ikiye çıktı. Maçın sonunda temsilcilerimizin gol bulma çabaları sonuçsuz kaldı.

«Avrupa'da zorlu sınav, 0-0'lık ilk yarı ve 13 dakikalık kopuş»: 5 ana nokta

Portekiz ve Özbekistan U17 takımları arasındaki maçın en önemli resmi verileri:

Avrupa'daki hazırlık maçı: Özbekistan U17 Milli Takımı, Portekiz'de ev sahibi gençlere karşı resmi bir uluslararası hazırlık maçı oynadı;

İlk yarıda sağlam savunma: Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında temsilcilerimiz inisiyatifi elden bırakmayarak skoru 0-0'da tutmayı başardı;

İkinci yarıda iki gol: Ev sahibi ekip 64. dakikada ilk golü atarken, 13 dakika sonra (77. dakikada) galibiyeti perçinledi;

Karşı ataklar sonuçsuz kaldı: İkinci golden sonra teknik heyetin yedek oyuncuları sahaya sürmesine rağmen skor farkını azaltmak mümkün olmadı;

Kapsamlı kadro rotasyonu: Teknik direktör bu maçta 18 oyuncunun performansını test ederek uluslararası seviyedeki eksiklikleri belirledi.

Portekiz U17 ve Özbekistan U17 hazırlık maçının tam detayları ve protokolü

Maçın teknik parametreleri, gol kronolojisi ve kadro dizilişi:

Müsabaka ve performans kriterleri Portekiz U17 Milli Takımı Özbekistan U17 Milli Takımı Final skoru 2 : 0 (galibiyet) 0 : 2 (mağlubiyet) İlk yarı sonucu 0 : 0 (eşitlik) 0 : 0 (gol yemedi) Gol dakikaları 64. dakika (1:0) ve 77. dakika (2:0) Gol fırsatları değerlendirilemedi İlk 11 Ev sahibinin seçilmiş güçlü kadrosu O. Shomurodov, M. Anvarov (k), M. Abdisoliyev, A. Rahimov, A. Abdunabiyev, I. Ravshanov, M. Mamatov, M. Murodov, S. Sadirjonov, A. Ravshanbekov, A. Aliyev Oyuna giren yedekler Taktiksel ve güçlü değişiklikler E. Olimov, N. O‘ktamov, J. O‘ktamboyev, D. Mirzabekov, M. Orifxonov, H. Tohirov, L. Abduraimov Maçın ana sonucu Hızlı karar verme ve bitiricilik üstünlüğü Fiziksel dayanıklılık ve 90 dakika konsantrasyon gerekliliği

Taktiksel ve scout uzmanlığı: Böyle bir mağlubiyet gençler için neden faydalı?

Genç futbol uzmanları, taktik analistler ve scoutların sonuçları:

«Güçlü rakiple karşılaşma dersi»: Gençler futbolunda sadece zayıf veya bölgesel takımlara karşı alınan galibiyetlerle gelişmek mümkün değildir; Cristiano Ronaldo ve Bernardo Silva'ları yetiştiren Portekiz futbol okuluna karşı deplasmanda oynamak, oyuncularımıza modern Avrupa futbolunun hızını, baskı altında karar verme ve saha görüşü kültürünü pratikte hissetme imkanı sağladı;

60. dakikadan sonraki kırılma sendromu: Temsilcilerimiz ilk yarıda rakibe direnç gösterse de, 64 ve 77. dakikalarda yenen goller fiziksel hazırlık ve 90 dakika boyunca odaklanma konusunda sorunlar olduğunu gösterdi; bu, uluslararası turnuvalara kadar düzeltilmesi gereken en önemli noktadır;

Gelecek için temel: Bu maçın sonucu turnuva tablosunu etkilemeyen bir hazırlık maçı statüsündedir; en önemlisi, teknik heyetin yedekten giren yedi oyuncunun (Olimov, O‘ktamov, Tohirov ve diğerleri) uluslararası seviyedeki gerçek potansiyelini değerlendirerek, gelecek resmi eleme maçları için en uygun kadroyu seçme konusunda değerli veriler elde etmesidir.

Sizce genç oyuncularımızın Avrupa devlerine karşı deplasman maçlarında tecrübe kazanması, gelecekte milli takımda parlamaları için ne kadar teşvik edici olur? Özbekistan U17 takımında sizce savunma disiplini mi yoksa bitiricilik becerisi mi daha çok geliştirilmeli? Kendi görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek genç futboluna dair bu profesyonel analizi tüm taraftarlarla paylaşın!